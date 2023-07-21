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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 990991992993> Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:38 Ну в Америке бывает много чего непонятного/необычного.

Мне как-то пришло письмо от юридической компании с предложением подписать их петицию для получения компенсации от компании, которая прокладывала дорогу от отеля-казино в сторону Лос Анджелеса.

Оказывается, там был платный проезд (я заплатил 7$), но что то там не так было организовано, или цена завышена, и типа готовится коллективный иск о взыскании «морального ущерба» с компании . Меня они вычислили по регистрации авто и платному проезду. Чем больше «подписантов», тем больше вероятность «выбить бабло» и поделить на юристов и участников.

Я не стал связываться, но вот и такое может быть. akurt

Повідомлень: 8054 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3207 раз. Подякували: 1095 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:22 ЛАД написав: Может я чено-то не понимаю, но несколько удивляет - "Нью-Йорк выплатит 13 миллионов долларов протестующим, арестованным во время протестов Джорджа Флойда" https://www.reuters.com/world/us/new-york-pay-13-million-protesters-arrested-during-george-floyd-protests-2023-07-20/ Может я чено-то не понимаю, но несколько удивляет -

это же выгодно

главное беспредел остановили, бОльшего ущерба избежали

пар выпустили

держать в тюряжке дармоедов никому не нужно, но отпустить значит признать свою неправоту без компенсации никак, но и компенсацией дешевле чем кормить и охранять

прагматики, все в профите



ЗЫ конечно разные отморозки, поджигатели так просто не отделаются



или нужна "справедливость" любой ценой и "до конца"? не в кино же это же выгодноглавное беспредел остановили, бОльшего ущерба избежалипар выпустилидержать в тюряжке дармоедов никому не нужно, но отпустить значит признать свою неправоту без компенсации никак, но и компенсацией дешевле чем кормить и охранятьпрагматики, все в профитеЗЫ конечно разные отморозки, поджигатели так просто не отделаютсяили нужна "справедливость" любой ценой и "до конца"? не в кино же Востаннє редагувалось nekefer в П'ят 21 лип, 2023 18:24, всього редагувалось 1 раз. nekefer

Повідомлень: 589 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:23 akurt

Это понятно.

Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.

За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке. Это понятно.Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке. ЛАД 2 Повідомлень: 25264 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:24 nekefer

Логично. ЛАД 2 Повідомлень: 25264 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:44 ЛАД написав: akurt

Это понятно.

Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.

За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке. Это понятно.Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.

це така двостороння гра - якщо під час хуліганки опинитися проти декількох поліцейських у масках, то може виявитися що НАВІТЬ в США поліцейські можуть вести себе не за протоколом й на додачу можна безкоштовно отримати відпочинок у лікарні на незрозумілий термін це така двостороння гра - якщо під час хуліганки опинитися проти декількох поліцейських у масках, то може виявитися що НАВІТЬ в США поліцейські можуть вести себе не за протоколомй на додачу можна безкоштовно отримати відпочинок у лікарні на незрозумілий термін Shaman

Повідомлень: 3859 З нами з: 29.09.19 Подякував: 464 раз. Подякували: 1094 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:25 Bolt написав: Яке. Вже в 45 на роботу не беруть. 😏 Яке. Вже в 45 на роботу не беруть. 😏

Розкажіть де ж працюють усі 45-60 річні в Україні? Розкажіть де ж працюють усі 45-60 річні в Україні? копейка

Повідомлень: 588 З нами з: 31.07.19 Подякував: 386 раз. Подякували: 86 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:37 nekefer написав: ЛАД написав: Может я чено-то не понимаю, но несколько удивляет - "Нью-Йорк выплатит 13 миллионов долларов протестующим, арестованным во время протестов Джорджа Флойда" https://www.reuters.com/world/us/new-york-pay-13-million-protesters-arrested-during-george-floyd-protests-2023-07-20/ Может я чено-то не понимаю, но несколько удивляет -

это же выгодно

главное беспредел остановили, бОльшего ущерба избежали

пар выпустили

держать в тюряжке дармоедов никому не нужно, но отпустить значит признать свою неправоту без компенсации никак, но и компенсацией дешевле чем кормить и охранять

прагматики, все в профите



ЗЫ конечно разные отморозки, поджигатели так просто не отделаются



или нужна "справедливость" любой ценой и "до конца"? не в кино же это же выгодноглавное беспредел остановили, бОльшего ущерба избежалипар выпустилидержать в тюряжке дармоедов никому не нужно, но отпустить значит признать свою неправоту без компенсации никак, но и компенсацией дешевле чем кормить и охранятьпрагматики, все в профитеЗЫ конечно разные отморозки, поджигатели так просто не отделаютсяили нужна "справедливость" любой ценой и "до конца"? не в кино же



Хоук Ньюсом со своей женой, которые представляются как лидеры блм в НЙ, в эфире телеканалов открытым текстом угрожают погромами, в любой ситуации, которая им не нравится.

Как-то:

-попытка отмены беззалогового освобождения, из-за которого преступники абсолютно безнаказаны. Полиция их ловит и тут-же суд выпускает. Тут надо отметить, что афроамериканцы составляют около 10% населения США, но их долю приходится около 80% соверщенных преступлений. Цифры по памяти из передачи, но порядок тот.

-требования посадить (фактически давление на суд) и отказать в залоговом или беззалоговом досудебном освобождении белого бывщего морского пехотинца, который в метро НЙ пытался нейтрализовать черного, который агрессивно набрасывался на пассажиров, взял его на удущающий и...удущил.

-требования выплат черным, как наследникам рабов, которых завезли на территорию Северной Америки, в качестве компенсации по 1 млн долларов каждому.

и тд и тп. Хоук Ньюсом со своей женой, которые представляются как лидеры блм в НЙ, в эфире телеканалов открытым текстом угрожают погромами, в любой ситуации, которая им не нравится.Как-то:-попытка отмены беззалогового освобождения, из-за которого преступники абсолютно безнаказаны. Полиция их ловит и тут-же суд выпускает. Тут надо отметить, что афроамериканцы составляют около 10% населения США, но их долю приходится около 80% соверщенных преступлений. Цифры по памяти из передачи, но порядок тот.-требования посадить (фактически давление на суд) и отказать в залоговом или беззалоговом досудебном освобождении белого бывщего морского пехотинца, который в метро НЙ пытался нейтрализовать черного, который агрессивно набрасывался на пассажиров, взял его на удущающий и...удущил.-требования выплат черным, как наследникам рабов, которых завезли на территорию Северной Америки, в качестве компенсации по 1 млн долларов каждому.и тд и тп. rjkz

Повідомлень: 15056 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7810 раз. Подякували: 4769 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:51 ЛАД написав: akurt

Это понятно.

Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.

За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке. Это понятно.Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке.



Они очень мирно громили магазины по всему городу, полицейские участки, жгли полицейские автомобили, жгли американские флаги.

Этого удалось избежать в южном Бруклине, где белое население, которое преимущественно проживает, самоорганизовалось, и вышло с американскими флагами и скандированием "NYPD" навстеречу колонне блм .

Была небольшая стычка. После чего блм-щики разбежались и больше на территорию южного Бруклина организованно не лезли. Они очень мирно громили магазины по всему городу, полицейские участки, жгли полицейские автомобили, жгли американские флаги.Этого удалось избежать в южном Бруклине, где белое население, которое преимущественно проживает, самоорганизовалось, и вышло с американскими флагами и скандированием "NYPD" навстеречу колонне блм .Была небольшая стычка. После чего блм-щики разбежались и больше на территорию южного Бруклина организованно не лезли. rjkz

Повідомлень: 15056 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7810 раз. Подякували: 4769 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:58 Shaman написав: ЛАД написав: akurt

Это понятно.

Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.

За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке. Это понятно.Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.

це така двостороння гра - якщо під час хуліганки опинитися проти декількох поліцейських у масках, то може виявитися що НАВІТЬ в США поліцейські можуть вести себе не за протоколом й на додачу можна безкоштовно отримати відпочинок у лікарні на незрозумілий термін це така двостороння гра - якщо під час хуліганки опинитися проти декількох поліцейських у масках, то може виявитися що НАВІТЬ в США поліцейські можуть вести себе не за протоколомй на додачу можна безкоштовно отримати відпочинок у лікарні на незрозумілий термін



Полицейское насилие тоже имеет место быть.

Насчет масок...каждый полицейский имеет нагрудную камеру и номер жетона на шлеме. Вычислить - не проблема. Потом адвокаты засудят город и/или полицейского.

В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.

Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.

Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.

А вот от передоза - вполне возможно.

При этом, полицейского уволили и посадили.

Сам-же флойд - рецидивист, в числе прочего, брал в заложники беременную женщину и приставлял пистолет к животу. Полицейское насилие тоже имеет место быть.Насчет масок...каждый полицейский имеет нагрудную камеру и номер жетона на шлеме. Вычислить - не проблема. Потом адвокаты засудят город и/или полицейского.В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.А вот от передоза - вполне возможно.При этом, полицейского уволили и посадили.Сам-же флойд - рецидивист, в числе прочего, брал в заложники беременную женщину и приставлял пистолет к животу. rjkz

Повідомлень: 15056 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7810 раз. Подякували: 4769 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 00:00 rjkz написав: ЛАД написав: akurt

Это понятно.

Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.

За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке. Это понятно.Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке.



Они очень мирно громили магазины по всему городу, полицейские участки, жгли полицейские автомобили, жгли американские флаги.

Этого удалось избежать в южном Бруклине, где белое население, которое преимущественно проживает, самоорганизовалось, и вышло с американскими флагами и скандированием "NYPD" навстеречу колонне блм .

Была небольшая стычка. После чего блм-щики разбежались и больше на территорию южного Бруклина организованно не лезли. Они очень мирно громили магазины по всему городу, полицейские участки, жгли полицейские автомобили, жгли американские флаги.Этого удалось избежать в южном Бруклине, где белое население, которое преимущественно проживает, самоорганизовалось, и вышло с американскими флагами и скандированием "NYPD" навстеречу колонне блм .Была небольшая стычка. После чего блм-щики разбежались и больше на территорию южного Бруклина организованно не лезли.

Это хорошо.

Но это должна делать власть.

Иначе это ведёт к взаимному озлоблению как белых, так и негров.

С непредсказуемыми последствиями.



История с Флойдом, по-моему, вообще полный маразм. Это хорошо.Но это должна делатьИначе это ведёт к взаимному озлоблению как белых, так и негров.С непредсказуемыми последствиями.История с Флойдом, по-моему, вообще полный маразм. ЛАД 2 Повідомлень: 25264 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 990991992993> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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