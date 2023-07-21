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#<1 ... 989990991992 Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:38 Ну в Америке бывает много чего непонятного/необычного.

Мне как-то пришло письмо от юридической компании с предложением подписать их петицию для получения компенсации от компании, которая прокладывала дорогу от отеля-казино в сторону Лос Анджелеса.

Оказывается, там был платный проезд (я заплатил 7$), но что то там не так было организовано, или цена завышена, и типа готовится коллективный иск о взыскании «морального ущерба» с компании . Меня они вычислили по регистрации авто и платному проезду. Чем больше «подписантов», тем больше вероятность «выбить бабло» и поделить на юристов и участников.

Я не стал связываться, но вот и такое может быть. akurt

Повідомлень: 8053 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3207 раз. Подякували: 1095 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:22 ЛАД написав: Может я чено-то не понимаю, но несколько удивляет - "Нью-Йорк выплатит 13 миллионов долларов протестующим, арестованным во время протестов Джорджа Флойда" https://www.reuters.com/world/us/new-york-pay-13-million-protesters-arrested-during-george-floyd-protests-2023-07-20/ Может я чено-то не понимаю, но несколько удивляет -

это же выгодно

главное беспредел остановили, бОльшего ущерба избежали

пар выпустили

держать в тюряжке дармоедов никому не нужно, но отпустить значит признать свою неправоту без компенсации никак, но и компенсацией дешевле чем кормить и охранять

прагматики, все в профите



ЗЫ конечно разные отморозки, поджигатели так просто не отделаются



или нужна "справедливость" любой ценой и "до конца"? не в кино же это же выгодноглавное беспредел остановили, бОльшего ущерба избежалипар выпустилидержать в тюряжке дармоедов никому не нужно, но отпустить значит признать свою неправоту без компенсации никак, но и компенсацией дешевле чем кормить и охранятьпрагматики, все в профитеЗЫ конечно разные отморозки, поджигатели так просто не отделаютсяили нужна "справедливость" любой ценой и "до конца"? не в кино же Востаннє редагувалось nekefer в П'ят 21 лип, 2023 18:24, всього редагувалось 1 раз. nekefer

Повідомлень: 589 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:23 akurt

Это понятно.

Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.

За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке. Это понятно.Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке. ЛАД 2 Повідомлень: 25258 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:24 nekefer

Логично. ЛАД 2 Повідомлень: 25258 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 989990991992 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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