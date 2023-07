Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 991992993994 Додано: Суб 22 лип, 2023 13:05

В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.

Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.

Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.

А вот от передоза - вполне возможно.

Почитай про смерть Майка Науменко.

Вскрытие элементарно определяет умер ли человек от передоза или от того что нарушения кровообращения при передавливании вен и артерий -

Почитай про смерть Майка Науменко.

Вскрытие элементарно определяет умер ли человек от передоза или от того что нарушения кровообращения при передавливании вен и артерий -



Baker's final autopsy findings, issued on June 1, found that Floyd's heart stopped while he was being restrained and that his death was a homicide caused by "cardiopulmonary arrest complicating law enforcement subdual, restraint, and neck compression".

Заключение хорошее. Но и сообщения о том, что он умер в больнице через несколько часов, тоже были.

Кто врёт?

Заключение хорошее. Но и сообщения о том, что он умер в больнице через несколько часов, тоже были.

Кто врёт?

Возможно, СМИ (полиция, врачи) с начальными сообщениями, но, возможно, паталогоанатом. Не так легко написать заключение о смерти из-за, к примеру, передоза, когда под окнами бушует толпа, жаждущая обвинить/обвиняющая в смерти полицию и требующая соответствующего заключения. (Не хочу и не могу утверждать, что врач-паталогоанатом соврал).

Додано: Суб 22 лип, 2023 13:17

Ваші роздуми про злочинність в США суттєво перебільшені.

..........

Не перебільшуйте. Панове!Ваші роздуми про злочинність в США суттєво перебільшені...........Не перебільшуйте.

Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.

Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить... Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но...

думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректно



хоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто... думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректнохоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто... Shaman

Додано: Суб 22 лип, 2023 13:19

Вы правы.

У нас сейчас, как в Союзе.

Можно критиковать США, плохо писать о БЛМ.

Но в Украине ВСЁ ХОРОШО! У НАС НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ, КРОМЕ КОРРУПЦИИ.

"Если бы не коррупция, мы уже давно были в ЕС и НАТО. И вообще были бы "второй Францией" (или первой?)



Вы правы.

У нас сейчас, как в Союзе.

Можно критиковать США, плохо писать о БЛМ.

Но в Украине ВСЁ ХОРОШО! У НАС НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ, КРОМЕ КОРРУПЦИИ.

"Если бы не коррупции, мы уже давно были в ЕС и НАТО. И вообще были бы "второй Францией" (или первой?)

P.s. Интересно, сообщения об удалённых постах не пришли.

Додано: Суб 22 лип, 2023 13:21

Ваші роздуми про злочинність в США суттєво перебільшені.

..........

Не перебільшуйте. Панове!Ваші роздуми про злочинність в США суттєво перебільшені...........Не перебільшуйте.

Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.

Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить... Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но...

думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректно



думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректно

хоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто...

Да нет.

"Жёлтые жилеты" вроде не негры, а вполне себе белые. Да нет."Жёлтые жилеты" вроде не негры, а вполне себе белые. ЛАД 2 Повідомлень: 25286 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4730 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 13:55 ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.

Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить... Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но...

думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректно



хоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто... думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректнохоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто...

Да нет.

"Жёлтые жилеты" вроде не негры, а вполне себе белые. Да нет."Жёлтые жилеты" вроде не негры, а вполне себе белые.

мені здалося, що там багато французів, хто походить з південної частини Середземного моря

Додано: Суб 22 лип, 2023 15:50 Re: Еміграція, заробітчанство

Повідомлень: 3875 З нами з: 29.09.19 Подякував: 464 раз. Подякували: 1094 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 15:50 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав: думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректно



хоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто... думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректнохоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто...

Да нет.

"Жёлтые жилеты" вроде не негры, а вполне себе белые. Да нет."Жёлтые жилеты" вроде не негры, а вполне себе белые.

мені здалося, що там багато французів, хто походить з південної частини Середземного моря



В Парижі приблизно 50% таких французів

Додано: Суб 22 лип, 2023 16:20

Модератор Повідомлень: 33459 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7788 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 16:20 akurt написав: Еміграція, заробітчанство.

Надіслали з Канади:



"Шукаю роботу в районі 30 CAD на годину з можливістю працювати більше 40 годин на тиждень. Досвід роботи на пікапі з причепом. Руками можу робити практично все, є посвідчення водія 5 класу і автомобіль. Англійська французька базова. Готовий працювати вдень і вночі.

Тел. (Видалено) Олексій."



Для оцінки того, чи знайдете ви себе в Канаді.

Примітки:

- 30 CAD на годину - дуже шикарна оплата плаці. Мінімалка 15, хорошою вважається робота на 20-22 за годину. Ну а щоби жити гарно - треба мати ліцензіі за фахом - тоді будеш мати 50-60 - та жити за приказкою "Де просто, там живуть років зо сто".

Надіслали з Канади:

"Шукаю роботу в районі 30 CAD на годину з можливістю працювати більше 40 годин на тиждень. Досвід роботи на пікапі з причепом. Руками можу робити практично все, є посвідчення водія 5 класу і автомобіль. Англійська французька базова. Готовий працювати вдень і вночі.

Тел. (Видалено) Олексій."

Для оцінки того, чи знайдете ви себе в Канаді.

Примітки:

- 30 CAD на годину - дуже шикарна оплата плаці. Мінімалка 15, хорошою вважається робота на 20-22 за годину. Ну а щоби жити гарно - треба мати ліцензіі за фахом - тоді будеш мати 50-60 - та жити за приказкою "Де просто, там живуть років зо сто".

- посвідчення водія 5 класу - дозволяє керувати самостійно авто, там складна система отримання посвідчення водія, новачки не мають права керувати авто 9 місяців без присутності досвідченої людини. Виключенням є провінції Манітоба та Альберта - в Альберті міняють миттєво українське посвідчення водія на канадське без всяких пересдач/досдач.



В Канаде, по моим ощущениям, есть 3 группы людей - с доходом до 60 куе в год (самая многочисленная), с доходом до 120 куе в год (резко намного меньше) и свыше 120 куе - очень малочисленная.

В третьей - бизнесмены средней и вышесредней руки, во второй -айтишники, высокооплачиваемые работники с канадским образованием, свободным Инглишем/франсе, рабочие на тяжелых и экстремальных работах, частично тракдрайверы, люди, имеющие свой небольшой бизнес. Также в нее залазят квалифицированные рабочие на стройках, которые берут овертайм. Смотрел когда-то видео, плотник показал с гордостью свой пэйстаб за месяц - чуть больше 5 куе с учетом овертаймов.

В первой - все остальные.

В Канаде, по моим ощущениям, есть 3 группы людей - с доходом до 60 куе в год (самая многочисленная), с доходом до 120 куе в год (резко намного меньше) и свыше 120 куе - очень малочисленная.

В третьей - бизнесмены средней и вышесредней руки, во второй -айтишники, высокооплачиваемые работники с канадским образованием, свободным Инглишем/франсе, рабочие на тяжелых и экстремальных работах, частично тракдрайверы, люди, имеющие свой небольшой бизнес. Также в нее залазят квалифицированные рабочие на стройках, которые берут овертайм. Смотрел когда-то видео, плотник показал с гордостью свой пэйстаб за месяц - чуть больше 5 куе с учетом овертаймов.

В первой - все остальные.

Впечатление сформировано в доковидные времена.

Додано: Суб 22 лип, 2023 16:48

Повідомлень: 15060 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7811 раз. Подякували: 4771 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 16:48 nekefer написав: rjkz написав: Хоук Ньюсом со своей женой, которые представляются как лидеры блм в НЙ, в эфире телеканалов открытым текстом угрожают погромами, в любой ситуации, которая им не нравится.

Как-то:

-попытка отмены беззалогового освобождения, из-за которого преступники абсолютно безнаказаны. Полиция их ловит и тут-же суд выпускает. Тут надо отметить, что афроамериканцы составляют около 10% населения США, но их долю приходится около 80% соверщенных преступлений. Цифры по памяти из передачи, но порядок тот.

-требования посадить (фактически давление на суд) и отказать в залоговом или беззалоговом досудебном освобождении белого бывщего морского пехотинца, который в метро НЙ пытался нейтрализовать черного, который агрессивно набрасывался на пассажиров, взял его на удущающий и...удущил.

-требования выплат черным, как наследникам рабов, которых завезли на территорию Северной Америки, в качестве компенсации по 1 млн долларов каждому.

и тд и тп. Хоук Ньюсом со своей женой, которые представляются как лидеры блм в НЙ, в эфире телеканалов открытым текстом угрожают погромами, в любой ситуации, которая им не нравится.Как-то:-попытка отмены беззалогового освобождения, из-за которого преступники абсолютно безнаказаны. Полиция их ловит и тут-же суд выпускает. Тут надо отметить, что афроамериканцы составляют около 10% населения США, но их долю приходится около 80% соверщенных преступлений. Цифры по памяти из передачи, но порядок тот.-требования посадить (фактически давление на суд) и отказать в залоговом или беззалоговом досудебном освобождении белого бывщего морского пехотинца, который в метро НЙ пытался нейтрализовать черного, который агрессивно набрасывался на пассажиров, взял его на удущающий и...удущил.-требования выплат черным, как наследникам рабов, которых завезли на территорию Северной Америки, в качестве компенсации по 1 млн долларов каждому.и тд и тп.

а как Вы себе представляете влияние на власть людей у которых власти нет? вот я с чем-то не согласен, написал гневный пост в Фейсбуке и министры побежали исполнять мои желания?

скорее это баланс выгод, сидит министр и прикидывает что выгоднее, исполнить мое желание или не исполнить(у него уже полно своих), сколько можно получить политических выгод, голосов, сколько можно распилить бабла на реализации моего проекта

И сколько будет издержек если исполнить или не исполнить

Поймите, погромы это цена! если цена ноль, т.е. погромов нет, то мягко говоря мои желания никому не снились

Это прекрасно понимают и погромщики в Нью-Йорке и погромщики в Париже, именно так и появилась демократия современности, у нас, разбалованных комуняками этого понимания нет

а как Вы себе представляете влияние на власть людей у которых власти нет? вот я с чем-то не согласен, написал гневный пост в Фейсбуке и министры побежали исполнять мои желания?

скорее это баланс выгод, сидит министр и прикидывает что выгоднее, исполнить мое желание или не исполнить(у него уже полно своих), сколько можно получить политических выгод, голосов, сколько можно распилить бабла на реализации моего проекта

И сколько будет издержек если исполнить или не исполнить

Поймите, погромы это цена! если цена ноль, т.е. погромов нет, то мягко говоря мои желания никому не снились

Это прекрасно понимают и погромщики в Нью-Йорке и погромщики в Париже, именно так и появилась демократия современности, у нас, разбалованных комуняками этого понимания нет

я уже рекомендовал здесь новый фильм Наполеон



В США на разных уровнях оно работает по-разному.

В небольших городках политиков интересует каждый индивидум, на уровне больших городов политики руководствуются интересами больших групп людей - рабочие крупных предприятий, учитывается социальное положение и тп, на уровне мегаполисов и штатов - уже идет речь о статистических данных и определение ЦА.

На федеральном уровне - борьба за "колеблющиеся" штаты.

Так вот, в самом низу - если Джону Смиту не нравится то-то и то-то, то он это скажет и будет услышан. Если таких Джонов наберется с несколько десятков, то местная власть будет на их стороне. Чем дальше вверх, тем сложнее "достучаться", но даже на уровне мегаполисов есть политические механизмы влияния на власть, хотя они и ослаблены широким разнообразием масс электората.

В Украине власть более централизированна.

В США на местном уровне ИЗБИРАЕТСЯ даже шериф в маленьких городках.

Кстати, в маленьких городках пожарные - волонтеры. В НЙ - очень хорошо оплачиваемая профессия, с юнионом, с бенефитами.

В США на разных уровнях оно работает по-разному.

В небольших городках политиков интересует каждый индивидум, на уровне больших городов политики руководствуются интересами больших групп людей - рабочие крупных предприятий, учитывается социальное положение и тп, на уровне мегаполисов и штатов - уже идет речь о статистических данных и определение ЦА.

На федеральном уровне - борьба за "колеблющиеся" штаты.

Так вот, в самом низу - если Джону Смиту не нравится то-то и то-то, то он это скажет и будет услышан. Если таких Джонов наберется с несколько десятков, то местная власть будет на их стороне. Чем дальше вверх, тем сложнее "достучаться", но даже на уровне мегаполисов есть политические механизмы влияния на власть, хотя они и ослаблены широким разнообразием масс электората.

В Украине власть более централизированна.

В США на местном уровне ИЗБИРАЕТСЯ даже шериф в маленьких городках.

Кстати, в маленьких городках пожарные - волонтеры. В НЙ - очень хорошо оплачиваемая профессия, с юнионом, с бенефитами.

Представляете в украинском райцентре пожарных на общественных началах?

Додано: Суб 22 лип, 2023 16:54

Повідомлень: 15060 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7811 раз. Подякували: 4771 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 16:54 rjkz написав: ...

В США на местном уровне ИЗБИРАЕТСЯ даже шериф в маленьких городках.

Кстати, в маленьких городках пожарные - волонтеры. В НЙ - очень хорошо оплачиваемая профессия, с юнионом, с бенефитами.

В США на местном уровне ИЗБИРАЕТСЯ даже шериф в маленьких городках.

Кстати, в маленьких городках пожарные - волонтеры. В НЙ - очень хорошо оплачиваемая профессия, с юнионом, с бенефитами.

Представляете в украинском райцентре

являю



являю

як вже писали - коли пожежа, то хоч звільняйся

Додано: Суб 22 лип, 2023 16:55

Повідомлень: 3875 З нами з: 29.09.19 Подякував: 464 раз. Подякували: 1094 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 16:55 rjkz написав: Кстати, в маленьких городках пожарные - волонтеры. В НЙ - очень хорошо оплачиваемая профессия, с юнионом, с бенефитами.

Кстати, в маленьких городках пожарные - волонтеры. В НЙ - очень хорошо оплачиваемая профессия, с юнионом, с бенефитами.

Представляете в украинском райцентре пожарных на общественных началах?

тому що нема бюджету,

тому що нема бюджету,

пожарна частина, думаю, в промисловому місті (не депресивному) від 15тис. мешканців і на околишні села/смт в радіусі 30..50км

