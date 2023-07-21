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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 989990991992>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:17

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Дело в том, что они никогда не пробовали долго не работать. И не особо пробовали жить с низкими доходами (хотя бы относительно низкими).
А вообще, когда-то ещё в молодости говорил - пенсию надо давать примерно с 20 до 30, а потом работать до смерти. :)

Но вообще, если считать по КЗОТу 2000 часов не получится - отпуск, праздники. Где-то 1800 и выйдет. Меньше у меня, наверно, никогда и не было. До пенсии.

вас почули, але лише наполовину - пенсія 20-30 не зайшла, а от працювати довго після 60 - це зараз легко :D

Яке. Вже в 45 на роботу не беруть.

Щоб приходив на годинку, і в робочий час будував дачку? Так, на таких цінних кадрів попит невеликий.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:49

  Bolt написав:Яке. Вже в 45 на роботу не беруть. 😏

І де ж працюють усі 45+, релокуються на домашньому дивані?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 02:58

Посмотрел для интереса вакансии центра занятости https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ki5i80drtmq8OOIgIulWmjfX8WZ8vLQ6/edit?pli=1#gid=1657671078.
Песня без слов.
Зарплаты от 6700. У дальнобойщиков 20-30 тыс. Главбухи кое-где такие же предложения.
Учителя от 6700 до 10000.
Инженеры до 12 тыс. Изредка проскакивает выше (до 15 тыс).
Врачи побольше - до 20 тыс.
Кое-где проскакивают рабочие до 15 и даже 20 тыс.
Основная масса вакансий 6700-12000.
Просмотрел не всё, но вдохновило.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 03:07

  Gastarbaiter написав:Тим часом
у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень.

Взято, как понимаю, отсюда - https://dip.org.ua/nimechchina/provisnyk-ekonomichnoho-lyha-nazvano-kilkist-nimtsiv-u-yakyh-bilshe-nemae-hroshey-na-yakus-vidpustku/
Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.
Может для того, чтобы наши не рвались за границу. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 06:15

  ЛАД написав:
  Gastarbaiter написав:Тим часом
у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень.

Взято, как понимаю, отсюда - https://dip.org.ua/nimechchina/provisnyk-ekonomichnoho-lyha-nazvano-kilkist-nimtsiv-u-yakyh-bilshe-nemae-hroshey-na-yakus-vidpustku/
Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.
Может для того, чтобы наши не рвались за границу. :)

Сидів 16 днів в Албанії, на чотирьох з дорогою (бензин, зелена карта, платні дороги), житло, харчування десь 1700€ получилось. Тобто сім'я з трьох людей спокійно може вписатися в 1000€, тиждень з дорогою. Доречі бачив тут досить багато німців, мабуть з тих кому не хватило грошей на Хорватію.а Італійців взагалі море, не дивлячись, щоб сюди добратися їм треба 8-9 годин гойдатись на хвилях на паромі Барі-Дурес.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 08:53

  Bolt написав:И вот я не могу понять, что у нас пошло не так?!

я тоже не понимаю :|
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:11

  Bolt написав:Подсел на видосики снятые в Пакистане. В одной деревне Калаши на коленке делают, в другой електромоторы делают, в третей тормозные барабаны для грузовиков отливают, в где-то масляные фильтры(стоит допотопный прес, развальцовка, фильтруюший елемент с картона выгинают). Причём, мягко говоря, в нашем понимании в условиях мало похожих на производственные. И вот я не могу понять, что у нас пошло не так?!

Как говорил професор Преображенский - проблема в головах.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:12

  Bolt написав:
  nekefer написав:вон только что у Арестовича появился шортс, утверждает что банальных минометов сделать не можем, а Израиль 70 лет назад их делал в гаражах, ну там же просто кусок трубы :roll:
я поэтому и спрашиваю на каком основании кто-то считает себя лучше Эритреи

Подсел на видосики снятые в Пакистане. В одной деревне Калаши на коленке делают, в другой електромоторы делают, в третей тормозные барабаны для грузовиков отливают, в где-то масляные фильтры(стоит допотопный прес, развальцовка, фильтруюший елемент с картона выгинают). Причём, мягко говоря, в нашем понимании в условиях мало похожих на производственные. И вот я не могу понять, что у нас пошло не так?!

Мені теж цікаво, чому Bolt та nekefer не можуть зробити в гаражі банальний миномет з куска труби або електромотор/гальмівний барабан чи масляний фільтр? :mrgreen: Чому вони лише можуть поливати брудом власну країну, причому з-за бугра (?) та рос.мовою (це так природньо)), але не можуть нічим допомогти під час важкої війни?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:27

  slonomag написав:
  Shaman написав:взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато.
а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?

а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити

Ото точно ) была бы мотивация. У меня был план, собственно он и реализуется как я и хотел. Да, надо было поработать сверх нормы, но блин, вот сидит сейчас тут со мной еще 1 ИТ, ситуация была 1 в 1 как у меня - семья уехала, а он в Украине застрял. Только вместо того чтобы использовать время по уму он сидел и голову пеплом посыпал "как все плохо". По итогу приехал в Испанию с 3 копейками в кармане, живет от инвойса к инвойсу и собирать на ипотеку наверное будет еще лет 5, так как с учетом аренды и налогов скирдовать реально пускай 1-2к уе в месяц. А ориентир на первый взнос 70-80куе.

Чому Іспанія а не Португалія?
Чому взагалі їхати без копійки і жити від інвойса до інвойса, може він по життю такий "фінансово безграмотний"?
Скирдувати 1-2куе в місяць на іпотеку ... це ІТнику, що казати тоді про касирш Лідла, сотку хоть вдається їм відкладати?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:50

  Прораб написав:
  Bolt написав:Яке. Вже в 45 на роботу не беруть. 😏

І де ж працюють усі 45+, релокуються на домашньому дивані?

Насправді це дуже велика проблема України. Після 40 на нормальні роботи не беруть. Навіть сторожем в гаражний кооператив будуть вимагати досвіду роботи і службу в армії.
Ейджизм навіть присутній в ІТ компаніях, що вже казати про звичайні укр.фірми.
BIGor
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