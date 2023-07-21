|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 лип, 2023 00:04
rjkz написав:
Полицейское насилие тоже имеет место быть.
Насчет масок...каждый полицейский имеет нагрудную камеру и номер жетона на шлеме. Вычислить - не проблема. Потом адвокаты засудят город и/или полицейского.
В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.
Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.
Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.
А вот от передоза - вполне возможно.
При этом, полицейского уволили и посадили.
Сам-же флойд - рецидивист, в числе прочего, брал в заложники беременную женщину и приставлял пистолет к животу.
Тат тут нічого нового. Але співпало з виборами, то ж вочевидь саме тому пішли на такий популізм з БЛМ. А так що сам флойд що ті блм-активісти, що влаштовували погроми, нічого, крім кулі, не заслуговують
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33456
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1392 раз.
- Подякували: 7788 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Суб 22 лип, 2023 00:57
Я тоже многого здесь не понимаю, но смирился. Это другая цивилизация. Со своими плюсами и минусами, но я не хотел бы здесь жить.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19607
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2547 раз.
- Подякували: 3108 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 22 лип, 2023 01:23
Starikan написав:
Я тоже многого здесь не понимаю, но смирился. Это другая цивилизация. Со своими плюсами и минусами, но я не хотел бы здесь жить.
К сожалению, видимо, не бывает так, чтобы одни +.
В США не был, знаю только по новостям, слухам и т.п. Т.е. из 3-их рук.
Но Европа, по-моему, ближе к нам по духу. Хотя тоже отличия есть.
Но, похоже, надо завязывать с этим форумом. Если верить, что он отражает объективную реальность Украины, то ... Это типичная "антироссия". Причём. не смысле "противники России", а в смысле та же россия, только наоборот.
К счастью, когда отрываюсь от форума и выхожу на улицу, общаюсь с людьми, вижу, что это не так. Это внушает надежду.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25271
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5080 раз.
- Подякували: 4728 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 22 лип, 2023 01:27
Спочатку вивчи мову - а то так і помреш дебілом, антиросія - це треба таке придумати - гівно а не людина)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 475
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 лип, 2023 01:35
cherchiltank написав:
Спочатку вивчи мову - а то так і помреш дебілом, антиросія - це треба таке придумати - гівно а не людина)
Как раз то, о чём я написал.
А мову знаю не гірше за тебе.
"Дебил, говно" - це дуже по-російскі, в найкращих традиціях підворіття, так і пиши.
Та й нік краще поміняй на "ИСtank".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25271
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5080 раз.
- Подякували: 4728 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|