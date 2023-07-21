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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 990991992993
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 00:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Полицейское насилие тоже имеет место быть.
Насчет масок...каждый полицейский имеет нагрудную камеру и номер жетона на шлеме. Вычислить - не проблема. Потом адвокаты засудят город и/или полицейского.
В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.
Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.
Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.
А вот от передоза - вполне возможно.
При этом, полицейского уволили и посадили.
Сам-же флойд - рецидивист, в числе прочего, брал в заложники беременную женщину и приставлял пистолет к животу.

Тат тут нічого нового. Але співпало з виборами, то ж вочевидь саме тому пішли на такий популізм з БЛМ. А так що сам флойд що ті блм-активісти, що влаштовували погроми, нічого, крім кулі, не заслуговують
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