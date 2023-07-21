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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 988989990991
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:17

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Дело в том, что они никогда не пробовали долго не работать. И не особо пробовали жить с низкими доходами (хотя бы относительно низкими).
А вообще, когда-то ещё в молодости говорил - пенсию надо давать примерно с 20 до 30, а потом работать до смерти. :)

Но вообще, если считать по КЗОТу 2000 часов не получится - отпуск, праздники. Где-то 1800 и выйдет. Меньше у меня, наверно, никогда и не было. До пенсии.

вас почули, але лише наполовину - пенсія 20-30 не зайшла, а от працювати довго після 60 - це зараз легко :D

Яке. Вже в 45 на роботу не беруть.

Щоб приходив на годинку, і в робочий час будував дачку? Так, на таких цінних кадрів попит невеликий.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:49

  Bolt написав:Яке. Вже в 45 на роботу не беруть. 😏

І де ж працюють усі 45+, релокуються на домашньому дивані?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 02:58

Посмотрел для интереса вакансии центра занятости https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ki5i80drtmq8OOIgIulWmjfX8WZ8vLQ6/edit?pli=1#gid=1657671078.
Песня без слов.
Зарплаты от 6700. У дальнобойщиков 20-30 тыс. Главбухи кое-где такие же предложения.
Учителя от 6700 до 10000.
Инженеры до 12 тыс. Изредка проскакивает выше (до 15 тыс).
Врачи побольше - до 20 тыс.
Кое-где проскакивают рабочие до 15 и даже 20 тыс.
Основная масса вакансий 6700-12000.
Просмотрел не всё, но вдохновило.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 03:07

  Gastarbaiter написав:Тим часом
у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень.

Взято, как понимаю, отсюда - https://dip.org.ua/nimechchina/provisnyk-ekonomichnoho-lyha-nazvano-kilkist-nimtsiv-u-yakyh-bilshe-nemae-hroshey-na-yakus-vidpustku/
Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.
Может для того, чтобы наши не рвались за границу. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 06:04

  ЛАД написав:Посмотрел для интереса вакансии центра занятости https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ki5i80drtmq8OOIgIulWmjfX8WZ8vLQ6/edit?pli=1#gid=1657671078.
Песня без слов.
Зарплаты от 6700. У дальнобойщиков 20-30 тыс. Главбухи кое-где такие же предложения.
Учителя от 6700 до 10000.
Инженеры до 12 тыс. Изредка проскакивает выше (до 15 тыс).
Врачи побольше - до 20 тыс.
Кое-где проскакивают рабочие до 15 и даже 20 тыс.
Основная масса вакансий 6700-12000.
Просмотрел не всё, но вдохновило.

Это как эффективно нужно работать организациям, чтобы на 300$ ЗП нарабатывать. Хотя по Львову смотрю Ворк. Уа ЗП инженера под 25 кг выдаёт, но вакансии реально по пол года висят, а некоторые и более. ХЗ с чем связано. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 06:06

  Прораб написав:
  Bolt написав:Яке. Вже в 45 на роботу не беруть. 😏

І де ж працюють усі 45+, релокуються на домашньому дивані?

Охоронниками в АТБ, або гаражних кооперативах і тп.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 06:15

  ЛАД написав:
  Gastarbaiter написав:Тим часом
у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень.

Взято, как понимаю, отсюда - https://dip.org.ua/nimechchina/provisnyk-ekonomichnoho-lyha-nazvano-kilkist-nimtsiv-u-yakyh-bilshe-nemae-hroshey-na-yakus-vidpustku/
Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.
Может для того, чтобы наши не рвались за границу. :)

Сидів 16 днів в Албанії, на чотирьох з дорогою (бензин, зелена карта, платні дороги), житло, харчування десь 1700€ получилось. Тобто сім'я з трьох людей спокійно може вписатися в 1000€, тиждень з дорогою. Доречі бачив тут досить багато німців, мабуть з тих кому не хватило грошей на Хорватію.а Італійців взагалі море, не дивлячись, щоб сюди добратися їм треба 8-9 годин гойдатись на хвилях на паромі Барі-Дурес.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 07:38

  ЛАД написав:
  nekefer написав:
  ЛАД написав:Но мы всё же не Эритрея.

Почему? Примитивные Шахеды погонщиков верблюдов оказались эффективнее полумифических Кольчуг покорителей космоса
Или Вы по цвету кожи?

Иран тоже далеко не Эритрея.
Не знаю, насколько примитивны Шахеды, но иранцы далеко не примитивные погонщики верблюдов.

мой вопрос касался бОльше Эритреи и стереотипов что мы какие-то крутые только потому что (добавить своё)...
а что до Ирана то в 1941 году потерпевший военный крах СССР захватил Иран за четыре дня, чем лучше Эритреи не знаю, возможно 44 года правления исламистских фанатиков делает его круче нас :lol:
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  #<1 ... 988989990991
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