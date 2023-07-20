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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 988989990991
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:17

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Дело в том, что они никогда не пробовали долго не работать. И не особо пробовали жить с низкими доходами (хотя бы относительно низкими).
А вообще, когда-то ещё в молодости говорил - пенсию надо давать примерно с 20 до 30, а потом работать до смерти. :)

Но вообще, если считать по КЗОТу 2000 часов не получится - отпуск, праздники. Где-то 1800 и выйдет. Меньше у меня, наверно, никогда и не было. До пенсии.

вас почули, але лише наполовину - пенсія 20-30 не зайшла, а от працювати довго після 60 - це зараз легко :D

Яке. Вже в 45 на роботу не беруть.

Щоб приходив на годинку, і в робочий час будував дачку? Так, на таких цінних кадрів попит невеликий.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:49

  Bolt написав:Яке. Вже в 45 на роботу не беруть. 😏

І де ж працюють усі 45+, релокуються на домашньому дивані?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 02:58

Посмотрел для интереса вакансии центра занятости https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ki5i80drtmq8OOIgIulWmjfX8WZ8vLQ6/edit?pli=1#gid=1657671078.
Песня без слов.
Зарплаты от 6700. У дальнобойщиков 20-30 тыс. Главбухи кое-где такие же предложения.
Учителя от 6700 до 10000.
Инженеры до 12 тыс. Изредка проскакивает выше (до 15 тыс).
Врачи побольше - до 20 тыс.
Кое-где проскакивают рабочие до 15 и даже 20 тыс.
Основная масса вакансий 6700-12000.
Просмотрел не всё, но вдохновило.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 03:07

  Gastarbaiter написав:Тим часом
у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень.

Взято, как понимаю, отсюда - https://dip.org.ua/nimechchina/provisnyk-ekonomichnoho-lyha-nazvano-kilkist-nimtsiv-u-yakyh-bilshe-nemae-hroshey-na-yakus-vidpustku/
Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.
Может для того, чтобы наши не рвались за границу. :)
ЛАД
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  #<1 ... 988989990991
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