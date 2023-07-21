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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 990991992993>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:38

Ну в Америке бывает много чего непонятного/необычного.
Мне как-то пришло письмо от юридической компании с предложением подписать их петицию для получения компенсации от компании, которая прокладывала дорогу от отеля-казино в сторону Лос Анджелеса.
Оказывается, там был платный проезд (я заплатил 7$), но что то там не так было организовано, или цена завышена, и типа готовится коллективный иск о взыскании «морального ущерба» с компании . Меня они вычислили по регистрации авто и платному проезду. Чем больше «подписантов», тем больше вероятность «выбить бабло» и поделить на юристов и участников.
Я не стал связываться, но вот и такое может быть.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:22

  ЛАД написав:Может я чено-то не понимаю, но несколько удивляет - "Нью-Йорк выплатит 13 миллионов долларов протестующим, арестованным во время протестов Джорджа Флойда" https://www.reuters.com/world/us/new-york-pay-13-million-protesters-arrested-during-george-floyd-protests-2023-07-20/

это же выгодно
главное беспредел остановили, бОльшего ущерба избежали
пар выпустили
держать в тюряжке дармоедов никому не нужно, но отпустить значит признать свою неправоту без компенсации никак, но и компенсацией дешевле чем кормить и охранять
прагматики, все в профите

ЗЫ конечно разные отморозки, поджигатели так просто не отделаются

или нужна "справедливость" любой ценой и "до конца"? не в кино же
Востаннє редагувалось nekefer в П'ят 21 лип, 2023 18:24, всього редагувалось 1 раз.
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:23

akurt
Это понятно.
Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать. :)
За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:24

nekefer
Логично.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:44

  ЛАД написав:akurt
Это понятно.
Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать. :)
За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке. :)

це така двостороння гра - якщо під час хуліганки опинитися проти декількох поліцейських у масках, то може виявитися що НАВІТЬ в США поліцейські можуть вести себе не за протоколом :D й на додачу можна безкоштовно отримати відпочинок у лікарні на незрозумілий термін ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:25

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копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:37

  nekefer написав:
  ЛАД написав:Может я чено-то не понимаю, но несколько удивляет - "Нью-Йорк выплатит 13 миллионов долларов протестующим, арестованным во время протестов Джорджа Флойда" https://www.reuters.com/world/us/new-york-pay-13-million-protesters-arrested-during-george-floyd-protests-2023-07-20/

это же выгодно
главное беспредел остановили, бОльшего ущерба избежали
пар выпустили
держать в тюряжке дармоедов никому не нужно, но отпустить значит признать свою неправоту без компенсации никак, но и компенсацией дешевле чем кормить и охранять
прагматики, все в профите

ЗЫ конечно разные отморозки, поджигатели так просто не отделаются

или нужна "справедливость" любой ценой и "до конца"? не в кино же


Хоук Ньюсом со своей женой, которые представляются как лидеры блм в НЙ, в эфире телеканалов открытым текстом угрожают погромами, в любой ситуации, которая им не нравится.
Как-то:
-попытка отмены беззалогового освобождения, из-за которого преступники абсолютно безнаказаны. Полиция их ловит и тут-же суд выпускает. Тут надо отметить, что афроамериканцы составляют около 10% населения США, но их долю приходится около 80% соверщенных преступлений. Цифры по памяти из передачи, но порядок тот.
-требования посадить (фактически давление на суд) и отказать в залоговом или беззалоговом досудебном освобождении белого бывщего морского пехотинца, который в метро НЙ пытался нейтрализовать черного, который агрессивно набрасывался на пассажиров, взял его на удущающий и...удущил.
-требования выплат черным, как наследникам рабов, которых завезли на территорию Северной Америки, в качестве компенсации по 1 млн долларов каждому.
и тд и тп.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:51

  ЛАД написав:akurt
Это понятно.
Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать. :)
За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке. :)


Они очень мирно громили магазины по всему городу, полицейские участки, жгли полицейские автомобили, жгли американские флаги.
Этого удалось избежать в южном Бруклине, где белое население, которое преимущественно проживает, самоорганизовалось, и вышло с американскими флагами и скандированием "NYPD" навстеречу колонне блм .
Была небольшая стычка. После чего блм-щики разбежались и больше на территорию южного Бруклина организованно не лезли.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:58

  Shaman написав:
  ЛАД написав:akurt
Это понятно.
Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать. :)
За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке. :)

це така двостороння гра - якщо під час хуліганки опинитися проти декількох поліцейських у масках, то може виявитися що НАВІТЬ в США поліцейські можуть вести себе не за протоколом :D й на додачу можна безкоштовно отримати відпочинок у лікарні на незрозумілий термін ;)


Полицейское насилие тоже имеет место быть.
Насчет масок...каждый полицейский имеет нагрудную камеру и номер жетона на шлеме. Вычислить - не проблема. Потом адвокаты засудят город и/или полицейского.
В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.
Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.
Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.
А вот от передоза - вполне возможно.
При этом, полицейского уволили и посадили.
Сам-же флойд - рецидивист, в числе прочего, брал в заложники беременную женщину и приставлял пистолет к животу.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 00:00

  rjkz написав:
  ЛАД написав:akurt
Это понятно.
Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать. :)
За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке. :)


Они очень мирно громили магазины по всему городу, полицейские участки, жгли полицейские автомобили, жгли американские флаги.
Этого удалось избежать в южном Бруклине, где белое население, которое преимущественно проживает, самоорганизовалось, и вышло с американскими флагами и скандированием "NYPD" навстеречу колонне блм .
Была небольшая стычка. После чего блм-щики разбежались и больше на территорию южного Бруклина организованно не лезли.

Это хорошо.
Но это должна делать власть.
Иначе это ведёт к взаимному озлоблению как белых, так и негров.
С непредсказуемыми последствиями.

История с Флойдом, по-моему, вообще полный маразм.
ЛАД
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