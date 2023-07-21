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Еміграція, заробітчанство
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:56
fler написав: Bolt написав: nekefer написав:
вон только что у Арестовича появился шортс, утверждает что банальных минометов сделать не можем, а Израиль 70 лет назад их делал в гаражах, ну там же просто кусок трубы
я поэтому и спрашиваю на каком основании кто-то считает себя лучше Эритреи
Подсел на видосики снятые в Пакистане. В одной деревне Калаши на коленке делают, в другой електромоторы делают, в третей тормозные барабаны для грузовиков отливают, в где-то масляные фильтры(стоит допотопный прес, развальцовка, фильтруюший елемент с картона выгинают). Причём, мягко говоря, в нашем понимании в условиях мало похожих на производственные. И вот я не могу понять, что у нас пошло не так?!
Мені теж цікаво, чому Bolt та nekefer не можуть зробити в гаражі банальний миномет з куска труби або електромотор/гальмівний барабан чи масляний фільтр?
Чому вони лише можуть поливати брудом власну країну, причому з-за бугра (?) та рос.мовою (це так природньо)), але не можуть нічим допомогти під час важкої війни?
Флер, почніть думати головою. Виробництво і поширення зброї фізособами суворо карається законом. Ну зробить Болт пару мінометів в гаражі, потім його повяжуть на 15-20 років тюрми. Яка з цього користь? Ще й цією справою будуть займатися 5 СБУшників, і 10 силовиків протягом 1-2 років.
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 10:00
fler написав:
Чому вони
почему вместо ответов и устранения проблем начинаем обижаться и оскорбляться? синдром жертвы?
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