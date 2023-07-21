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Сидів 16 днів в Албанії, на чотирьох з дорогою (бензин, зелена карта, платні дороги), житло, харчування десь 1700€ получилось. Тобто сім'я з трьох людей спокійно може вписатися в 1000€, тиждень з дорогою. Доречі бачив тут досить багато німців, мабуть з тих кому не хватило грошей на Хорватію.а Італійців взагалі море, не дивлячись, щоб сюди добратися їм треба 8-9 годин гойдатись на хвилях на паромі Барі-Дурес.
Shaman написав:взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато. а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на відчепись?
а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити
Ото точно ) была бы мотивация. У меня был план, собственно он и реализуется как я и хотел. Да, надо было поработать сверх нормы, но блин, вот сидит сейчас тут со мной еще 1 ИТ, ситуация была 1 в 1 как у меня - семья уехала, а он в Украине застрял. Только вместо того чтобы использовать время по уму он сидел и голову пеплом посыпал "как все плохо". По итогу приехал в Испанию с 3 копейками в кармане, живет от инвойса к инвойсу и собирать на ипотеку наверное будет еще лет 5, так как с учетом аренды и налогов скирдовать реально пускай 1-2к уе в месяц. А ориентир на первый взнос 70-80куе.
Чому Іспанія а не Португалія? Чому взагалі їхати без копійки і жити від інвойса до інвойса, може він по життю такий "фінансово безграмотний"? Скирдувати 1-2куе в місяць на іпотеку ... це ІТнику, що казати тоді про касирш Лідла, сотку хоть вдається їм відкладати?
flyman написав:Чому Іспанія а не Португалія? Чому взагалі їхати без копійки і жити від інвойса до інвойса, може він по життю такий "фінансово безграмотний"? Скирдувати 1-2куе в місяць на іпотеку ... це ІТнику, що казати тоді про касирш Лідла, сотку хоть вдається їм відкладати?
Ну в Испании знакомые уже есть, семья пол года прожила. В Португалии вообще никого. Да и хз что там с ценами, не факт что намного дешевле выйдет. Разве что налоги ниже. По кассиршам в лидле - ну местные то аренду не платят + у них ипотека 90%, тоесть я думаю реально. А понаехам я хз... Разве что на ипотеку в цыганском районе где квартиры по 50к, но и контингент соответствующий. Испания для понаехов без норм профессии мне кажется вообще не вариант - лучше уж в Польше залипнуть, там больше шансов будет.
akurt написав:....... Одна цитата: "Російсько-українська війна переросла у другу ірано-іракську війну. Ця війна почалася в 1980 році і закінчилася в 1988 році". Текст тут - вбудований перекладач від Chrome вам в допомогу: https://www.sozcu.com.tr/2023/yazarlar/ ... c-7748590/
Интервью разочаровало. С ваших слов ожидал большего. Ваша цитата - самое интересное. Ну ещё замечание о необходимости системы призыва (всеобщей воинской обязанности). Это давно понятно. Современные западные контрактные армии рассчитаны на проведение ограниченных операций на коротком промежутке времени, грубо говоря, карательные экспедиции с явным превосходством в технике, а не на длительную войну с примерно равным противником. А так - достаточно коротко и ничего особо нового.
Сидів 16 днів в Албанії, на чотирьох з дорогою (бензин, зелена карта, платні дороги), житло, харчування десь 1700€ получилось. Тобто сім'я з трьох людей спокійно може вписатися в 1000€, тиждень з дорогою. Доречі бачив тут досить багато німців, мабуть з тих кому не хватило грошей на Хорватію.а Італійців взагалі море, не дивлячись, щоб сюди добратися їм треба 8-9 годин гойдатись на хвилях на паромі Барі-Дурес.
Я Вас как-то спрашивал, как Вы добирались. Может, не заметили. Не расскажете?
Для ЛАД: Ну раз розчарувало, то треба почитати аналогічні інтерв'ю Начальників генеральних штабів Німеччини, Франції, Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини, Словаччини та Чехії.
Їх, щоправда немає.
А Ви все уважно читали – особливо ось це: - Коли 24 лютого 2022 року почалася війна, майже всі почали «Буру в пустелі» проти Іраку в 1991 році. Ви знаєте, армія США, коаліційні сили досягли мети операції на великій швидкості за короткий час. (Це говорить про те, як всі віднеслися до цієї великої війни: ніяк, забавка...) - США побудували американську армію на основі війни Судного дня 1973 року (ізраїльсько-арабської). (А ми на чому побудували?) - Про необхідність сучасних технологій - мало мати бінокль: "Тому це дуже ясно: ви першим виявите ворога. Перш ніж він тебе спіймає. Тому ти осліпиш ворога. Ви будете порушувати потік розвідувальних даних противника за допомогою кібератак, електронної боротьби та інших засобів." - Про зв"язок, командирів сучасної війни та логістику: "Російські ВПС не змогли успішно нейтралізувати українські системи ППО в перші дні. Ви запитаєте чому? За оцінками деяких експертів, знадобилося дві доби, щоб інформація дійшла до командного центру в Москві, а звідти – на літаки." - Оцінка "другої армії світу": Той факт, що російська армія спочатку розгорнула 350 000 солдатів уздовж 1200-кілометрового фронту, також зробив їх легкою мішенню. Майже 300 людей на кілометр". - ну і так ділі... там багато цікавих місць...