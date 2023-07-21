Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 989990991992> Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:17 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Shaman написав: ЛАД написав: Дело в том, что они никогда не пробовали долго не работать. И не особо пробовали жить с низкими доходами (хотя бы относительно низкими).

А вообще, когда-то ещё в молодости говорил - пенсию надо давать примерно с 20 до 30, а потом работать до смерти.



Но вообще, если считать по КЗОТу 2000 часов не получится - отпуск, праздники. Где-то 1800 и выйдет. Меньше у меня, наверно, никогда и не было. До пенсии. Дело в том, что они никогда не пробовали долго не работать. И не особо пробовали жить с низкими доходами (хотя бы относительно низкими).А вообще, когда-то ещё в молодости говорил - пенсию надо давать примерно с 20 до 30, а потом работать до смерти.Но вообще, если считать по КЗОТу 2000 часов не получится - отпуск, праздники. Где-то 1800 и выйдет. Меньше у меня, наверно, никогда и не было. До пенсии.

вас почули, але лише наполовину - пенсія 20-30 не зайшла, а от працювати довго після 60 - це зараз легко вас почули, але лише наполовину - пенсія 20-30 не зайшла, а от працювати довго після 60 - це зараз легко

Яке. Вже в 45 на роботу не беруть. Яке. Вже в 45 на роботу не беруть.

Щоб приходив на годинку, і в робочий час будував дачку? Так, на таких цінних кадрів попит невеликий. Щоб приходив на годинку, і в робочий час будував дачку? Так, на таких цінних кадрів попит невеликий. Faceless

Модератор Повідомлень: 33457 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7788 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:49 Bolt написав: Яке. Вже в 45 на роботу не беруть. 😏 Яке. Вже в 45 на роботу не беруть. 😏

І де ж працюють усі 45+, релокуються на домашньому дивані? І де ж працюють усі 45+, релокуються на домашньому дивані? Прораб Повідомлень: 782 З нами з: 02.03.19 Подякував: 555 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 02:58 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ki5i80drtmq8OOIgIulWmjfX8WZ8vLQ6/edit?pli=1#gid=1657671078 .

Песня без слов.

Зарплаты от 6700. У дальнобойщиков 20-30 тыс. Главбухи кое-где такие же предложения.

Учителя от 6700 до 10000.

Инженеры до 12 тыс. Изредка проскакивает выше (до 15 тыс).

Врачи побольше - до 20 тыс.

Кое-где проскакивают рабочие до 15 и даже 20 тыс.

Основная масса вакансий 6700-12000.

Просмотрел не всё, но вдохновило. Посмотрел для интереса вакансии центра занятостиПесня без слов.Зарплаты от 6700. У дальнобойщиков 20-30 тыс. Главбухи кое-где такие же предложения.Учителя от 6700 до 10000.Инженеры до 12 тыс. Изредка проскакивает выше (до 15 тыс).Врачи побольше - до 20 тыс.Кое-где проскакивают рабочие до 15 и даже 20 тыс.Основная масса вакансий 6700-12000.Просмотрел не всё, но вдохновило. ЛАД 2 Повідомлень: 25244 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 03:07 Gastarbaiter написав: Тим часом

у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень. Тим часом

Взято, как понимаю, отсюда - https://dip.org.ua/nimechchina/provisnyk-ekonomichnoho-lyha-nazvano-kilkist-nimtsiv-u-yakyh-bilshe-nemae-hroshey-na-yakus-vidpustku/

Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.

Может для того, чтобы наши не рвались за границу. Взято, как понимаю, отсюда -Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.Может для того, чтобы наши не рвались за границу. ЛАД 2 Повідомлень: 25244 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 06:15 ЛАД написав: Gastarbaiter написав: Тим часом

у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень. Тим часом

Взято, как понимаю, отсюда - https://dip.org.ua/nimechchina/provisnyk-ekonomichnoho-lyha-nazvano-kilkist-nimtsiv-u-yakyh-bilshe-nemae-hroshey-na-yakus-vidpustku/

Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.

Может для того, чтобы наши не рвались за границу. Взято, как понимаю, отсюда -Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.Может для того, чтобы наши не рвались за границу.

Сидів 16 днів в Албанії, на чотирьох з дорогою (бензин, зелена карта, платні дороги), житло, харчування десь 1700€ получилось. Тобто сім'я з трьох людей спокійно може вписатися в 1000€, тиждень з дорогою. Доречі бачив тут досить багато німців, мабуть з тих кому не хватило грошей на Хорватію.а Італійців взагалі море, не дивлячись, щоб сюди добратися їм треба 8-9 годин гойдатись на хвилях на паромі Барі-Дурес. Сидів 16 днів в Албанії, на чотирьох з дорогою (бензин, зелена карта, платні дороги), житло, харчування десь 1700€ получилось. Тобто сім'я з трьох людей спокійно може вписатися в 1000€, тиждень з дорогою. Доречі бачив тут досить багато німців, мабуть з тих кому не хватило грошей на Хорватію.а Італійців взагалі море, не дивлячись, щоб сюди добратися їм треба 8-9 годин гойдатись на хвилях на паромі Барі-Дурес. Bolt Повідомлень: 2101 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 08:53 Bolt написав: И вот я не могу понять, что у нас пошло не так?! И вот я не могу понять, что у нас пошло не так?!

я тоже не понимаю я тоже не понимаю nekefer

Повідомлень: 590 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:11 Bolt написав: Подсел на видосики снятые в Пакистане. В одной деревне Калаши на коленке делают, в другой електромоторы делают, в третей тормозные барабаны для грузовиков отливают, в где-то масляные фильтры(стоит допотопный прес, развальцовка, фильтруюший елемент с картона выгинают). Причём, мягко говоря, в нашем понимании в условиях мало похожих на производственные. И вот я не могу понять, что у нас пошло не так?! Подсел на видосики снятые в Пакистане. В одной деревне Калаши на коленке делают, в другой електромоторы делают, в третей тормозные барабаны для грузовиков отливают, в где-то масляные фильтры(стоит допотопный прес, развальцовка, фильтруюший елемент с картона выгинают). Причём, мягко говоря, в нашем понимании в условиях мало похожих на производственные. И вот я не могу понять, что у нас пошло не так?!

Как говорил професор Преображенский - проблема в головах. Как говорил професор Преображенский - проблема в головах. akurt

Повідомлень: 8048 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3207 раз. Подякували: 1095 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:12 Bolt написав: nekefer написав: вон только что у Арестовича появился шортс, утверждает что банальных минометов сделать не можем, а Израиль 70 лет назад их делал в гаражах, ну там же просто кусок трубы

я поэтому и спрашиваю на каком основании кто-то считает себя лучше Эритреи вон только что у Арестовича появился шортс, утверждает что банальных минометов сделать не можем, а Израиль 70 лет назад их делал в гаражах, ну там же просто кусок трубыя поэтому и спрашиваю на каком основании кто-то считает себя лучше Эритреи

Подсел на видосики снятые в Пакистане. В одной деревне Калаши на коленке делают, в другой електромоторы делают, в третей тормозные барабаны для грузовиков отливают, в где-то масляные фильтры(стоит допотопный прес, развальцовка, фильтруюший елемент с картона выгинают). Причём, мягко говоря, в нашем понимании в условиях мало похожих на производственные. И вот я не могу понять, что у нас пошло не так?! Подсел на видосики снятые в Пакистане. В одной деревне Калаши на коленке делают, в другой електромоторы делают, в третей тормозные барабаны для грузовиков отливают, в где-то масляные фильтры(стоит допотопный прес, развальцовка, фильтруюший елемент с картона выгинают). Причём, мягко говоря, в нашем понимании в условиях мало похожих на производственные. И вот я не могу понять, что у нас пошло не так?!

Мені теж цікаво, чому Bolt та nekefer не можуть зробити в гаражі банальний миномет з куска труби або електромотор/гальмівний барабан чи масляний фільтр? Чому вони лише можуть поливати брудом власну країну, причому з-за бугра (?) та рос.мовою (це так природньо)), але не можуть нічим допомогти під час важкої війни? Мені теж цікаво, чому Bolt та nekefer не можуть зробити в гаражі банальний миномет з куска труби або електромотор/гальмівний барабан чи масляний фільтр?Чому вони лише можуть поливати брудом власну країну, причому з-за бугра (?) та рос.мовою (це так природньо)), але не можуть нічим допомогти під час важкої війни? fler

Повідомлень: 4044 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:27 slonomag написав: Shaman написав: взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато.

а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?



а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато.а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити

Ото точно ) была бы мотивация. У меня был план, собственно он и реализуется как я и хотел. Да, надо было поработать сверх нормы, но блин, вот сидит сейчас тут со мной еще 1 ИТ, ситуация была 1 в 1 как у меня - семья уехала, а он в Украине застрял. Только вместо того чтобы использовать время по уму он сидел и голову пеплом посыпал "как все плохо". По итогу приехал в Испанию с 3 копейками в кармане, живет от инвойса к инвойсу и собирать на ипотеку наверное будет еще лет 5, так как с учетом аренды и налогов скирдовать реально пускай 1-2к уе в месяц. А ориентир на первый взнос 70-80куе. Ото точно ) была бы мотивация. У меня был план, собственно он и реализуется как я и хотел. Да, надо было поработать сверх нормы, но блин, вот сидит сейчас тут со мной еще 1 ИТ, ситуация была 1 в 1 как у меня - семья уехала, а он в Украине застрял. Только вместо того чтобы использовать время по уму он сидел и голову пеплом посыпал "как все плохо". По итогу приехал в Испанию с 3 копейками в кармане, живет от инвойса к инвойсу и собирать на ипотеку наверное будет еще лет 5, так как с учетом аренды и налогов скирдовать реально пускай 1-2к уе в месяц. А ориентир на первый взнос 70-80куе.

Чому Іспанія а не Португалія?

Чому взагалі їхати без копійки і жити від інвойса до інвойса, може він по життю такий "фінансово безграмотний"?

Скирдувати 1-2куе в місяць на іпотеку ... це ІТнику, що казати тоді про касирш Лідла, сотку хоть вдається їм відкладати? Чому Іспанія а не Португалія?Чому взагалі їхати без копійки і жити від інвойса до інвойса, може він по життю такий "фінансово безграмотний"?Скирдувати 1-2куе в місяць на іпотеку ... це ІТнику, що казати тоді про касирш Лідла, сотку хоть вдається їм відкладати? flyman

Повідомлень: 31973 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1521 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:50 Прораб написав: Bolt написав: Яке. Вже в 45 на роботу не беруть. 😏 Яке. Вже в 45 на роботу не беруть. 😏

І де ж працюють усі 45+, релокуються на домашньому дивані? І де ж працюють усі 45+, релокуються на домашньому дивані?

Насправді це дуже велика проблема України. Після 40 на нормальні роботи не беруть. Навіть сторожем в гаражний кооператив будуть вимагати досвіду роботи і службу в армії.

Ейджизм навіть присутній в ІТ компаніях, що вже казати про звичайні укр.фірми. Насправді це дуже велика проблема України. Після 40 на нормальні роботи не беруть. Навіть сторожем в гаражний кооператив будуть вимагати досвіду роботи і службу в армії.Ейджизм навіть присутній в ІТ компаніях, що вже казати про звичайні укр.фірми. BIGor

Повідомлень: 7925 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1203 раз. Подякували: 1623 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 989990991992> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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