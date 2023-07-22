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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 лип, 2023 13:05
katso написав: rjkz написав:
.............
В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.
Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.
Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.
А вот от передоза - вполне возможно.
Почитай про смерть Майка Науменко.
Вскрытие элементарно определяет умер ли человек от передоза или от того что нарушения кровообращения при передавливании вен и артерий -
Baker's final autopsy findings, issued on June 1, found that Floyd's heart stopped while he was being restrained and that his death was a homicide caused by "cardiopulmonary arrest complicating law enforcement subdual, restraint, and neck compression".
Заключение хорошее. Но и сообщения о том, что он умер в больнице через несколько часов, тоже были.
Кто врёт?
Возможно, СМИ (полиция, врачи) с начальными сообщениями, но, возможно, паталогоанатом. Не так легко написать заключение о смерти из-за, к примеру, передоза, когда под окнами бушует толпа, жаждущая обвинить/обвиняющая в смерти полицию и требующая соответствующего заключения. (Не хочу и не могу утверждать, что врач-паталогоанатом соврал).
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Додано: Суб 22 лип, 2023 13:17
ЛАД написав: akurt написав:
Панове!
Ваші роздуми про злочинність в США суттєво перебільшені.
..........
Не перебільшуйте.
Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.
Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить
...
думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректно
хоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто...
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Додано: Суб 22 лип, 2023 13:19
Starikan
Вы правы.
У нас сейчас, как в Союзе.
Можно критиковать США, плохо писать о БЛМ.
Но в Украине ВСЁ ХОРОШО! У НАС НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ, КРОМЕ КОРРУПЦИИ.
"Если бы не коррупция, мы уже давно были в ЕС и НАТО. И вообще были бы "второй Францией" (или первой?)
P.s. Интересно, сообщения об удалённых постах не пришли.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 22 лип, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 13:21
Shaman написав: ЛАД написав: akurt написав:
Панове!
Ваші роздуми про злочинність в США суттєво перебільшені.
..........
Не перебільшуйте.
Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.
Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить
...
думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректно
хоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто...
Да нет.
"Жёлтые жилеты" вроде не негры, а вполне себе белые.
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ЛАД
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Додано: Суб 22 лип, 2023 13:55
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.
Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить
...
думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректно
хоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто...
Да нет.
"Жёлтые жилеты" вроде не негры, а вполне себе белые.
мені здалося, що там багато французів, хто походить з південної частини Середземного моря
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Shaman
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