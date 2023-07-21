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#<1 ... 989990991992 Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:56 fler написав: Bolt написав: nekefer написав: вон только что у Арестовича появился шортс, утверждает что банальных минометов сделать не можем, а Израиль 70 лет назад их делал в гаражах, ну там же просто кусок трубы

я поэтому и спрашиваю на каком основании кто-то считает себя лучше Эритреи вон только что у Арестовича появился шортс, утверждает что банальных минометов сделать не можем, а Израиль 70 лет назад их делал в гаражах, ну там же просто кусок трубыя поэтому и спрашиваю на каком основании кто-то считает себя лучше Эритреи

Подсел на видосики снятые в Пакистане. В одной деревне Калаши на коленке делают, в другой електромоторы делают, в третей тормозные барабаны для грузовиков отливают, в где-то масляные фильтры(стоит допотопный прес, развальцовка, фильтруюший елемент с картона выгинают). Причём, мягко говоря, в нашем понимании в условиях мало похожих на производственные. И вот я не могу понять, что у нас пошло не так?! Подсел на видосики снятые в Пакистане. В одной деревне Калаши на коленке делают, в другой електромоторы делают, в третей тормозные барабаны для грузовиков отливают, в где-то масляные фильтры(стоит допотопный прес, развальцовка, фильтруюший елемент с картона выгинают). Причём, мягко говоря, в нашем понимании в условиях мало похожих на производственные. И вот я не могу понять, что у нас пошло не так?!

Мені теж цікаво, чому Bolt та nekefer не можуть зробити в гаражі банальний миномет з куска труби або електромотор/гальмівний барабан чи масляний фільтр? Чому вони лише можуть поливати брудом власну країну, причому з-за бугра (?) та рос.мовою (це так природньо)), але не можуть нічим допомогти під час важкої війни? Мені теж цікаво, чому Bolt та nekefer не можуть зробити в гаражі банальний миномет з куска труби або електромотор/гальмівний барабан чи масляний фільтр?Чому вони лише можуть поливати брудом власну країну, причому з-за бугра (?) та рос.мовою (це так природньо)), але не можуть нічим допомогти під час важкої війни?

Флер, почніть думати головою. Виробництво і поширення зброї фізособами суворо карається законом. Ну зробить Болт пару мінометів в гаражі, потім його повяжуть на 15-20 років тюрми. Яка з цього користь? Ще й цією справою будуть займатися 5 СБУшників, і 10 силовиків протягом 1-2 років. Флер, почніть думати головою. Виробництво і поширення зброї фізособами суворо карається законом. Ну зробить Болт пару мінометів в гаражі, потім його повяжуть на 15-20 років тюрми. Яка з цього користь? Ще й цією справою будуть займатися 5 СБУшників, і 10 силовиків протягом 1-2 років. BIGor

Повідомлень: 7925 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1203 раз. Подякували: 1623 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 10:00 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: Чому вони Чому вони

почему вместо ответов и устранения проблем начинаем обижаться и оскорбляться? синдром жертвы? почему вместо ответов и устранения проблем начинаем обижаться и оскорбляться? синдром жертвы? nekefer

Повідомлень: 590 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 989990991992 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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