Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 988989990991 Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:17 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Shaman написав: ЛАД написав: Дело в том, что они никогда не пробовали долго не работать. И не особо пробовали жить с низкими доходами (хотя бы относительно низкими).

А вообще, когда-то ещё в молодости говорил - пенсию надо давать примерно с 20 до 30, а потом работать до смерти.



Но вообще, если считать по КЗОТу 2000 часов не получится - отпуск, праздники. Где-то 1800 и выйдет. Меньше у меня, наверно, никогда и не было. До пенсии. Дело в том, что они никогда не пробовали долго не работать. И не особо пробовали жить с низкими доходами (хотя бы относительно низкими).А вообще, когда-то ещё в молодости говорил - пенсию надо давать примерно с 20 до 30, а потом работать до смерти.Но вообще, если считать по КЗОТу 2000 часов не получится - отпуск, праздники. Где-то 1800 и выйдет. Меньше у меня, наверно, никогда и не было. До пенсии.

вас почули, але лише наполовину - пенсія 20-30 не зайшла, а от працювати довго після 60 - це зараз легко вас почули, але лише наполовину - пенсія 20-30 не зайшла, а от працювати довго після 60 - це зараз легко

Яке. Вже в 45 на роботу не беруть. Яке. Вже в 45 на роботу не беруть.

Щоб приходив на годинку, і в робочий час будував дачку? Так, на таких цінних кадрів попит невеликий. Щоб приходив на годинку, і в робочий час будував дачку? Так, на таких цінних кадрів попит невеликий. Faceless

Модератор Повідомлень: 33457 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7788 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:49 Bolt написав: Яке. Вже в 45 на роботу не беруть. 😏 Яке. Вже в 45 на роботу не беруть. 😏

І де ж працюють усі 45+, релокуються на домашньому дивані? І де ж працюють усі 45+, релокуються на домашньому дивані? Прораб Повідомлень: 782 З нами з: 02.03.19 Подякував: 555 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 02:58 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ki5i80drtmq8OOIgIulWmjfX8WZ8vLQ6/edit?pli=1#gid=1657671078 .

Песня без слов.

Зарплаты от 6700. У дальнобойщиков 20-30 тыс. Главбухи кое-где такие же предложения.

Учителя от 6700 до 10000.

Инженеры до 12 тыс. Изредка проскакивает выше (до 15 тыс).

Врачи побольше - до 20 тыс.

Кое-где проскакивают рабочие до 15 и даже 20 тыс.

Основная масса вакансий 6700-12000.

Просмотрел не всё, но вдохновило. Посмотрел для интереса вакансии центра занятостиПесня без слов.Зарплаты от 6700. У дальнобойщиков 20-30 тыс. Главбухи кое-где такие же предложения.Учителя от 6700 до 10000.Инженеры до 12 тыс. Изредка проскакивает выше (до 15 тыс).Врачи побольше - до 20 тыс.Кое-где проскакивают рабочие до 15 и даже 20 тыс.Основная масса вакансий 6700-12000.Просмотрел не всё, но вдохновило. ЛАД 2 Повідомлень: 25244 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 03:07 Gastarbaiter написав: Тим часом

у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень. Тим часом

Взято, как понимаю, отсюда - https://dip.org.ua/nimechchina/provisnyk-ekonomichnoho-lyha-nazvano-kilkist-nimtsiv-u-yakyh-bilshe-nemae-hroshey-na-yakus-vidpustku/

Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.

Может для того, чтобы наши не рвались за границу. Взято, как понимаю, отсюда -Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.Может для того, чтобы наши не рвались за границу. ЛАД 2 Повідомлень: 25244 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 06:04 ЛАД написав: Посмотрел для интереса вакансии центра занятости https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ki5i80drtmq8OOIgIulWmjfX8WZ8vLQ6/edit?pli=1#gid=1657671078 .

Песня без слов.

Зарплаты от 6700. У дальнобойщиков 20-30 тыс. Главбухи кое-где такие же предложения.

Учителя от 6700 до 10000.

Инженеры до 12 тыс. Изредка проскакивает выше (до 15 тыс).

Врачи побольше - до 20 тыс.

Кое-где проскакивают рабочие до 15 и даже 20 тыс.

Основная масса вакансий 6700-12000.

Просмотрел не всё, но вдохновило. Посмотрел для интереса вакансии центра занятостиПесня без слов.Зарплаты от 6700. У дальнобойщиков 20-30 тыс. Главбухи кое-где такие же предложения.Учителя от 6700 до 10000.Инженеры до 12 тыс. Изредка проскакивает выше (до 15 тыс).Врачи побольше - до 20 тыс.Кое-где проскакивают рабочие до 15 и даже 20 тыс.Основная масса вакансий 6700-12000.Просмотрел не всё, но вдохновило.

Это как эффективно нужно работать организациям, чтобы на 300$ ЗП нарабатывать. Хотя по Львову смотрю Ворк. Уа ЗП инженера под 25 кг выдаёт, но вакансии реально по пол года висят, а некоторые и более. ХЗ с чем связано. 😏 Это как эффективно нужно работать организациям, чтобы на 300$ ЗП нарабатывать. Хотя по Львову смотрю Ворк. Уа ЗП инженера под 25 кг выдаёт, но вакансии реально по пол года висят, а некоторые и более. ХЗ с чем связано. 😏 Bolt Повідомлень: 2103 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 06:06 Прораб написав: Bolt написав: Яке. Вже в 45 на роботу не беруть. 😏 Яке. Вже в 45 на роботу не беруть. 😏

І де ж працюють усі 45+, релокуються на домашньому дивані? І де ж працюють усі 45+, релокуються на домашньому дивані?

Охоронниками в АТБ, або гаражних кооперативах і тп. Охоронниками в АТБ, або гаражних кооперативах і тп. Bolt Повідомлень: 2103 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 06:15 ЛАД написав: Gastarbaiter написав: Тим часом

у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень. Тим часом

Взято, как понимаю, отсюда - https://dip.org.ua/nimechchina/provisnyk-ekonomichnoho-lyha-nazvano-kilkist-nimtsiv-u-yakyh-bilshe-nemae-hroshey-na-yakus-vidpustku/

Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.

Может для того, чтобы наши не рвались за границу. Взято, как понимаю, отсюда -Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.Может для того, чтобы наши не рвались за границу.

Сидів 16 днів в Албанії, на чотирьох з дорогою (бензин, зелена карта, платні дороги), житло, харчування десь 1700€ получилось. Тобто сім'я з трьох людей спокійно може вписатися в 1000€, тиждень з дорогою. Доречі бачив тут досить багато німців, мабуть з тих кому не хватило грошей на Хорватію.а Італійців взагалі море, не дивлячись, щоб сюди добратися їм треба 8-9 годин гойдатись на хвилях на паромі Барі-Дурес. Сидів 16 днів в Албанії, на чотирьох з дорогою (бензин, зелена карта, платні дороги), житло, харчування десь 1700€ получилось. Тобто сім'я з трьох людей спокійно може вписатися в 1000€, тиждень з дорогою. Доречі бачив тут досить багато німців, мабуть з тих кому не хватило грошей на Хорватію.а Італійців взагалі море, не дивлячись, щоб сюди добратися їм треба 8-9 годин гойдатись на хвилях на паромі Барі-Дурес. Bolt Повідомлень: 2103 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 07:38 ЛАД написав: nekefer написав: ЛАД написав: Но мы всё же не Эритрея. Но мы всё же не Эритрея.

Почему? Примитивные Шахеды погонщиков верблюдов оказались эффективнее полумифических Кольчуг покорителей космоса

Или Вы по цвету кожи? Почему? Примитивные Шахеды погонщиков верблюдов оказались эффективнее полумифических Кольчуг покорителей космосаИли Вы по цвету кожи?

Иран тоже далеко не Эритрея.

Не знаю, насколько примитивны Шахеды, но иранцы далеко не примитивные погонщики верблюдов. Иран тоже далеко не Эритрея.Не знаю, насколько примитивны Шахеды, но иранцы далеко не примитивные погонщики верблюдов.

мой вопрос касался бОльше Эритреи и стереотипов что мы какие-то крутые только потому что (добавить своё)...

а что до Ирана то в 1941 году потерпевший военный крах СССР захватил Иран за четыре дня, чем лучше Эритреи не знаю, возможно 44 года правления исламистских фанатиков делает его круче нас мой вопрос касался бОльше Эритреи и стереотипов что мы какие-то крутые только потому что (добавить своё)...а что до Ирана то в 1941 году потерпевший военный крах СССР захватил Иран за четыре дня, чем лучше Эритреи не знаю, возможно 44 года правления исламистских фанатиков делает его круче нас nekefer

Повідомлень: 589 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 988989990991 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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