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#<1 ... 991992993994> Додано: Суб 22 лип, 2023 00:04 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Полицейское насилие тоже имеет место быть.

Насчет масок...каждый полицейский имеет нагрудную камеру и номер жетона на шлеме. Вычислить - не проблема. Потом адвокаты засудят город и/или полицейского.

В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.

Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.

Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.

А вот от передоза - вполне возможно.

При этом, полицейского уволили и посадили.

Сам-же флойд - рецидивист, в числе прочего, брал в заложники беременную женщину и приставлял пистолет к животу. Полицейское насилие тоже имеет место быть.Насчет масок...каждый полицейский имеет нагрудную камеру и номер жетона на шлеме. Вычислить - не проблема. Потом адвокаты засудят город и/или полицейского.В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.А вот от передоза - вполне возможно.При этом, полицейского уволили и посадили.Сам-же флойд - рецидивист, в числе прочего, брал в заложники беременную женщину и приставлял пистолет к животу.

Тат тут нічого нового. Але співпало з виборами, то ж вочевидь саме тому пішли на такий популізм з БЛМ. А так що сам флойд що ті блм-активісти, що влаштовували погроми, нічого, крім кулі, не заслуговують Тат тут нічого нового. Але співпало з виборами, то ж вочевидь саме тому пішли на такий популізм з БЛМ. А так що сам флойд що ті блм-активісти, що влаштовували погроми, нічого, крім кулі, не заслуговують Faceless

Модератор Повідомлень: 33456 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7788 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 00:57 ЛАД написав: Может я чено-то не понимаю, но несколько удивляет - "Нью-Йорк выплатит 13 миллионов долларов протестующим, арестованным во время протестов Джорджа Флойда" https://www.reuters.com/world/us/new-york-pay-13-million-protesters-arrested-during-george-floyd-protests-2023-07-20/ Может я чено-то не понимаю, но несколько удивляет -

Я тоже многого здесь не понимаю, но смирился. Это другая цивилизация. Со своими плюсами и минусами, но я не хотел бы здесь жить. Я тоже многого здесь не понимаю, но смирился. Это другая цивилизация. Со своими плюсами и минусами, но я не хотел бы здесь жить. Starikan 2 Повідомлень: 19610 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2547 раз. Подякували: 3109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 04:47 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: akurt

Это понятно.

Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.

За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке. Это понятно.Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке.



Они очень мирно громили магазины по всему городу, полицейские участки, жгли полицейские автомобили, жгли американские флаги.

Этого удалось избежать в южном Бруклине, где белое население, которое преимущественно проживает, самоорганизовалось, и вышло с американскими флагами и скандированием "NYPD" навстеречу колонне блм .

Была небольшая стычка. После чего блм-щики разбежались и больше на территорию южного Бруклина организованно не лезли. Они очень мирно громили магазины по всему городу, полицейские участки, жгли полицейские автомобили, жгли американские флаги.Этого удалось избежать в южном Бруклине, где белое население, которое преимущественно проживает, самоорганизовалось, и вышло с американскими флагами и скандированием "NYPD" навстеречу колонне блм .Была небольшая стычка. После чего блм-щики разбежались и больше на территорию южного Бруклина организованно не лезли.

Это хорошо.

Но это должна делать власть.

Иначе это ведёт к взаимному озлоблению как белых, так и негров.

С непредсказуемыми последствиями.



История с Флойдом, по-моему, вообще полный маразм. Это хорошо.Но это должна делатьИначе это ведёт к взаимному озлоблению как белых, так и негров.С непредсказуемыми последствиями.История с Флойдом, по-моему, вообще полный маразм.



Вся история с блм - это маразм.

Но у США есть своя "ахиллесова пята".

Власть не в состоянии решить эту проблему, она очень "неудобная".

В некоторых городах, где блмщики особо разошлись и власти ничего не делали, дали приказ полиции "становиться на колено", что не все хотели делать, громили полицейские участки, полиция имела приказ "не мешать". На защиту городов самоорганизовались люди, много ветеранов армии и флота. Учитывая, что в США разрешено иметь и во многих штатах носить огнестрел вплоть до штурмовых автоматических винтовок (автоматы), то люди в военной форме с таким оружием смотрелись впечатляюще. С блмщиками, как и с большинством черных преступников, если они получают решительный отпор даже от более слабого противника или от меньшей группы - они бегут. В тех городах и городках, где им дали отпор, они сидят тише воды и ниже травы. А в НЙ у них пошли на поводу. По всеобщему мнению, Де Б(и)лазио - самый худщий мэр города за его историю. Вся история с блм - это маразм.Но у США есть своя "ахиллесова пята".Власть не в состоянии решить эту проблему, она очень "неудобная".В некоторых городах, где блмщики особо разошлись и власти ничего не делали, дали приказ полиции "становиться на колено", что не все хотели делать, громили полицейские участки, полиция имела приказ "не мешать". На защиту городов самоорганизовались люди, много ветеранов армии и флота. Учитывая, что в США разрешено иметь и во многих штатах носить огнестрел вплоть до штурмовых автоматических винтовок (автоматы), то люди в военной форме с таким оружием смотрелись впечатляюще. С блмщиками, как и с большинством черных преступников, если они получают решительный отпор даже от более слабого противника или от меньшей группы - они бегут. В тех городах и городках, где им дали отпор, они сидят тише воды и ниже травы. А в НЙ у них пошли на поводу. По всеобщему мнению, Де Б(и)лазио - самый худщий мэр города за его историю. rjkz

Повідомлень: 15058 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7810 раз. Подякували: 4771 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 05:12 Faceless написав: rjkz написав: Полицейское насилие тоже имеет место быть.

Насчет масок...каждый полицейский имеет нагрудную камеру и номер жетона на шлеме. Вычислить - не проблема. Потом адвокаты засудят город и/или полицейского.

В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.

Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.

Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.

А вот от передоза - вполне возможно.

При этом, полицейского уволили и посадили.

Сам-же флойд - рецидивист, в числе прочего, брал в заложники беременную женщину и приставлял пистолет к животу. Полицейское насилие тоже имеет место быть.Насчет масок...каждый полицейский имеет нагрудную камеру и номер жетона на шлеме. Вычислить - не проблема. Потом адвокаты засудят город и/или полицейского.В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.А вот от передоза - вполне возможно.При этом, полицейского уволили и посадили.Сам-же флойд - рецидивист, в числе прочего, брал в заложники беременную женщину и приставлял пистолет к животу.

Тат тут нічого нового. Але співпало з виборами, то ж вочевидь саме тому пішли на такий популізм з БЛМ. А так що сам флойд що ті блм-активісти, що влаштовували погроми, нічого, крім кулі, не заслуговують Тат тут нічого нового. Але співпало з виборами, то ж вочевидь саме тому пішли на такий популізм з БЛМ. А так що сам флойд що ті блм-активісти, що влаштовували погроми, нічого, крім кулі, не заслуговують



Я ответил выше.

В США есть свои комплексы, через которые на национальном уровне они не могут переступить. А мерзавцы этим пользуются.

Так не во всех штатах.

Во времена блм, когда в НЙ боялись косо посмотреть на черного, в Техасе произошел случай - на хайвее, ехала машина - в ней семья белого, включая ребенка. ЧТо-то там не понравилось черному, он обогнал их и остановился вынудив остановиться. После этого, черный вышел из машины с пистолетом, направленным в лобовое стекло. Белый водитель вышел с поднятыми руками и несколько раз предложил черному убрать оружие, тот (как потом выяснилось) был под нарокотиками. В какой-то момент белый выхватил пистолет и выстрелил убив нападавшего. Приехавшей полиции была представлена запись с видеорегистратора.

Белого водителя отпустили даже не задержав.

И вся эта блм гопота проглотила это. Но в НЙ белый ветеран морской пехоты ГОЛЫМИ РУКАМИ удушил вооруженного (кажется ножом) черного, который набрасывался на пассажиров метро и тоже был под нарокотой и блм берет город за горло.

Фактически, все зависит от того насколько власть и, что немаловажно, жители штата позволяют разгуляться преступности. Во Флориде не дали и там тихо и спокойно. НЙ исторически голосует за демократов, но случилось в 1994 году стать мэром Рудольфу Джулиани (тот самый), республиканец, и он навел в городе порядок, которого хватило (он был 2 срока и потом опять республиканец Блумберг) до 2014 года, когда к власти пришел дебилазио. И понеслось по наклонной. На

20 лет ньюйоркцы забыли что такое преступность.

Сейчас Адамс, но это как пчелы против меда. Я ответил выше.В США есть свои комплексы, через которые на национальном уровне они не могут переступить. А мерзавцы этим пользуются.Так не во всех штатах.Во времена блм, когда в НЙ боялись косо посмотреть на черного, в Техасе произошел случай - на хайвее, ехала машина - в ней семья белого, включая ребенка. ЧТо-то там не понравилось черному, он обогнал их и остановился вынудив остановиться. После этого, черный вышел из машины с пистолетом, направленным в лобовое стекло. Белый водитель вышел с поднятыми руками и несколько раз предложил черному убрать оружие, тот (как потом выяснилось) был под нарокотиками. В какой-то момент белый выхватил пистолет и выстрелил убив нападавшего. Приехавшей полиции была представлена запись с видеорегистратора.Белого водителя отпустили даже не задержав.И вся эта блм гопота проглотила это. Но в НЙ белый ветеран морской пехоты ГОЛЫМИ РУКАМИ удушил вооруженного (кажется ножом) черного, который набрасывался на пассажиров метро и тоже был под нарокотой и блм берет город за горло.Фактически, все зависит от того насколько власть и, что немаловажно, жители штата позволяют разгуляться преступности. Во Флориде не дали и там тихо и спокойно. НЙ исторически голосует за демократов, но случилось в 1994 году стать мэром Рудольфу Джулиани (тот самый), республиканец, и он навел в городе порядок, которого хватило (он был 2 срока и потом опять республиканец Блумберг) до 2014 года, когда к власти пришел дебилазио. И понеслось по наклонной. На20 лет ньюйоркцы забыли что такое преступность.Сейчас Адамс, но это как пчелы против меда. rjkz

Повідомлень: 15058 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7810 раз. Подякували: 4771 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 05:54 Еміграція, заробітчанство.

Надіслали з Канади:



"Шукаю роботу в районі 30 CAD на годину з можливістю працювати більше 40 годин на тиждень. Досвід роботи на пікапі з причепом. Руками можу робити практично все, є посвідчення водія 5 класу і автомобіль. Англійська французька базова. Готовий працювати вдень і вночі.

Тел. (Видалено) Олексій."



Для оцінки того, чи знайдете ви себе в Канаді.

Примітки:

- 30 CAD на годину - дуже шикарна оплата плаці. Мінімалка 15, хорошою вважається робота на 20-22 за годину. Ну а щоби жити гарно - треба мати ліцензіі за фахом - тоді будеш мати 50-60 - та жити за приказкою "Де просто, там живуть років зо сто".

- посвідчення водія 5 класу - дозволяє керувати самостійно авто, там складна система отримання посвідчення водія, новачки не мають права керувати авто 9 місяців без присутності досвідченої людини. Виключенням є провінції Манітоба та Альберта - в Альберті міняють миттєво українське посвідчення водія на канадське без всяких пересдач/досдач. akurt

Повідомлень: 8062 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3211 раз. Подякували: 1096 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 09:10 rjkz написав: Хоук Ньюсом со своей женой, которые представляются как лидеры блм в НЙ, в эфире телеканалов открытым текстом угрожают погромами, в любой ситуации, которая им не нравится.

Как-то:

-попытка отмены беззалогового освобождения, из-за которого преступники абсолютно безнаказаны. Полиция их ловит и тут-же суд выпускает. Тут надо отметить, что афроамериканцы составляют около 10% населения США, но их долю приходится около 80% соверщенных преступлений. Цифры по памяти из передачи, но порядок тот.

-требования посадить (фактически давление на суд) и отказать в залоговом или беззалоговом досудебном освобождении белого бывщего морского пехотинца, который в метро НЙ пытался нейтрализовать черного, который агрессивно набрасывался на пассажиров, взял его на удущающий и...удущил.

-требования выплат черным, как наследникам рабов, которых завезли на территорию Северной Америки, в качестве компенсации по 1 млн долларов каждому.

и тд и тп. Хоук Ньюсом со своей женой, которые представляются как лидеры блм в НЙ, в эфире телеканалов открытым текстом угрожают погромами, в любой ситуации, которая им не нравится.Как-то:-попытка отмены беззалогового освобождения, из-за которого преступники абсолютно безнаказаны. Полиция их ловит и тут-же суд выпускает. Тут надо отметить, что афроамериканцы составляют около 10% населения США, но их долю приходится около 80% соверщенных преступлений. Цифры по памяти из передачи, но порядок тот.-требования посадить (фактически давление на суд) и отказать в залоговом или беззалоговом досудебном освобождении белого бывщего морского пехотинца, который в метро НЙ пытался нейтрализовать черного, который агрессивно набрасывался на пассажиров, взял его на удущающий и...удущил.-требования выплат черным, как наследникам рабов, которых завезли на территорию Северной Америки, в качестве компенсации по 1 млн долларов каждому.и тд и тп.

а как Вы себе представляете влияние на власть людей у которых власти нет? вот я с чем-то не согласен, написал гневный пост в Фейсбуке и министры побежали исполнять мои желания?

скорее это баланс выгод, сидит министр и прикидывает что выгоднее, исполнить мое желание или не исполнить(у него уже полно своих), сколько можно получить политических выгод, голосов, сколько можно распилить бабла на реализации моего проекта

И сколько будет издержек если исполнить или не исполнить

Поймите, погромы это цена! если цена ноль, т.е. погромов нет, то мягко говоря мои желания никому не снились

Это прекрасно понимают и погромщики в Нью-Йорке и погромщики в Париже, именно так и появилась демократия современности, у нас, разбалованных комуняками этого понимания нет

я уже рекомендовал здесь новый фильм Наполеон а как Вы себе представляете влияние на власть людей у которых власти нет? вот я с чем-то не согласен, написал гневный пост в Фейсбуке и министры побежали исполнять мои желания?скорее это баланс выгод, сидит министр и прикидывает что выгоднее, исполнить мое желание или не исполнить(у него уже полно своих), сколько можно получить политических выгод, голосов, сколько можно распилить бабла на реализации моего проектаИ сколько будет издержек если исполнить или не исполнитьПоймите, погромы это цена! если цена ноль, т.е. погромов нет, то мягко говоря мои желания никому не снилисьЭто прекрасно понимают и погромщики в Нью-Йорке и погромщики в Париже, именно так и появилась демократия современности, у нас, разбалованных комуняками этого понимания нетя уже рекомендовал здесь новый фильм Наполеон nekefer

Повідомлень: 590 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 09:17 Панове!

Ваші роздуми про злочинність в США суттєво перебільшені.

За весь час бачив проблему тільки один раз - в травні цього року - в самому центрі Сан Францисько (для нас це дивно, але асоціальні елементи "кучкуються" саме в самому центрі - там майже немає житлових будинків - а все то банки, то різні установи - там сидять на тротуарах та під стінами.

Так ось ми їхали в авто - попереду двійко авто поліції, пожежники, Ambulance - огороджено тротуар жовтою стрічкою - та поліцейські тягнули якусь там істеричку в авто. Може когось там і покалічили чи придушили, але до того не буває.

Не перебільшуйте. З поліцією там суворо та всюди камери.

Мене не раз попереджали: "Зупинить поліція за кермом авто - руки на кермо і не рухатися ні на 1 см праворуч, ні на 1 см ліворуч! Документи дістати повільно і тільки по команді!"

Он вчора: поліція Києва затримала злочинців, які займалися рейдерським захопленням автостоянок та гаражних кооперативів... На Київщині чоловік через образу вбив молотком жінку, яку запросив на побачення. На тій же Київщині чоловік через ревнощі жорстоко побив співмешканку: жінка впала в кому і померла.

Не перебільшуйте. Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 лип, 2023 10:08, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 8062 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3211 раз. Подякували: 1096 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 09:24 rjkz написав: Shaman написав: ЛАД написав: akurt

Это понятно.

Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.

За 10 тыс согласен пару часов похулиганить и ещё пару часов провести в полицейском участке. Это понятно.Не знаю, какие нарушения допустила полиция, но, наверное. всё же не разгоняли абсолютно мирную демонстрацию. Наверное, всё же демонстранты что-то там нарушали, если не просто хулиганили. А налогоплательщики должны им что-то оплачивать.

це така двостороння гра - якщо під час хуліганки опинитися проти декількох поліцейських у масках, то може виявитися що НАВІТЬ в США поліцейські можуть вести себе не за протоколом й на додачу можна безкоштовно отримати відпочинок у лікарні на незрозумілий термін це така двостороння гра - якщо під час хуліганки опинитися проти декількох поліцейських у масках, то може виявитися що НАВІТЬ в США поліцейські можуть вести себе не за протоколомй на додачу можна безкоштовно отримати відпочинок у лікарні на незрозумілий термін



Полицейское насилие тоже имеет место быть.

Насчет масок...каждый полицейский имеет нагрудную камеру и номер жетона на шлеме. Вычислить - не проблема. Потом адвокаты засудят город и/или полицейского.

В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.

Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.

Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.

А вот от передоза - вполне возможно.

Полицейское насилие тоже имеет место быть.Насчет масок...каждый полицейский имеет нагрудную камеру и номер жетона на шлеме. Вычислить - не проблема. Потом адвокаты засудят город и/или полицейского.В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.А вот от передоза - вполне возможно.

Почитай про смерть Майка Науменко.

Вскрытие элементарно определяет умер ли человек от передоза или от того что нарушения кровообращения при передавливании вен и артерий -



Baker's final autopsy findings, issued on June 1, found that Floyd's heart stopped while he was being restrained and that his death was a homicide caused by "cardiopulmonary arrest complicating law enforcement subdual, restraint, and neck compression". Почитай про смерть Майка Науменко.Вскрытие элементарно определяет умер ли человек от передоза или от того что нарушения кровообращения при передавливании вен и артерий -Baker's final autopsy findings, issued on June 1, found that Floyd's heart stopped while he was being restrained and that his death was a homicide caused by "cardiopulmonary arrest complicating law enforcement subdual, restraint, and neck compression". katso

Повідомлень: 620 З нами з: 16.05.12 Подякував: 102 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 12:06 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Дивна країна, яка не перестає дивувати. Здивувала і сьогодні.

Але з початку при різні канадські дива: я приїхав відвідати Hertitage Park Historiсal Village (Calgary) о 16-00, припаркувався та почав гуляти тим величезним парrом. Повз мене із дзвониками проїхав справжній трамвай 19-го сторіччя, яким керувала двійка хлопців у фірмовому одязі. Цікаво: реально захотілося покататися на такому - я знайшов кінцеву станцію трамвая та спитав у хлопця в фірмову кашкеті, скільки коштує покататися. На мій подив він відповів, що катання старовинним трамваєм безкоштовне.

Точніше - включено в квиток для відвідування гігантського парку з купою музеїв - та показав на касу.

Підійшов я в касу і у віконце сказав, що мені треба два квитки Adult. Дістав кредитну карточку BofA.

Точно не пам"ятаю: квиток здається коштував 23 долари.

На мій подив дівчина-касир почала говорити, що НЕ ВАРТО купувати квиток (!).

- Як так? Ось картка банку в США.

- Справа в тому, - говорила вона англійською, - що парк працює до 17-00 - зараз вже 16-20, ви купите квиток і вже нічого не встигннете подивитися із десятків музеїв та атракаціонів "Дикого Заходу" - приходьте краще завтра...

Трохи засмучений, як дитина, я відійшов від каси та пішов в бік парковки.



Тут до мене звернувся той хлопець у фірмового одязі, що керував трамваєм - чому я не сідаю в трамвай. Я сказав, що мені порадили прийти завтра, бо вже нічого не встигаю.

На мій подив той служитель трамвайної справи сказав, щоби ми з жінкою сідали у трамвай - безкоштовно. Трамвай зараз буде відходити та їхати по лісу півострова... Нічого не втрачено! Я нікуди не запізнився! Зайшли с в трамвай...

(на завтра я був в тому незвичному та чудовому парку на ранок і вже з квитками)



Ось так і з візами для українців CUAET: всі думали, що Програму закрито та потяг/трамвай пішов.

А ні! Все ОК - з модифікаціями:

1) Українці можуть подаватися на канадську візу статусу TOURIST (not Working). Але подача тепер з оплатою - як і раніше колись було - 160 доларів.

2) після прибуття в Канаду - і вже на території Канади можна податися на отримання - вже в Канаді - WORK PERMIT (!) Дає право на роботу та навчання!!!!.

3) Зберігаються майже всі пільги для українців, які були передбачені Програмою CUAET (право на безкоштовне житло на визначений час - в деяких провінціях до 45 діб), право на безкоштовні курси англійської мови і таке інше.



Enjoy Canada!



P.S. Блін, мені аж захотілося знову полетіти: в мене туристична віза, діє ще десь 5 років, на вересень авіаквитки туди і назад - через Швейцарію - SWISS Air - всього по 490 доларів... akurt

Повідомлень: 8062 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3211 раз. Подякували: 1096 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 12:56 akurt написав: Панове!

Ваші роздуми про злочинність в США суттєво перебільшені.

..........

Не перебільшуйте. Панове!Ваші роздуми про злочинність в США суттєво перебільшені...........Не перебільшуйте.

Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.

Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить... Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить... ЛАД 2 Повідомлень: 25274 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4730 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 991992993994> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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