Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 991992993994 Додано: Суб 22 лип, 2023 13:05 katso написав: rjkz написав: .............

В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.

Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.

Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.

А вот от передоза - вполне возможно.

.............В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.А вот от передоза - вполне возможно.

Почитай про смерть Майка Науменко.

Вскрытие элементарно определяет умер ли человек от передоза или от того что нарушения кровообращения при передавливании вен и артерий -



Baker's final autopsy findings, issued on June 1, found that Floyd's heart stopped while he was being restrained and that his death was a homicide caused by "cardiopulmonary arrest complicating law enforcement subdual, restraint, and neck compression". Почитай про смерть Майка Науменко.Вскрытие элементарно определяет умер ли человек от передоза или от того что нарушения кровообращения при передавливании вен и артерий -Baker's final autopsy findings, issued on June 1, found that Floyd's heart stopped while he was being restrained and that his death was a homicide caused by "cardiopulmonary arrest complicating law enforcement subdual, restraint, and neck compression".

Заключение хорошее. Но и сообщения о том, что он умер в больнице через несколько часов, тоже были.

Кто врёт?

Возможно, СМИ (полиция, врачи) с начальными сообщениями, но, возможно, паталогоанатом. Не так легко написать заключение о смерти из-за, к примеру, передоза, когда под окнами бушует толпа, жаждущая обвинить/обвиняющая в смерти полицию и требующая соответствующего заключения. (Не хочу и не могу утверждать, что врач-паталогоанатом соврал). Заключение хорошее. Но и сообщения о том, что он умер в больнице через несколько часов, тоже были.Кто врёт?Возможно, СМИ (полиция, врачи) с начальными сообщениями, но, возможно, паталогоанатом. Не так легко написать заключение о смерти из-за, к примеру, передоза, когда под окнами бушует толпа, жаждущая обвинить/обвиняющая в смерти полицию и требующая соответствующего заключения. (Не хочу и не могу утверждать, что врач-паталогоанатом соврал). ЛАД 2 Повідомлень: 25274 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4730 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 13:17 ЛАД написав: akurt написав: Панове!

Ваші роздуми про злочинність в США суттєво перебільшені.

..........

Не перебільшуйте. Панове!Ваші роздуми про злочинність в США суттєво перебільшені...........Не перебільшуйте.

Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.

Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить... Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но...

думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректно



хоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто... думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректнохоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто... Shaman

Повідомлень: 3866 З нами з: 29.09.19 Подякував: 464 раз. Подякували: 1094 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 13:19 Starikan

Вы правы.

У нас сейчас, как в Союзе.

Можно критиковать США, плохо писать о БЛМ.

Но в Украине ВСЁ ХОРОШО! У НАС НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ, КРОМЕ КОРРУПЦИИ.

"Если бы не коррупция, мы уже давно были в ЕС и НАТО. И вообще были бы "второй Францией" (или первой?)



P.s. Интересно, сообщения об удалённых постах не пришли. Вы правы.У нас сейчас, как в Союзе.Можно критиковать США, плохо писать о БЛМ.Но в Украине ВСЁ ХОРОШО! У НАС НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ, КРОМЕ КОРРУПЦИИ."Если бы не коррупция, мы уже давно были в ЕС и НАТО. И вообще были бы "второй Францией" (или первой?)P.s. Интересно, сообщения об удалённых постах не пришли. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 22 лип, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25274 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4730 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 13:21 Shaman написав: ЛАД написав: akurt написав: Панове!

Ваші роздуми про злочинність в США суттєво перебільшені.

..........

Не перебільшуйте. Панове!Ваші роздуми про злочинність в США суттєво перебільшені...........Не перебільшуйте.

Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.

Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить... Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но...

думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректно



хоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто... думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректнохоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто...

Да нет.

"Жёлтые жилеты" вроде не негры, а вполне себе белые. Да нет."Жёлтые жилеты" вроде не негры, а вполне себе белые. ЛАД 2 Повідомлень: 25274 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4730 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 13:55 ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.

Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить... Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но...

думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректно



хоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто... думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректнохоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто...

Да нет.

"Жёлтые жилеты" вроде не негры, а вполне себе белые. Да нет."Жёлтые жилеты" вроде не негры, а вполне себе белые.

мені здалося, що там багато французів, хто походить з південної частини Середземного моря мені здалося, що там багато французів, хто походить з південної частини Середземного моря Shaman

Повідомлень: 3866 З нами з: 29.09.19 Подякував: 464 раз. Подякували: 1094 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 991992993994 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор