Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ЛАД написав:Дело в том, что они никогда не пробовали долго не работать. И не особо пробовали жить с низкими доходами (хотя бы относительно низкими). А вообще, когда-то ещё в молодости говорил - пенсию надо давать примерно с 20 до 30, а потом работать до смерти.
Но вообще, если считать по КЗОТу 2000 часов не получится - отпуск, праздники. Где-то 1800 и выйдет. Меньше у меня, наверно, никогда и не было. До пенсии.
вас почули, але лише наполовину - пенсія 20-30 не зайшла, а от працювати довго після 60 - це зараз легко
Яке. Вже в 45 на роботу не беруть.
Щоб приходив на годинку, і в робочий час будував дачку? Так, на таких цінних кадрів попит невеликий.
Сидів 16 днів в Албанії, на чотирьох з дорогою (бензин, зелена карта, платні дороги), житло, харчування десь 1700€ получилось. Тобто сім'я з трьох людей спокійно може вписатися в 1000€, тиждень з дорогою. Доречі бачив тут досить багато німців, мабуть з тих кому не хватило грошей на Хорватію.а Італійців взагалі море, не дивлячись, щоб сюди добратися їм треба 8-9 годин гойдатись на хвилях на паромі Барі-Дурес.
Bolt написав:Подсел на видосики снятые в Пакистане. В одной деревне Калаши на коленке делают, в другой електромоторы делают, в третей тормозные барабаны для грузовиков отливают, в где-то масляные фильтры(стоит допотопный прес, развальцовка, фильтруюший елемент с картона выгинают). Причём, мягко говоря, в нашем понимании в условиях мало похожих на производственные. И вот я не могу понять, что у нас пошло не так?!
Как говорил професор Преображенский - проблема в головах.
nekefer написав:вон только что у Арестовича появился шортс, утверждает что банальных минометов сделать не можем, а Израиль 70 лет назад их делал в гаражах, ну там же просто кусок трубы я поэтому и спрашиваю на каком основании кто-то считает себя лучше Эритреи
Подсел на видосики снятые в Пакистане. В одной деревне Калаши на коленке делают, в другой електромоторы делают, в третей тормозные барабаны для грузовиков отливают, в где-то масляные фильтры(стоит допотопный прес, развальцовка, фильтруюший елемент с картона выгинают). Причём, мягко говоря, в нашем понимании в условиях мало похожих на производственные. И вот я не могу понять, что у нас пошло не так?!
Мені теж цікаво, чому Bolt та nekefer не можуть зробити в гаражі банальний миномет з куска труби або електромотор/гальмівний барабан чи масляний фільтр? Чому вони лише можуть поливати брудом власну країну, причому з-за бугра (?) та рос.мовою (це так природньо)), але не можуть нічим допомогти під час важкої війни?
Shaman написав:взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато. а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?
а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити
Ото точно ) была бы мотивация. У меня был план, собственно он и реализуется как я и хотел. Да, надо было поработать сверх нормы, но блин, вот сидит сейчас тут со мной еще 1 ИТ, ситуация была 1 в 1 как у меня - семья уехала, а он в Украине застрял. Только вместо того чтобы использовать время по уму он сидел и голову пеплом посыпал "как все плохо". По итогу приехал в Испанию с 3 копейками в кармане, живет от инвойса к инвойсу и собирать на ипотеку наверное будет еще лет 5, так как с учетом аренды и налогов скирдовать реально пускай 1-2к уе в месяц. А ориентир на первый взнос 70-80куе.
Чому Іспанія а не Португалія? Чому взагалі їхати без копійки і жити від інвойса до інвойса, може він по життю такий "фінансово безграмотний"? Скирдувати 1-2куе в місяць на іпотеку ... це ІТнику, що казати тоді про касирш Лідла, сотку хоть вдається їм відкладати?
І де ж працюють усі 45+, релокуються на домашньому дивані?
Насправді це дуже велика проблема України. Після 40 на нормальні роботи не беруть. Навіть сторожем в гаражний кооператив будуть вимагати досвіду роботи і службу в армії. Ейджизм навіть присутній в ІТ компаніях, що вже казати про звичайні укр.фірми.