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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 988989990991
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 02:58

Посмотрел для интереса вакансии центра занятости https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ki5i80drtmq8OOIgIulWmjfX8WZ8vLQ6/edit?pli=1#gid=1657671078.
Песня без слов.
Зарплаты от 6700. У дальнобойщиков 20-30 тыс. Главбухи кое-где такие же предложения.
Учителя от 6700 до 10000.
Инженеры до 12 тыс. Изредка проскакивает выше (до 15 тыс).
Врачи побольше - до 20 тыс.
Кое-где проскакивают рабочие до 15 и даже 20 тыс.
Основная масса вакансий 6700-12000.
Просмотрел не всё, но вдохновило.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 03:07

  Gastarbaiter написав:Тим часом
у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень.

Взято, как понимаю, отсюда - https://dip.org.ua/nimechchina/provisnyk-ekonomichnoho-lyha-nazvano-kilkist-nimtsiv-u-yakyh-bilshe-nemae-hroshey-na-yakus-vidpustku/
Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.
Может для того, чтобы наши не рвались за границу. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 06:15

  ЛАД написав:
  Gastarbaiter написав:Тим часом
у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень.

Взято, как понимаю, отсюда - https://dip.org.ua/nimechchina/provisnyk-ekonomichnoho-lyha-nazvano-kilkist-nimtsiv-u-yakyh-bilshe-nemae-hroshey-na-yakus-vidpustku/
Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.
Может для того, чтобы наши не рвались за границу. :)

Сидів 16 днів в Албанії, на чотирьох з дорогою (бензин, зелена карта, платні дороги), житло, харчування десь 1700€ получилось. Тобто сім'я з трьох людей спокійно може вписатися в 1000€, тиждень з дорогою. Доречі бачив тут досить багато німців, мабуть з тих кому не хватило грошей на Хорватію.а Італійців взагалі море, не дивлячись, щоб сюди добратися їм треба 8-9 годин гойдатись на хвилях на паромі Барі-Дурес.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:27

  slonomag написав:
  Shaman написав:взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато.
а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на відчепись?

а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити

Ото точно ) была бы мотивация. У меня был план, собственно он и реализуется как я и хотел. Да, надо было поработать сверх нормы, но блин, вот сидит сейчас тут со мной еще 1 ИТ, ситуация была 1 в 1 как у меня - семья уехала, а он в Украине застрял. Только вместо того чтобы использовать время по уму он сидел и голову пеплом посыпал "как все плохо". По итогу приехал в Испанию с 3 копейками в кармане, живет от инвойса к инвойсу и собирать на ипотеку наверное будет еще лет 5, так как с учетом аренды и налогов скирдовать реально пускай 1-2к уе в месяц. А ориентир на первый взнос 70-80куе.

Чому Іспанія а не Португалія?
Чому взагалі їхати без копійки і жити від інвойса до інвойса, може він по життю такий "фінансово безграмотний"?
Скирдувати 1-2куе в місяць на іпотеку ... це ІТнику, що казати тоді про касирш Лідла, сотку хоть вдається їм відкладати?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 10:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Чому Іспанія а не Португалія?
Чому взагалі їхати без копійки і жити від інвойса до інвойса, може він по життю такий "фінансово безграмотний"?
Скирдувати 1-2куе в місяць на іпотеку ... це ІТнику, що казати тоді про касирш Лідла, сотку хоть вдається їм відкладати?

Ну в Испании знакомые уже есть, семья пол года прожила. В Португалии вообще никого. Да и хз что там с ценами, не факт что намного дешевле выйдет. Разве что налоги ниже.
По кассиршам в лидле - ну местные то аренду не платят + у них ипотека 90%, тоесть я думаю реально. А понаехам я хз... Разве что на ипотеку в цыганском районе где квартиры по 50к, но и контингент соответствующий. Испания для понаехов без норм профессии мне кажется вообще не вариант - лучше уж в Польше залипнуть, там больше шансов будет.
slonomag
 
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