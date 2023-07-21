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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:38
Ну в Америке бывает много чего непонятного/необычного.
Мне как-то пришло письмо от юридической компании с предложением подписать их петицию для получения компенсации от компании, которая прокладывала дорогу от отеля-казино в сторону Лос Анджелеса.
Оказывается, там был платный проезд (я заплатил 7$), но что то там не так было организовано, или цена завышена, и типа готовится коллективный иск о взыскании «морального ущерба» с компании . Меня они вычислили по регистрации авто и платному проезду. Чем больше «подписантов», тем больше вероятность «выбить бабло» и поделить на юристов и участников.
Я не стал связываться, но вот и такое может быть.
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akurt
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:22
это же выгодно
главное беспредел остановили, бОльшего ущерба избежали
пар выпустили
держать в тюряжке дармоедов никому не нужно, но отпустить значит признать свою неправоту без компенсации никак, но и компенсацией дешевле чем кормить и охранять
прагматики, все в профите
ЗЫ конечно разные отморозки, поджигатели так просто не отделаются
или нужна "справедливость" любой ценой и "до конца"? не в кино же
Востаннє редагувалось nekefer
в П'ят 21 лип, 2023 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:23
akurt
Это понятно.
Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.
За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке.
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:24
nekefer
Логично.
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