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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 990991992993
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 00:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Полицейское насилие тоже имеет место быть.
Насчет масок...каждый полицейский имеет нагрудную камеру и номер жетона на шлеме. Вычислить - не проблема. Потом адвокаты засудят город и/или полицейского.
В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.
Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.
Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.
А вот от передоза - вполне возможно.
При этом, полицейского уволили и посадили.
Сам-же флойд - рецидивист, в числе прочего, брал в заложники беременную женщину и приставлял пистолет к животу.

Тат тут нічого нового. Але співпало з виборами, то ж вочевидь саме тому пішли на такий популізм з БЛМ. А так що сам флойд що ті блм-активісти, що влаштовували погроми, нічого, крім кулі, не заслуговують
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 00:57

  ЛАД написав:Может я чено-то не понимаю, но несколько удивляет - "Нью-Йорк выплатит 13 миллионов долларов протестующим, арестованным во время протестов Джорджа Флойда" https://www.reuters.com/world/us/new-york-pay-13-million-protesters-arrested-during-george-floyd-protests-2023-07-20/

Я тоже многого здесь не понимаю, но смирился. Это другая цивилизация. Со своими плюсами и минусами, но я не хотел бы здесь жить.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 01:23

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Может я чено-то не понимаю, но несколько удивляет - "Нью-Йорк выплатит 13 миллионов долларов протестующим, арестованным во время протестов Джорджа Флойда" https://www.reuters.com/world/us/new-york-pay-13-million-protesters-arrested-during-george-floyd-protests-2023-07-20/

Я тоже многого здесь не понимаю, но смирился. Это другая цивилизация. Со своими плюсами и минусами, но я не хотел бы здесь жить.

К сожалению, видимо, не бывает так, чтобы одни +.
В США не был, знаю только по новостям, слухам и т.п. Т.е. из 3-их рук.
Но Европа, по-моему, ближе к нам по духу. Хотя тоже отличия есть.

Но, похоже, надо завязывать с этим форумом. Если верить, что он отражает объективную реальность Украины, то ... Это типичная "антироссия". Причём. не смысле "противники России", а в смысле та же россия, только наоборот.
К счастью, когда отрываюсь от форума и выхожу на улицу, общаюсь с людьми, вижу, что это не так. Это внушает надежду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 01:27

Re: Еміграція, заробітчанство

Спочатку вивчи мову - а то так і помреш дебілом, антиросія - це треба таке придумати - гівно а не людина)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 01:35

  cherchiltank написав:Спочатку вивчи мову - а то так і помреш дебілом, антиросія - це треба таке придумати - гівно а не людина)

Как раз то, о чём я написал. :)
А мову знаю не гірше за тебе.
"Дебил, говно" - це дуже по-російскі, в найкращих традиціях підворіття, так і пиши.
Та й нік краще поміняй на "ИСtank".
ЛАД
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  #<1 ... 990991992993
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