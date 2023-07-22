ЛАД написав:
Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции.
Цели не у тех, кто участвует в погромах. Им бросили привлекательную идею, они пошли ее отстаивать. Как умеют.
Чтобы быть политкорректным, попробую набросать бизнес-план подобного мероприятия на абстрактном примере.
Захотелось мне влияния и денег, и решил я организовать борьбу за права людей с родинкой на жопе. Потратил немного денег на создание информационного шума, и когда его оказалось достаточно, получаем такую картину.
Состоявшиеся люди с родинкой на меня внимания не обратят - им недосуг рассматривать собственную жопу.
Лузеры с родинкой обрадуются, что нашлась причина всех их бед и выйдут на улицы бороться за свои права. Их даже не смутит тот факт, что их родинку под трусами никто не видит - когда есть повод обвинить кого-то в собственной несостоятельности, логика отключается, даже если остатки и были. Т.к. мозгов нет, закончится это погромами. Но я в этом не виноват - я к погромам не призывал, я борюсь за их права корректными методами.
Обывателям с низкой самооценкой станет стыдно, что они без родинки слишком легко все получают. Они поддержат меня в информационном поле, не участвуя в экстремальных развлечениях, и скинутся деньгами на поддержку борьбы, что собственно мне и надо.
Если повезет, найдутся крупные бизнесмены, такие же мерзавцы, как я, которые захотят создать себе славу гуманистов, и показательно насыпят мне много денег. Профит!
Особо подчеркну, что начинается все именно с информационного шума. Без него никто не поднимет свою задницу с дивана.