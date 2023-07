Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 990991992993 Додано: Суб 22 лип, 2023 00:04 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Полицейское насилие тоже имеет место быть.

Насчет масок...каждый полицейский имеет нагрудную камеру и номер жетона на шлеме. Вычислить - не проблема. Потом адвокаты засудят город и/или полицейского.

В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.

Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.

Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.

А вот от передоза - вполне возможно.

При этом, полицейского уволили и посадили.

Сам-же флойд - рецидивист, в числе прочего, брал в заложники беременную женщину и приставлял пистолет к животу. Полицейское насилие тоже имеет место быть.Насчет масок...каждый полицейский имеет нагрудную камеру и номер жетона на шлеме. Вычислить - не проблема. Потом адвокаты засудят город и/или полицейского.В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.А вот от передоза - вполне возможно.При этом, полицейского уволили и посадили.Сам-же флойд - рецидивист, в числе прочего, брал в заложники беременную женщину и приставлял пистолет к животу.

Тат тут нічого нового. Але співпало з виборами, то ж вочевидь саме тому пішли на такий популізм з БЛМ. А так що сам флойд що ті блм-активісти, що влаштовували погроми, нічого, крім кулі, не заслуговують Тат тут нічого нового. Але співпало з виборами, то ж вочевидь саме тому пішли на такий популізм з БЛМ. А так що сам флойд що ті блм-активісти, що влаштовували погроми, нічого, крім кулі, не заслуговують Faceless

Модератор Повідомлень: 33456 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7788 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 00:57 ЛАД написав: Может я чено-то не понимаю, но несколько удивляет - "Нью-Йорк выплатит 13 миллионов долларов протестующим, арестованным во время протестов Джорджа Флойда" https://www.reuters.com/world/us/new-york-pay-13-million-protesters-arrested-during-george-floyd-protests-2023-07-20/ Может я чено-то не понимаю, но несколько удивляет -

Я тоже многого здесь не понимаю, но смирился. Это другая цивилизация. Со своими плюсами и минусами, но я не хотел бы здесь жить. Я тоже многого здесь не понимаю, но смирился. Это другая цивилизация. Со своими плюсами и минусами, но я не хотел бы здесь жить. Starikan 2 Повідомлень: 19611 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2547 раз. Подякували: 3109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 04:47 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: akurt

Это понятно.

Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.

За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке. Это понятно.Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке.



Они очень мирно громили магазины по всему городу, полицейские участки, жгли полицейские автомобили, жгли американские флаги.

Этого удалось избежать в южном Бруклине, где белое население, которое преимущественно проживает, самоорганизовалось, и вышло с американскими флагами и скандированием "NYPD" навстеречу колонне блм .

Была небольшая стычка. После чего блм-щики разбежались и больше на территорию южного Бруклина организованно не лезли. Они очень мирно громили магазины по всему городу, полицейские участки, жгли полицейские автомобили, жгли американские флаги.Этого удалось избежать в южном Бруклине, где белое население, которое преимущественно проживает, самоорганизовалось, и вышло с американскими флагами и скандированием "NYPD" навстеречу колонне блм .Была небольшая стычка. После чего блм-щики разбежались и больше на территорию южного Бруклина организованно не лезли.

Это хорошо.

Но это должна делать власть.

Иначе это ведёт к взаимному озлоблению как белых, так и негров.

С непредсказуемыми последствиями.



История с Флойдом, по-моему, вообще полный маразм. Это хорошо.Но это должна делатьИначе это ведёт к взаимному озлоблению как белых, так и негров.С непредсказуемыми последствиями.История с Флойдом, по-моему, вообще полный маразм.



Вся история с блм - это маразм.

Но у США есть своя "ахиллесова пята".

Власть не в состоянии решить эту проблему, она очень "неудобная".

В некоторых городах, где блмщики особо разошлись и власти ничего не делали, дали приказ полиции "становиться на колено", что не все хотели делать, громили полицейские участки, полиция имела приказ "не мешать". На защиту городов самоорганизовались люди, много ветеранов армии и флота. Учитывая, что в США разрешено иметь и во многих штатах носить огнестрел вплоть до штурмовых автоматических винтовок (автоматы), то люди в военной форме с таким оружием смотрелись впечатляюще. С блмщиками, как и с большинством черных преступников, если они получают решительный отпор даже от более слабого противника или от меньшей группы - они бегут. В тех городах и городках, где им дали отпор, они сидят тише воды и ниже травы. А в НЙ у них пошли на поводу. По всеобщему мнению, Де Б(и)лазио - самый худщий мэр города за его историю. Вся история с блм - это маразм.Но у США есть своя "ахиллесова пята".Власть не в состоянии решить эту проблему, она очень "неудобная".В некоторых городах, где блмщики особо разошлись и власти ничего не делали, дали приказ полиции "становиться на колено", что не все хотели делать, громили полицейские участки, полиция имела приказ "не мешать". На защиту городов самоорганизовались люди, много ветеранов армии и флота. Учитывая, что в США разрешено иметь и во многих штатах носить огнестрел вплоть до штурмовых автоматических винтовок (автоматы), то люди в военной форме с таким оружием смотрелись впечатляюще. С блмщиками, как и с большинством черных преступников, если они получают решительный отпор даже от более слабого противника или от меньшей группы - они бегут. В тех городах и городках, где им дали отпор, они сидят тише воды и ниже травы. А в НЙ у них пошли на поводу. По всеобщему мнению, Де Б(и)лазио - самый худщий мэр города за его историю. rjkz

Повідомлень: 15058 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7810 раз. Подякували: 4770 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 05:12 Faceless написав: rjkz написав: Полицейское насилие тоже имеет место быть.

Насчет масок...каждый полицейский имеет нагрудную камеру и номер жетона на шлеме. Вычислить - не проблема. Потом адвокаты засудят город и/или полицейского.

В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.

Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.

Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.

А вот от передоза - вполне возможно.

При этом, полицейского уволили и посадили.

Сам-же флойд - рецидивист, в числе прочего, брал в заложники беременную женщину и приставлял пистолет к животу. Полицейское насилие тоже имеет место быть.Насчет масок...каждый полицейский имеет нагрудную камеру и номер жетона на шлеме. Вычислить - не проблема. Потом адвокаты засудят город и/или полицейского.В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.А вот от передоза - вполне возможно.При этом, полицейского уволили и посадили.Сам-же флойд - рецидивист, в числе прочего, брал в заложники беременную женщину и приставлял пистолет к животу.

Тат тут нічого нового. Але співпало з виборами, то ж вочевидь саме тому пішли на такий популізм з БЛМ. А так що сам флойд що ті блм-активісти, що влаштовували погроми, нічого, крім кулі, не заслуговують Тат тут нічого нового. Але співпало з виборами, то ж вочевидь саме тому пішли на такий популізм з БЛМ. А так що сам флойд що ті блм-активісти, що влаштовували погроми, нічого, крім кулі, не заслуговують



Я ответил выше.

В США есть свои комплексы, через которые на национальном уровне они не могут переступить. А мерзавцы этим пользуются.

Так не во всех штатах.

Во времена блм, когда в НЙ боялись косо посмотреть на черного, в Техасе произошел случай - на хайвее, ехала машина - в ней семья белого, включая ребенка. ЧТо-то там не понравилось черному, он обогнал их и остановился вынудив остановиться. После этого, черный вышел из машины с пистолетом, направленным в лобовое стекло. Белый водитель вышел с поднятыми руками и несколько раз предложил черному убрать оружие, тот (как потом выяснилось) был под нарокотиками. В какой-то момент белый выхватил пистолет и выстрелил убив нападавшего. Приехавшей полиции была представлена запись с видеорегистратора.

Белого водителя отпустили даже не задержав.

И вся эта блм гопота проглотила это. Но в НЙ белый ветеран морской пехоты ГОЛЫМИ РУКАМИ удушил вооруженного (кажется ножом) черного, который набрасывался на пассажиров метро и тоже был под нарокотой и блм берет город за горло.

Фактически, все зависит от того насколько власть и, что немаловажно, жители штата позволяют разгуляться преступности. Во Флориде не дали и там тихо и спокойно. НЙ исторически голосует за демократов, но случилось в 1994 году стать мэром Рудольфу Джулиани (тот самый), республиканец, и он навел в городе порядок, которого хватило (он был 2 срока и потом опять республиканец Блумберг) до 2014 года, когда к власти пришел дебилазио. И понеслось по наклонной. На

20 лет ньюйоркцы забыли что такое преступность.

Сейчас Адамс, но это как пчелы против меда. Я ответил выше.В США есть свои комплексы, через которые на национальном уровне они не могут переступить. А мерзавцы этим пользуются.Так не во всех штатах.Во времена блм, когда в НЙ боялись косо посмотреть на черного, в Техасе произошел случай - на хайвее, ехала машина - в ней семья белого, включая ребенка. ЧТо-то там не понравилось черному, он обогнал их и остановился вынудив остановиться. После этого, черный вышел из машины с пистолетом, направленным в лобовое стекло. Белый водитель вышел с поднятыми руками и несколько раз предложил черному убрать оружие, тот (как потом выяснилось) был под нарокотиками. В какой-то момент белый выхватил пистолет и выстрелил убив нападавшего. Приехавшей полиции была представлена запись с видеорегистратора.Белого водителя отпустили даже не задержав.И вся эта блм гопота проглотила это. Но в НЙ белый ветеран морской пехоты ГОЛЫМИ РУКАМИ удушил вооруженного (кажется ножом) черного, который набрасывался на пассажиров метро и тоже был под нарокотой и блм берет город за горло.Фактически, все зависит от того насколько власть и, что немаловажно, жители штата позволяют разгуляться преступности. Во Флориде не дали и там тихо и спокойно. НЙ исторически голосует за демократов, но случилось в 1994 году стать мэром Рудольфу Джулиани (тот самый), республиканец, и он навел в городе порядок, которого хватило (он был 2 срока и потом опять республиканец Блумберг) до 2014 года, когда к власти пришел дебилазио. И понеслось по наклонной. На20 лет ньюйоркцы забыли что такое преступность.Сейчас Адамс, но это как пчелы против меда. rjkz

Повідомлень: 15058 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7810 раз. Подякували: 4770 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 05:22 ЛАД написав: cherchiltank написав: Спочатку вивчи мову - а то так і помреш дебілом, антиросія - це треба таке придумати - гівно а не людина) Спочатку вивчи мову - а то так і помреш дебілом, антиросія - це треба таке придумати - гівно а не людина)

Как раз то, о чём я написал.

А мову знаю не гірше за тебе.

"Дебил, говно" - це дуже по-російскі, в найкращих традиціях підворіття, так і пиши.

Та й нік краще поміняй на "ИСtank". Как раз то, о чём я написал.А мову знаю не гірше за тебе."Дебил, говно" - це дуже по-російскі, в найкращих традиціях підворіття, так і пиши.Та й нік краще поміняй на "ИСtank".

Ничего удивительного - на финансовом форуме в основном контингент образца эпохи первичного накопления капитала. Так и должно быть в отсталом обществе, переходящем от феодализма к капитализму. Только переход несколько затянулся, поскольку оказалось очень удобно все валить на "наследие совка", "папередников", красных директоров, Сороса. Сейчас добавились неправильный язык, неправильные памятники, неправильные книги, неправильную музыку и поэзию, которые все 30 лет мешали Украине развиваться.



А вообще этот форум - не место для таких дискуссий (почти (с)) Ничего удивительного - на финансовом форуме в основном контингент образца эпохи первичного накопления капитала. Так и должно быть в отсталом обществе, переходящем от феодализма к капитализму. Только переход несколько затянулся, поскольку оказалось очень удобно все валить на "наследие совка", "папередников", красных директоров, Сороса. Сейчас добавились неправильный язык, неправильные памятники, неправильные книги, неправильную музыку и поэзию, которые все 30 лет мешали Украине развиваться.А вообще этот форум - не место для таких дискуссий (почти (с)) Starikan 2 Повідомлень: 19611 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2547 раз. Подякували: 3109 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 05:54 Еміграція, заробітчанство.

Надіслали з Канади:



"Шукаю роботу в районі 30 CAD на годину з можливістю працювати більше 40 годин на тиждень. Досвід роботи на пікапі з причепом. Руками можу робити практично все, є посвідчення водія 5 класу і автомобіль. Англійська французька базова. Готовий працювати вдень і вночі.

Тел. (Видалено) Олексій."



Для оцінки того, чи знайдете ви себе в Канаді.

Примітки:

- 30 CAD на годину - дуже шикарна оплата плаці. Мінімалка 15, хорошою вважається робота на 20-22 за годину. Ну а щоби жити гарно - треба мати ліцензіі за фахом - тоді будеш мати 50-60 - та жити за приказкою "Де просто, там живуть років зо сто".

- посвідчення водія 5 класу - дозволяє керувати самостійно авто, там складна система отримання посвідчення водія, новачки не мають права керувати авто 9 місяців без присутності досвідченої людини. Виключенням є провінції Манітоба та Альберта - в Альберті міняють миттєво українське посвідчення водія на канадське без всяких пересдач/досдач. akurt

Повідомлень: 8058 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3207 раз. Подякували: 1095 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 09:10 rjkz написав: Хоук Ньюсом со своей женой, которые представляются как лидеры блм в НЙ, в эфире телеканалов открытым текстом угрожают погромами, в любой ситуации, которая им не нравится.

Как-то:

-попытка отмены беззалогового освобождения, из-за которого преступники абсолютно безнаказаны. Полиция их ловит и тут-же суд выпускает. Тут надо отметить, что афроамериканцы составляют около 10% населения США, но их долю приходится около 80% соверщенных преступлений. Цифры по памяти из передачи, но порядок тот.

-требования посадить (фактически давление на суд) и отказать в залоговом или беззалоговом досудебном освобождении белого бывщего морского пехотинца, который в метро НЙ пытался нейтрализовать черного, который агрессивно набрасывался на пассажиров, взял его на удущающий и...удущил.

-требования выплат черным, как наследникам рабов, которых завезли на территорию Северной Америки, в качестве компенсации по 1 млн долларов каждому.

и тд и тп. Хоук Ньюсом со своей женой, которые представляются как лидеры блм в НЙ, в эфире телеканалов открытым текстом угрожают погромами, в любой ситуации, которая им не нравится.Как-то:-попытка отмены беззалогового освобождения, из-за которого преступники абсолютно безнаказаны. Полиция их ловит и тут-же суд выпускает. Тут надо отметить, что афроамериканцы составляют около 10% населения США, но их долю приходится около 80% соверщенных преступлений. Цифры по памяти из передачи, но порядок тот.-требования посадить (фактически давление на суд) и отказать в залоговом или беззалоговом досудебном освобождении белого бывщего морского пехотинца, который в метро НЙ пытался нейтрализовать черного, который агрессивно набрасывался на пассажиров, взял его на удущающий и...удущил.-требования выплат черным, как наследникам рабов, которых завезли на территорию Северной Америки, в качестве компенсации по 1 млн долларов каждому.и тд и тп.

а как Вы себе представляете влияние на власть людей у которых власти нет? вот я с чем-то не согласен, написал гневный пост в Фейсбуке и министры побежали исполнять мои желания?

скорее это баланс выгод, сидит министр и прикидывает что выгоднее, исполнить мое желание или не исполнить(у него уже полно своих), сколько можно получить политических выгод, голосов, сколько можно распилить бабла на реализации моего проекта

И сколько будет издержек если исполнить или не исполнить

Поймите, погромы это цена! если цена ноль, т.е. погромов нет, то мягко говоря мои желания никому не снились

Это прекрасно понимают и погромщики в Нью-Йорке и погромщики в Париже, именно так и появилась демократия современности, у нас, разбалованных комуняками этого понимания нет

я уже рекомендовал здесь новый фильм Наполеон а как Вы себе представляете влияние на власть людей у которых власти нет? вот я с чем-то не согласен, написал гневный пост в Фейсбуке и министры побежали исполнять мои желания?скорее это баланс выгод, сидит министр и прикидывает что выгоднее, исполнить мое желание или не исполнить(у него уже полно своих), сколько можно получить политических выгод, голосов, сколько можно распилить бабла на реализации моего проектаИ сколько будет издержек если исполнить или не исполнитьПоймите, погромы это цена! если цена ноль, т.е. погромов нет, то мягко говоря мои желания никому не снилисьЭто прекрасно понимают и погромщики в Нью-Йорке и погромщики в Париже, именно так и появилась демократия современности, у нас, разбалованных комуняками этого понимания нетя уже рекомендовал здесь новый фильм Наполеон nekefer

Повідомлень: 590 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 09:17 Київ - Прага!

Треба їхати! Тут інструкція, чи варто!

https://www.youtube.com/watch?v=XfnqliS9mik



У кого немає 5800$ за 1 кв. м квартири в Празі, дарую ідею!



Зранку - о 07-00 вже їздив на море, добре поплавав з трубкою та маскою - вода чудова з чудових - вже з"явилася риба Zirgana - майже в 1 м довжиною та діаметром десь 3,5...4 см - та звернув увагу на нові білборди з оголошенням від відомого Забудовника - я раніше писав про цей проєкт - ще в 2020 та 2021 роках - SurYapi .

Тоді - в грудні 2020 року - тут можна було взяти квартиру нову готову "під ключ" з меблями та побутовою технікою 1+1 за 33 000 (тридцять три тисячі) доларів США.

Квартири готові "під ключ" - і в ціну входить підземний паркінг ! (1 місце на квартиру).

Квартири бюджетного варіанту.

Хоршими там є квартири 2+1.



Ну, панове слухали роками цікавих телепнів та мабуть НЕ вклалися... Буває...

Дідусь Сусанін теж завів якусь там громаду на болотА... (історичний факт - там правда, з користю).

Ну, теж мудро: нехай гроші з січня 2021 року полежать закопаними під грушею. Ціліші будуть..



Так ось що мене здивувало: оголошена ціна є 1 850 000 лір.

Це досить дешево, бо реальна ціна зараз на квартири 1+1 в Анталії близько 4 000 000 лір (орієнтовно 150 000 доларів).

1 850 000 лір це приблизно 70 000 доларів (сам сьогодні трохи злив баксів по 26,64 - що дуже дуже добре та приємно - вже майже всі витратив).



Там є - якщо хочете - прихована правда.



Так ось - я знаю цей ЖК комплекс та багато разів там бував у знайомих та приятелів.

Забудовник зробив дуже хитро і незвично: там зовсім нове будівництво, мікрорайон орієнтовно на 70 000 мешканців (8 000 м від Середземного моря) - вони побудували повністю вже під ключ і здали багато багато будинків, але мабуть 1/2 - ще з запланованого - КОРОБКИ будинків, зовні всі вони готові, оздоблені, пофарбовані і навкруги якийсь вже є ландшафт - але в середині роблять все поступово. Багато корпусів стоять ще навіть без вікон. Працюють в середині будинків.

Але дуже багато корпусів вже здано і там мешкають люди. Цікаво, що на деяких балконах - жовто-блакитні прапори.



Так ось: я думаю, що за цю ціну ГОТОВЕ взяти неможливо, а ось стати інвестором - з введенням десь через рік - два - можливо.



Оскільки вже 34 горе-велике горе-хВахівців цього форуму вдало та авторитетно викрили в мені Президента та Генерального директора всесвітньої ріелторської організації,, що мені дуже приємно, повідомляю, що на сайті Забудовника є форма запиту про можливість інвестицій та реальні ціни/наявність.

Робіть запит самі, спілкуйтеся, вони надсилають офіційні Прайс-листи.



Я тільки звернув увагу на нові оголошення - а чи звернете ви - мені чесне слово "навпіл" і було, і є, і буде.

Ось посилання:

https://www.suryapi.com.tr/projeler/kon ... projeler-1 Треба їхати! Тут інструкція, чи варто!У кого немає 5800$ за 1 кв. м квартири в Празі, дарую ідею!Зранку - о 07-00 вже їздив на море, добре поплавав з трубкою та маскою - вода чудова з чудових - вже з"явилася риба Zirgana - майже в 1 м довжиною та діаметром десь 3,5...4 см - та звернув увагу на нові білборди з оголошенням від відомого Забудовника - я раніше писав про цей проєкт - ще в 2020 та 2021 роках - SurYapi .Тоді - в грудні 2020 року - тут можна було взяти квартиру нову готову "під ключ" з меблями та побутовою технікою 1+1 за 33 000 (тридцять три тисячі) доларів США.Квартири готові "під ключ" - і! (1 місце на квартиру).Квартири бюджетного варіанту.Хоршими там є квартири 2+1.Ну, панове слухали роками цікавих телепнів та мабуть НЕ вклалися... Буває...Дідусь Сусанін теж завів якусь там громаду на болотА... (історичний факт - там правда, з користю).Ну, теж мудро: нехай гроші з січня 2021 року полежать закопаними під грушею. Ціліші будуть..Так ось що мене здивувало: оголошена ціна єлір.Це досить дешево, бо реальна ціна зараз на квартири 1+1 в Анталії близько 4 000 000 лір (орієнтовно 150 000 доларів).(сам сьогодні трохи злив баксів по 26,64 - що дуже дуже добре та приємно - вже майже всі витратив).Там є - якщо хочете -Так ось - я знаю цей ЖК комплекс та багато разів там бував у знайомих та приятелів.Забудовник зробив дуже хитро і незвично: там зовсім нове будівництво, мікрорайон орієнтовно на 70 000 мешканців (8 000 м від Середземного моря) - вони побудували повністю вже під ключ і здали багато багато будинків, але мабуть 1/2 - ще з запланованого - КОРОБКИ будинків, зовні всі вони готові, оздоблені, пофарбовані і навкруги якийсь вже є ландшафт - але в середині роблять все поступово. Багато корпусів стоять ще навіть без вікон. Працюють в середині будинків.Але дуже багато корпусів вже здано і там мешкають люди. Цікаво, що на деяких балконах - жовто-блакитні прапори.Так ось: я думаю, що за цю ціну ГОТОВЕ взяти неможливо, а ось стати інвестором - з введенням десь через рік - два - можливо.Оскільки вже 34 горе-велике горе-хВахівців цього форуму вдало та авторитетно викрили в мені Президента та Генерального директора всесвітньої ріелторської організації,, що мені дуже приємно, повідомляю, що на сайті Забудовника є форма запиту про можливість інвестицій та реальні ціни/наявність.Робіть запит самі, спілкуйтеся, вони надсилають офіційні Прайс-листи.Я тільки звернув увагу на нові оголошення - а чи звернете ви - меніОсь посилання: akurt

Повідомлень: 8058 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3207 раз. Подякували: 1095 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 09:24 rjkz написав: Shaman написав: ЛАД написав: akurt

Это понятно.

Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.

За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке. Это понятно.Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.

це така двостороння гра - якщо під час хуліганки опинитися проти декількох поліцейських у масках, то може виявитися що НАВІТЬ в США поліцейські можуть вести себе не за протоколом й на додачу можна безкоштовно отримати відпочинок у лікарні на незрозумілий термін це така двостороння гра - якщо під час хуліганки опинитися проти декількох поліцейських у масках, то може виявитися що НАВІТЬ в США поліцейські можуть вести себе не за протоколомй на додачу можна безкоштовно отримати відпочинок у лікарні на незрозумілий термін



Полицейское насилие тоже имеет место быть.

Насчет масок...каждый полицейский имеет нагрудную камеру и номер жетона на шлеме. Вычислить - не проблема. Потом адвокаты засудят город и/или полицейского.

В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.

Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.

Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.

А вот от передоза - вполне возможно.

Полицейское насилие тоже имеет место быть.Насчет масок...каждый полицейский имеет нагрудную камеру и номер жетона на шлеме. Вычислить - не проблема. Потом адвокаты засудят город и/или полицейского.В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.А вот от передоза - вполне возможно.

Почитай про смерть Майка Науменко.

Вскрытие элементарно определяет умер ли человек от передоза или от того что нарушения кровообращения при передавливании вен и артерий -



Baker's final autopsy findings, issued on June 1, found that Floyd's heart stopped while he was being restrained and that his death was a homicide caused by "cardiopulmonary arrest complicating law enforcement subdual, restraint, and neck compression". Почитай про смерть Майка Науменко.Вскрытие элементарно определяет умер ли человек от передоза или от того что нарушения кровообращения при передавливании вен и артерий -Baker's final autopsy findings, issued on June 1, found that Floyd's heart stopped while he was being restrained and that his death was a homicide caused by "cardiopulmonary arrest complicating law enforcement subdual, restraint, and neck compression". katso

Повідомлень: 620 З нами з: 16.05.12 Подякував: 102 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 09:30 Важлива інформація до тексту вище.



1. Там на сайті шукайте інформацію про SurYapi Antalya - бо в них багато будується по всій країні.

2. Від того мікрорайону до Середземного моря прокладено лінію швидкісного трамвая - на цьому форумі застосовується скорочення "ШРТ" - 15 хвилин - і ви не просто на морі, а на пляжі - безкоштовному з кабінами для переодягання, безкоштовними прісним душем та туалетами. Квиток здається - я не користуюся ніяким громадським транспортом - коштує чи 10, чи 15 лір - то від 14 до 20 гривень.

Примітка: під "ШРТ" на цьому форумі розуміють електричку з Києва в бік кордону з Білоруссю, де варто інвестувати в Богом покинуту хату з червоної цегли побудови 1954 року. Кажуть, що там можна вирощувати колорадских жуків і навіть огірки для "закруток".

3. Від того мікрорайону до Середземного моря прокладено швидкісну автотрасу - по 3 полоси в кожному напрямку з дозволеною швидкістю (82+10%) км/год. Відстань 8 км, парковка на пляжах довжиною в 9 км є безкоштовною.

4. В прайс-листах вони вказують умови інвестицій - здається перший внесок чи 30, чи 50 відсотків.

Безвідсоткова розстрочка платежів.

5. При купівлі квартири вся родина може отримати ВНП в Туреччині на всю родину - загальні витрати близько 200 доларів на людину. Діти, старші за 18 років, вважаються дорослими і треба мати Свідоцтво про народження з апостилем для підтвердження родинних зв"язків. Також треба мати Свідоцтво про шлюб з апостилем.

6. Прохання до мене не звертатися в особистих повідомленнях щось та якось там дізнатися - мені і нема коли, і зовсім не цікаво, що, і де, і як ви інвестуєте, чи не інвестуєте. Там є форма запиту.

Єдине, що можу сказати: якщо викопали з попід груші присипані землею зіпрілі зелено-гидомирні бакси, то того варто.



"Привикай до господарства змолоду, то не будеш знати на старість голоду..." akurt

Повідомлень: 8058 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3207 раз. Подякували: 1095 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 990991992993 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt beee і 1 гістьМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор