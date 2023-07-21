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Сидів 16 днів в Албанії, на чотирьох з дорогою (бензин, зелена карта, платні дороги), житло, харчування десь 1700€ получилось. Тобто сім'я з трьох людей спокійно може вписатися в 1000€, тиждень з дорогою. Доречі бачив тут досить багато німців, мабуть з тих кому не хватило грошей на Хорватію.а Італійців взагалі море, не дивлячись, щоб сюди добратися їм треба 8-9 годин гойдатись на хвилях на паромі Барі-Дурес.
Shaman написав:взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато. а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на відчепись?
а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити
Ото точно ) была бы мотивация. У меня был план, собственно он и реализуется как я и хотел. Да, надо было поработать сверх нормы, но блин, вот сидит сейчас тут со мной еще 1 ИТ, ситуация была 1 в 1 как у меня - семья уехала, а он в Украине застрял. Только вместо того чтобы использовать время по уму он сидел и голову пеплом посыпал "как все плохо". По итогу приехал в Испанию с 3 копейками в кармане, живет от инвойса к инвойсу и собирать на ипотеку наверное будет еще лет 5, так как с учетом аренды и налогов скирдовать реально пускай 1-2к уе в месяц. А ориентир на первый взнос 70-80куе.
Чому Іспанія а не Португалія? Чому взагалі їхати без копійки і жити від інвойса до інвойса, може він по життю такий "фінансово безграмотний"? Скирдувати 1-2куе в місяць на іпотеку ... це ІТнику, що казати тоді про касирш Лідла, сотку хоть вдається їм відкладати?
flyman написав:Чому Іспанія а не Португалія? Чому взагалі їхати без копійки і жити від інвойса до інвойса, може він по життю такий "фінансово безграмотний"? Скирдувати 1-2куе в місяць на іпотеку ... це ІТнику, що казати тоді про касирш Лідла, сотку хоть вдається їм відкладати?
Ну в Испании знакомые уже есть, семья пол года прожила. В Португалии вообще никого. Да и хз что там с ценами, не факт что намного дешевле выйдет. Разве что налоги ниже. По кассиршам в лидле - ну местные то аренду не платят + у них ипотека 90%, тоесть я думаю реально. А понаехам я хз... Разве что на ипотеку в цыганском районе где квартиры по 50к, но и контингент соответствующий. Испания для понаехов без норм профессии мне кажется вообще не вариант - лучше уж в Польше залипнуть, там больше шансов будет.