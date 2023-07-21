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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 988989990991 Додано: П'ят 21 лип, 2023 02:58 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ki5i80drtmq8OOIgIulWmjfX8WZ8vLQ6/edit?pli=1#gid=1657671078 .

Песня без слов.

Зарплаты от 6700. У дальнобойщиков 20-30 тыс. Главбухи кое-где такие же предложения.

Учителя от 6700 до 10000.

Инженеры до 12 тыс. Изредка проскакивает выше (до 15 тыс).

Врачи побольше - до 20 тыс.

Кое-где проскакивают рабочие до 15 и даже 20 тыс.

Основная масса вакансий 6700-12000.

Просмотрел не всё, но вдохновило. Посмотрел для интереса вакансии центра занятостиПесня без слов.Зарплаты от 6700. У дальнобойщиков 20-30 тыс. Главбухи кое-где такие же предложения.Учителя от 6700 до 10000.Инженеры до 12 тыс. Изредка проскакивает выше (до 15 тыс).Врачи побольше - до 20 тыс.Кое-где проскакивают рабочие до 15 и даже 20 тыс.Основная масса вакансий 6700-12000.Просмотрел не всё, но вдохновило. ЛАД 2 Повідомлень: 25242 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 03:07 Gastarbaiter написав: Тим часом

у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень. Тим часом

Взято, как понимаю, отсюда - https://dip.org.ua/nimechchina/provisnyk-ekonomichnoho-lyha-nazvano-kilkist-nimtsiv-u-yakyh-bilshe-nemae-hroshey-na-yakus-vidpustku/

Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.

Может для того, чтобы наши не рвались за границу. Взято, как понимаю, отсюда -Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.Может для того, чтобы наши не рвались за границу. ЛАД 2 Повідомлень: 25242 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 06:15 ЛАД написав: Gastarbaiter написав: Тим часом

у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень. Тим часом

Взято, как понимаю, отсюда - https://dip.org.ua/nimechchina/provisnyk-ekonomichnoho-lyha-nazvano-kilkist-nimtsiv-u-yakyh-bilshe-nemae-hroshey-na-yakus-vidpustku/

Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.

Может для того, чтобы наши не рвались за границу. Взято, как понимаю, отсюда -Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.Может для того, чтобы наши не рвались за границу.

Сидів 16 днів в Албанії, на чотирьох з дорогою (бензин, зелена карта, платні дороги), житло, харчування десь 1700€ получилось. Тобто сім'я з трьох людей спокійно може вписатися в 1000€, тиждень з дорогою. Доречі бачив тут досить багато німців, мабуть з тих кому не хватило грошей на Хорватію.а Італійців взагалі море, не дивлячись, щоб сюди добратися їм треба 8-9 годин гойдатись на хвилях на паромі Барі-Дурес. Сидів 16 днів в Албанії, на чотирьох з дорогою (бензин, зелена карта, платні дороги), житло, харчування десь 1700€ получилось. Тобто сім'я з трьох людей спокійно може вписатися в 1000€, тиждень з дорогою. Доречі бачив тут досить багато німців, мабуть з тих кому не хватило грошей на Хорватію.а Італійців взагалі море, не дивлячись, щоб сюди добратися їм треба 8-9 годин гойдатись на хвилях на паромі Барі-Дурес. Bolt Повідомлень: 2101 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:27 slonomag написав: Shaman написав: взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато.

а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на відчепись?



а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато.а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на відчепись?а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити

Ото точно ) была бы мотивация. У меня был план, собственно он и реализуется как я и хотел. Да, надо было поработать сверх нормы, но блин, вот сидит сейчас тут со мной еще 1 ИТ, ситуация была 1 в 1 как у меня - семья уехала, а он в Украине застрял. Только вместо того чтобы использовать время по уму он сидел и голову пеплом посыпал "как все плохо". По итогу приехал в Испанию с 3 копейками в кармане, живет от инвойса к инвойсу и собирать на ипотеку наверное будет еще лет 5, так как с учетом аренды и налогов скирдовать реально пускай 1-2к уе в месяц. А ориентир на первый взнос 70-80куе. Ото точно ) была бы мотивация. У меня был план, собственно он и реализуется как я и хотел. Да, надо было поработать сверх нормы, но блин, вот сидит сейчас тут со мной еще 1 ИТ, ситуация была 1 в 1 как у меня - семья уехала, а он в Украине застрял. Только вместо того чтобы использовать время по уму он сидел и голову пеплом посыпал "как все плохо". По итогу приехал в Испанию с 3 копейками в кармане, живет от инвойса к инвойсу и собирать на ипотеку наверное будет еще лет 5, так как с учетом аренды и налогов скирдовать реально пускай 1-2к уе в месяц. А ориентир на первый взнос 70-80куе.

Чому Іспанія а не Португалія?

Чому взагалі їхати без копійки і жити від інвойса до інвойса, може він по життю такий "фінансово безграмотний"?

Скирдувати 1-2куе в місяць на іпотеку ... це ІТнику, що казати тоді про касирш Лідла, сотку хоть вдається їм відкладати? Чому Іспанія а не Португалія?Чому взагалі їхати без копійки і жити від інвойса до інвойса, може він по життю такий "фінансово безграмотний"?Скирдувати 1-2куе в місяць на іпотеку ... це ІТнику, що казати тоді про касирш Лідла, сотку хоть вдається їм відкладати? flyman

Повідомлень: 31974 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1521 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 10:55 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Чому Іспанія а не Португалія?

Чому взагалі їхати без копійки і жити від інвойса до інвойса, може він по життю такий "фінансово безграмотний"?

Скирдувати 1-2куе в місяць на іпотеку ... це ІТнику, що казати тоді про касирш Лідла, сотку хоть вдається їм відкладати? Чому Іспанія а не Португалія?Чому взагалі їхати без копійки і жити від інвойса до інвойса, може він по життю такий "фінансово безграмотний"?Скирдувати 1-2куе в місяць на іпотеку ... це ІТнику, що казати тоді про касирш Лідла, сотку хоть вдається їм відкладати?

Ну в Испании знакомые уже есть, семья пол года прожила. В Португалии вообще никого. Да и хз что там с ценами, не факт что намного дешевле выйдет. Разве что налоги ниже.

По кассиршам в лидле - ну местные то аренду не платят + у них ипотека 90%, тоесть я думаю реально. А понаехам я хз... Разве что на ипотеку в цыганском районе где квартиры по 50к, но и контингент соответствующий. Испания для понаехов без норм профессии мне кажется вообще не вариант - лучше уж в Польше залипнуть, там больше шансов будет. Ну в Испании знакомые уже есть, семья пол года прожила. В Португалии вообще никого. Да и хз что там с ценами, не факт что намного дешевле выйдет. Разве что налоги ниже.По кассиршам в лидле - ну местные то аренду не платят + у них ипотека 90%, тоесть я думаю реально. А понаехам я хз... Разве что на ипотеку в цыганском районе где квартиры по 50к, но и контингент соответствующий. Испания для понаехов без норм профессии мне кажется вообще не вариант - лучше уж в Польше залипнуть, там больше шансов будет. slonomag Повідомлень: 314 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:45 akurt написав: .......

Одна цитата: "Російсько-українська війна переросла у другу ірано-іракську війну. Ця війна почалася в 1980 році і закінчилася в 1988 році".

Текст тут - вбудований перекладач від Chrome вам в допомогу:

https://www.sozcu.com.tr/2023/yazarlar/ ... c-7748590/ .......Одна цитата: "Російсько-українська війна переросла у другу ірано-іракську війну. Ця війна почалася в 1980 році і закінчилася в 1988 році".Текст тут - вбудований перекладач від Chrome вам в допомогу:

Интервью разочаровало. С ваших слов ожидал большего.

Ваша цитата - самое интересное.

Ну ещё замечание о необходимости системы призыва (всеобщей воинской обязанности). Это давно понятно. Современные западные контрактные армии рассчитаны на проведение ограниченных операций на коротком промежутке времени, грубо говоря, карательные экспедиции с явным превосходством в технике, а не на длительную войну с примерно равным противником.

А так - достаточно коротко и ничего особо нового. Интервью разочаровало. С ваших слов ожидал большего.Ваша цитата - самое интересное.Ну ещё замечание о необходимости системы призыва (всеобщей воинской обязанности). Это давно понятно. Современные западные контрактные армии рассчитаны на проведение ограниченных операций на коротком промежутке времени, грубо говоря, карательные экспедиции с явным превосходством в технике, а не на длительную войну с примерно равным противником.А так - достаточно коротко и ничего особо нового. ЛАД 2 Повідомлень: 25242 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:49 Bolt написав: ЛАД написав: -------------

Gastarbaiter

Тим часом

у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень.

------------

Взято, как понимаю, отсюда - https://dip.org.ua/nimechchina/provisnyk-ekonomichnoho-lyha-nazvano-kilkist-nimtsiv-u-yakyh-bilshe-nemae-hroshey-na-yakus-vidpustku/

Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.

Может для того, чтобы наши не рвались за границу. -------------Тим часом------------Взято, как понимаю, отсюда -Не очень доверяю таким сообщениям, тем более, без ссылки на первоисточник.Может для того, чтобы наши не рвались за границу.

Сидів 16 днів в Албанії, на чотирьох з дорогою (бензин, зелена карта, платні дороги), житло, харчування десь 1700€ получилось. Тобто сім'я з трьох людей спокійно може вписатися в 1000€, тиждень з дорогою. Доречі бачив тут досить багато німців, мабуть з тих кому не хватило грошей на Хорватію.а Італійців взагалі море, не дивлячись, щоб сюди добратися їм треба 8-9 годин гойдатись на хвилях на паромі Барі-Дурес. Сидів 16 днів в Албанії, на чотирьох з дорогою (бензин, зелена карта, платні дороги), житло, харчування десь 1700€ получилось. Тобто сім'я з трьох людей спокійно може вписатися в 1000€, тиждень з дорогою. Доречі бачив тут досить багато німців, мабуть з тих кому не хватило грошей на Хорватію.а Італійців взагалі море, не дивлячись, щоб сюди добратися їм треба 8-9 годин гойдатись на хвилях на паромі Барі-Дурес.

Я Вас как-то спрашивал, как Вы добирались. Может, не заметили.

Не расскажете? Я Вас как-то спрашивал, как Вы добирались. Может, не заметили.Не расскажете? ЛАД 2 Повідомлень: 25242 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:07 ЛАД написав: Интервью разочаровало.

...

А так - достаточно коротко и ничего особо нового. Интервью разочаровало....А так - достаточно коротко и ничего особо нового.

Ну раз розчарувало, то треба почитати аналогічні інтерв'ю Начальників генеральних штабів Німеччини, Франції, Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини, Словаччини та Чехії.

Їх, щоправда немає.

Коротко - це декілька сторінок тексту...



А Ви все уважно читали – особливо ось це:

- Коли 24 лютого 2022 року почалася війна, майже всі почали «Буру в пустелі» проти Іраку в 1991 році. Ви знаєте, армія США, коаліційні сили досягли мети операції на великій швидкості за короткий час. (Це говорить про те, як всі віднеслися до цієї великої війни: ніяк, забавка...)

- США побудували американську армію на основі війни Судного дня 1973 року (ізраїльсько-арабської). (А ми на чому побудували?)

- Про необхідність сучасних технологій - мало мати бінокль: "Тому це дуже ясно: ви першим виявите ворога. Перш ніж він тебе спіймає. Тому ти осліпиш ворога. Ви будете порушувати потік розвідувальних даних противника за допомогою кібератак, електронної боротьби та інших засобів. "

- Про зв"язок, командирів сучасної війни та логістику: "Російські ВПС не змогли успішно нейтралізувати українські системи ППО в перші дні. Ви запитаєте чому? За оцінками деяких експертів, знадобилося дві доби, щоб інформація дійшла до командного центру в Москві, а звідти – на літаки."

- Оцінка "другої армії світу": "Той факт, що російська армія спочатку розгорнула 350 000 солдатів уздовж 1200-кілометрового фронту, також зробив їх легкою мішенню. Майже 300 людей на кілометр".

- А як вам останнє речення: "Наявність «стримуючих» якостей насправді є найбільшою силою миротворчої діяльності…" Не було у нас "стримуючих якостей": були тисяч зрадників на щедрому фінансовому харчуванні та колаборантів...



Ну, розчарувало, то розчарувало... Знайдете інші інтерв"ю Начальників Генеральних штабів країн НАТО - повідомте...

https://www.sozcu.com.tr/2023/yazarlar/ ... c-7748590/ Ну раз розчарувало, то треба почитати аналогічні інтерв'ю Начальників генеральних штабів Німеччини, Франції, Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини, Словаччини та Чехії.Їх, щоправда немає.Коротко - це декілька сторінок тексту...А Ви все уважно читали – особливо ось це:- Коли 24 лютого 2022 року почалася війна, майже всі почали «Буру в пустелі» проти Іраку в 1991 році. Ви знаєте, армія США,досягли мети операції(Це говорить про те, як всі віднеслися до цієї великої війни: ніяк, забавка...)- США побудували американську армію на основі війни Судного дня 1973 року (ізраїльсько-арабської). (А ми на чому побудували?)- Про необхідність сучасних технологій - мало мати бінокль: "Тому це дуже ясно: ви першим виявите ворога. Перш ніж він тебе спіймає. Тому ти осліпиш ворога. Ви будете порушувати потік розвідувальних даних противника- Про зв"язок, командирів сучасної війни та логістику: "Російські ВПС не змогли успішно нейтралізувати українські системи ППО в перші дні. Ви запитаєте чому? За оцінками деяких експертів, знадобилося дві доби, щоб інформація дійшла до командного центру в Москві, а звідти – на літаки."- Оцінка "другої армії світу": "Той факт, що російська армія спочатку розгорнула 350 000 солдатів уздовж 1200-кілометрового фронту, також зробив їх легкою мішенню. Майже 300 людей на кілометр".- А як вам останнє речення: "Наявність «стримуючих» якостей насправді є найбільшою силою миротворчої діяльності…" Не було у нас "стримуючих якостей": були тисяч зрадників на щедрому фінансовому харчуванні та колаборантів...Ну, розчарувало, то розчарувало... Знайдете інші інтерв"ю Начальників Генеральних штабів країн НАТО - повідомте... akurt

Повідомлень: 8050 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3207 раз. Подякували: 1095 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 988989990991 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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