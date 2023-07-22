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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 лип, 2023 13:05
katso написав: rjkz написав:
.............
В случае с Флойдом, его абсолютно корректно обездвижили, он вопил, что ему нечем дышать, потом его везли в полицейской машине в госпиталь, где он умер.
Чувак был под двумя разными наркотиками с офигенной дозой.
Я себе не могу предствить человека, которого душат, потом отпускают и он через несколько часов умирает. Уж как-то раздышаться должен был.
А вот от передоза - вполне возможно.
Почитай про смерть Майка Науменко.
Вскрытие элементарно определяет умер ли человек от передоза или от того что нарушения кровообращения при передавливании вен и артерий -
Baker's final autopsy findings, issued on June 1, found that Floyd's heart stopped while he was being restrained and that his death was a homicide caused by "cardiopulmonary arrest complicating law enforcement subdual, restraint, and neck compression".
Заключение хорошее. Но и сообщения о том, что он умер в больнице через несколько часов, тоже были.
Кто врёт?
Возможно, СМИ (полиция, врачи) с начальными сообщениями, но, возможно, паталогоанатом. Не так легко написать заключение о смерти из-за, к примеру, передоза, когда под окнами бушует толпа, жаждущая обвинить/обвиняющая в смерти полицию и требующая соответствующего заключения. (Не хочу и не могу утверждать, что врач-паталогоанатом соврал).
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Додано: Суб 22 лип, 2023 13:17
ЛАД написав: akurt написав:
Панове!
Ваші роздуми про злочинність в США суттєво перебільшені.
..........
Не перебільшуйте.
Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.
Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить
...
думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректно
хоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто...
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Shaman
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Додано: Суб 22 лип, 2023 13:19
Starikan
Вы правы.
У нас сейчас, как в Союзе.
Можно критиковать США, плохо писать о БЛМ.
Но в Украине ВСЁ ХОРОШО! У НАС НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ, КРОМЕ КОРРУПЦИИ.
"Если бы не коррупция, мы уже давно были в ЕС и НАТО. И вообще были бы "второй Францией" (или первой?)
P.s. Интересно, сообщения об удалённых постах не пришли.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 22 лип, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 13:21
Shaman написав: ЛАД написав: akurt написав:
Панове!
Ваші роздуми про злочинність в США суттєво перебільшені.
..........
Не перебільшуйте.
Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.
Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить
...
думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректно
хоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто...
Да нет.
"Жёлтые жилеты" вроде не негры, а вполне себе белые.
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ЛАД
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Додано: Суб 22 лип, 2023 13:55
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Я совершенно не думаю, что "а у вас негров линчуют" и невозможно пройти по городу, не оставшись без бумажника.
Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить
...
думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректно
хоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто...
Да нет.
"Жёлтые жилеты" вроде не негры, а вполне себе белые.
мені здалося, що там багато французів, хто походить з південної частини Середземного моря
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Shaman
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Додано: Суб 22 лип, 2023 15:50
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
думки білої людини. хоча звучить дуже неполіткоректно
хоча політкоректність має особливість зменшуватися, коли стикаєшся з цим особисто...
Да нет.
"Жёлтые жилеты" вроде не негры, а вполне себе белые.
мені здалося, що там багато французів, хто походить з південної частини Середземного моря
В Парижі приблизно 50% таких французів
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Додано: Суб 22 лип, 2023 16:20
akurt написав:Еміграція, заробітчанство.
Надіслали з Канади:"Шукаю роботу в районі 30 CAD на годину з можливістю працювати більше 40 годин на тиждень. Досвід роботи на пікапі з причепом. Руками можу робити практично все, є посвідчення водія 5 класу і автомобіль. Англійська французька базова. Готовий працювати вдень і вночі.
Тел. (Видалено) Олексій."
Для оцінки того, чи знайдете ви себе в Канаді.
Примітки:
- 30 CAD на годину - дуже шикарна оплата плаці. Мінімалка 15, хорошою вважається робота на 20-22 за годину. Ну а щоби жити гарно - треба мати ліцензіі за фахом - тоді будеш мати 50-60 - та жити за приказкою "Де просто, там живуть років зо сто".
- посвідчення водія 5 класу - дозволяє керувати самостійно авто, там складна система отримання посвідчення водія, новачки не мають права керувати авто 9 місяців без присутності досвідченої людини. Виключенням є провінції Манітоба та Альберта - в Альберті міняють миттєво українське посвідчення водія на канадське без всяких пересдач/досдач.
В Канаде, по моим ощущениям, есть 3 группы людей - с доходом до 60 куе в год (самая многочисленная), с доходом до 120 куе в год (резко намного меньше) и свыше 120 куе - очень малочисленная.
В третьей - бизнесмены средней и вышесредней руки, во второй -айтишники, высокооплачиваемые работники с канадским образованием, свободным Инглишем/франсе, рабочие на тяжелых и экстремальных работах, частично тракдрайверы, люди, имеющие свой небольшой бизнес. Также в нее залазят квалифицированные рабочие на стройках, которые берут овертайм. Смотрел когда-то видео, плотник показал с гордостью свой пэйстаб за месяц - чуть больше 5 куе с учетом овертаймов.
В первой - все остальные.
Впечатление сформировано в доковидные времена.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 16:48
nekefer написав: rjkz написав:
Хоук Ньюсом со своей женой, которые представляются как лидеры блм в НЙ, в эфире телеканалов открытым текстом угрожают погромами, в любой ситуации, которая им не нравится.
Как-то:
-попытка отмены беззалогового освобождения, из-за которого преступники абсолютно безнаказаны. Полиция их ловит и тут-же суд выпускает. Тут надо отметить, что афроамериканцы составляют около 10% населения США, но их долю приходится около 80% соверщенных преступлений. Цифры по памяти из передачи, но порядок тот.
-требования посадить (фактически давление на суд) и отказать в залоговом или беззалоговом досудебном освобождении белого бывщего морского пехотинца, который в метро НЙ пытался нейтрализовать черного, который агрессивно набрасывался на пассажиров, взял его на удущающий и...удущил.
-требования выплат черным, как наследникам рабов, которых завезли на территорию Северной Америки, в качестве компенсации по 1 млн долларов каждому.
и тд и тп.
а как Вы себе представляете влияние на власть людей у которых власти нет? вот я с чем-то не согласен, написал гневный пост в Фейсбуке и министры побежали исполнять мои желания?
скорее это баланс выгод, сидит министр и прикидывает что выгоднее, исполнить мое желание или не исполнить(у него уже полно своих), сколько можно получить политических выгод, голосов, сколько можно распилить бабла на реализации моего проекта
И сколько будет издержек если исполнить или не исполнить
Поймите, погромы это цена! если цена ноль, т.е. погромов нет, то мягко говоря мои желания никому не снились
Это прекрасно понимают и погромщики в Нью-Йорке и погромщики в Париже, именно так и появилась демократия современности, у нас, разбалованных комуняками этого понимания нет
я уже рекомендовал здесь новый фильм Наполеон
В США на разных уровнях оно работает по-разному.
В небольших городках политиков интересует каждый индивидум, на уровне больших городов политики руководствуются интересами больших групп людей - рабочие крупных предприятий, учитывается социальное положение и тп, на уровне мегаполисов и штатов - уже идет речь о статистических данных и определение ЦА.
На федеральном уровне - борьба за "колеблющиеся" штаты.
Так вот, в самом низу - если Джону Смиту не нравится то-то и то-то, то он это скажет и будет услышан. Если таких Джонов наберется с несколько десятков, то местная власть будет на их стороне. Чем дальше вверх, тем сложнее "достучаться", но даже на уровне мегаполисов есть политические механизмы влияния на власть, хотя они и ослаблены широким разнообразием масс электората.
В Украине власть более централизированна.
В США на местном уровне ИЗБИРАЕТСЯ даже шериф в маленьких городках.
Кстати, в маленьких городках пожарные - волонтеры. В НЙ - очень хорошо оплачиваемая профессия, с юнионом, с бенефитами.
Представляете в украинском райцентре пожарных на общественных началах?
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Додано: Суб 22 лип, 2023 16:54
rjkz написав:
...
В США на местном уровне ИЗБИРАЕТСЯ даже шериф в маленьких городках.
Кстати, в маленьких городках пожарные - волонтеры. В НЙ - очень хорошо оплачиваемая профессия, с юнионом, с бенефитами.
Представляете в украинском райцентре пожарных на общественных началах
?
являю
як вже писали - коли пожежа, то хоч звільняйся
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Shaman
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Додано: Суб 22 лип, 2023 16:55
rjkz написав:
Кстати, в маленьких городках пожарные - волонтеры. В НЙ - очень хорошо оплачиваемая профессия, с юнионом, с бенефитами.
Представляете в украинском райцентре пожарных на общественных началах?
тому що нема бюджету,
пожарна частина, думаю, в промисловому місті (не депресивному) від 15тис. мешканців і на околишні села/смт в радіусі 30..50км
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