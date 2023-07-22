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#<1 ... 992993994995 Додано: Суб 22 лип, 2023 17:15 flyman написав: rjkz написав: Кстати, в маленьких городках пожарные - волонтеры. В НЙ - очень хорошо оплачиваемая профессия, с юнионом, с бенефитами.

Представляете в украинском райцентре пожарных на общественных началах? Кстати, в маленьких городках пожарные - волонтеры. В НЙ - очень хорошо оплачиваемая профессия, с юнионом, с бенефитами.Представляете в украинском райцентре пожарных на общественных началах?

тому що нема бюджету,

пожарна частина, думаю, в промисловому місті (не депресивному) від 15тис. мешканців і на околишні села/смт в радіусі 30..50км тому що нема бюджету,пожарна частина, думаю, в промисловому місті (не депресивному) від 15тис. мешканців і на околишні села/смт в радіусі 30..50км



Например в городке с 30 тыс населения, с одними из лучших школ в стране, с очень высокими праперти таксами.

Бюджет формируется в значительной степени праперти таксами, скажем, за средний домик в 600 куе - 13 тысяч в год. За дом с бассейном - около 18.

И таких домов в городке - около 10 тысяч.

Итого 130 млн плюс-минус километр. Например в городке с 30 тыс населения, с одними из лучших школ в стране, с очень высокими праперти таксами.Бюджет формируется в значительной степени праперти таксами, скажем, за средний домик в 600 куе - 13 тысяч в год. За дом с бассейном - около 18.И таких домов в городке - около 10 тысяч.Итого 130 млн плюс-минус километр. rjkz

Повідомлень: 15063 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7812 раз. Подякували: 4772 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 17:40 akurt написав: Панове!

Ваші роздуми про злочинність в США суттєво перебільшені. Панове!Ваші роздуми про злочинність в США суттєво перебільшені.

Свежее письмо от администрации нашего тихого дома : Dear residents and owners,

I am saddened to inform you that a few days ago there was an incident of a

... employee being assaulted. This is not the first such occurrence.



The safety and well-being of anyone who resides, visits, or works in our building is of highest importance to us, and we will use any available means to keep everyone safe. Any form of harassment, whether in actions or words, will not be tolerated.

As stated in an earlier email from the front desk, for the time being, any interaction between residents and our management will be by appointment only.

We all come from different backgrounds, and may not always agree on how our community should be run. But I encourage everyone to provide their comments and engage in a conversation with us in a civil manner.

Свежее письмо от администрации нашего тихого дома : Starikan 2 Повідомлень: 19617 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2547 раз. Подякували: 3109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 17:42 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции.

Цели не у тех, кто участвует в погромах. Им бросили привлекательную идею, они пошли ее отстаивать. Как умеют.



Чтобы быть политкорректным, попробую набросать бизнес-план подобного мероприятия на абстрактном примере.

Захотелось мне влияния и денег, и решил я организовать борьбу за права людей с родинкой на жопе. Потратил немного денег на создание информационного шума, и когда его оказалось достаточно, получаем такую картину.

Состоявшиеся люди с родинкой на меня внимания не обратят - им недосуг рассматривать собственную жопу.

Лузеры с родинкой обрадуются, что нашлась причина всех их бед и выйдут на улицы бороться за свои права. Их даже не смутит тот факт, что их родинку под трусами никто не видит - когда есть повод обвинить кого-то в собственной несостоятельности, логика отключается, даже если остатки и были. Т.к. мозгов нет, закончится это погромами. Но я в этом не виноват - я к погромам не призывал, я борюсь за их права корректными методами.

Обывателям с низкой самооценкой станет стыдно, что они без родинки слишком легко все получают. Они поддержат меня в информационном поле, не участвуя в экстремальных развлечениях, и скинутся деньгами на поддержку борьбы, что собственно мне и надо.

Если повезет, найдутся крупные бизнесмены, такие же мерзавцы, как я, которые захотят создать себе славу гуманистов, и показательно насыпят мне много денег. Профит!



Особо подчеркну, что начинается все именно с информационного шума. Без него никто не поднимет свою родинку от дивана. Цели не у тех, кто участвует в погромах. Им бросили привлекательную идею, они пошли ее отстаивать. Как умеют.Чтобы быть политкорректным, попробую набросать бизнес-план подобного мероприятия на абстрактном примере.Захотелось мне влияния и денег, и решил я организовать борьбу за права людей с родинкой на жопе. Потратил немного денег на создание информационного шума, и когда его оказалось достаточно, получаем такую картину.Состоявшиеся люди с родинкой на меня внимания не обратят - им недосуг рассматривать собственную жопу.Лузеры с родинкой обрадуются, что нашлась причина всех их бед и выйдут на улицы бороться за свои права. Их даже не смутит тот факт, что их родинку под трусами никто не видит - когда есть повод обвинить кого-то в собственной несостоятельности, логика отключается, даже если остатки и были. Т.к. мозгов нет, закончится это погромами. Но я в этом не виноват - я к погромам не призывал, я борюсь за их права корректными методами.Обывателям с низкой самооценкой станет стыдно, что они без родинки слишком легко все получают. Они поддержат меня в информационном поле, не участвуя в экстремальных развлечениях, и скинутся деньгами на поддержку борьбы, что собственно мне и надо.Если повезет, найдутся крупные бизнесмены, такие же мерзавцы, как я, которые захотят создать себе славу гуманистов, и показательно насыпят мне много денег. Профит!Особо подчеркну, что начинается все именно с информационного шума. Без него никто не поднимет свою родинку от дивана. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7030 З нами з: 02.09.15 Подякував: 5961 раз. Подякували: 19360 раз. Профіль 98 52 33 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 19:05 Сибарит

Имхо, с БЛМ "не все так однозначно", а с ЛГБТ и модными вариациями на эту тему (мужики в женских раздевалках и туалетах) - Имхо, с БЛМ "не все так однозначно", а с ЛГБТ и модными вариациями на эту тему (мужики в женских раздевалках и туалетах) - Starikan 2 Повідомлень: 19617 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2547 раз. Подякували: 3109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 19:30 ЛАД написав: Заключение хорошее. Но и сообщения о том, что он умер в больнице через несколько часов, тоже были.

Кто врёт? Заключение хорошее. Но и сообщения о том, что он умер в больнице через несколько часов, тоже были.Кто врёт?



Что такое умер? Пока привезли, пока пытались реанимировать, пока убедились что безрезультатно и оформили документы - вот и прошло несколько часов, а потом журналист взял свидетельство о смерти и глядя на время начал себе хайп разгонять. Нет тут противоречия. Что до толпы под окнами - это не проблема доктора - доктор взял кровь засунул в машину и получил распечатку состава, и таких трупов у него каждый день - оно ему надо ее подделывать, чего ради, и притом что он в цепочке не один? Что такое умер? Пока привезли, пока пытались реанимировать, пока убедились что безрезультатно и оформили документы - вот и прошло несколько часов, а потом журналист взял свидетельство о смерти и глядя на время начал себе хайп разгонять. Нет тут противоречия. Что до толпы под окнами - это не проблема доктора - доктор взял кровь засунул в машину и получил распечатку состава, и таких трупов у него каждый день - оно ему надо ее подделывать, чего ради, и притом что он в цепочке не один? katso

Повідомлень: 621 З нами з: 16.05.12 Подякував: 102 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 20:02 ЛАД написав: Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить... Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить...

Что-то мне подсказывает, что часть "протестующих" выходит на улицы не за отстаиванием своих прав, а за новой плазмой и кроссовками. Что-то мне подсказывает, что часть "протестующих" выходит на улицы не за отстаиванием своих прав, а за новой плазмой и кроссовками. Gastarbaiter Повідомлень: 2648 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 20:25 Сибарит написав: ЛАД написав: Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции. Но такие массовые беспорядки с погромами не приемлю. На ровном месте, без серьёзной цели, без какого-то смысла в погромах. Так же, как и "жёлтые жилеты" во Франции.

Цели не у тех, кто участвует в погромах. Им бросили привлекательную идею, они пошли ее отстаивать. Как умеют.



Чтобы быть политкорректным, попробую набросать бизнес-план подобного мероприятия на абстрактном примере.

Захотелось мне влияния и денег, и решил я организовать борьбу за права людей с родинкой на жопе. Потратил немного денег на создание информационного шума, и когда его оказалось достаточно, получаем такую картину.

Состоявшиеся люди с родинкой на меня внимания не обратят - им недосуг рассматривать собственную жопу.

Лузеры с родинкой обрадуются, что нашлась причина всех их бед и выйдут на улицы бороться за свои права. Их даже не смутит тот факт, что их родинку под трусами никто не видит - когда есть повод обвинить кого-то в собственной несостоятельности, логика отключается, даже если остатки и были. Т.к. мозгов нет, закончится это погромами. Но я в этом не виноват - я к погромам не призывал, я борюсь за их права корректными методами.

Обывателям с низкой самооценкой станет стыдно, что они без родинки слишком легко все получают. Они поддержат меня в информационном поле, не участвуя в экстремальных развлечениях, и скинутся деньгами на поддержку борьбы, что собственно мне и надо.

Если повезет, найдутся крупные бизнесмены, такие же мерзавцы, как я, которые захотят создать себе славу гуманистов, и показательно насыпят мне много денег. Профит!



Особо подчеркну, что начинается все именно с информационного шума. Без него никто не поднимет свою родинку от дивана. Цели не у тех, кто участвует в погромах. Им бросили привлекательную идею, они пошли ее отстаивать. Как умеют.Чтобы быть политкорректным, попробую набросать бизнес-план подобного мероприятия на абстрактном примере.Захотелось мне влияния и денег, и решил я организовать борьбу за права людей с родинкой на жопе. Потратил немного денег на создание информационного шума, и когда его оказалось достаточно, получаем такую картину.Состоявшиеся люди с родинкой на меня внимания не обратят - им недосуг рассматривать собственную жопу.Лузеры с родинкой обрадуются, что нашлась причина всех их бед и выйдут на улицы бороться за свои права. Их даже не смутит тот факт, что их родинку под трусами никто не видит - когда есть повод обвинить кого-то в собственной несостоятельности, логика отключается, даже если остатки и были. Т.к. мозгов нет, закончится это погромами. Но я в этом не виноват - я к погромам не призывал, я борюсь за их права корректными методами.Обывателям с низкой самооценкой станет стыдно, что они без родинки слишком легко все получают. Они поддержат меня в информационном поле, не участвуя в экстремальных развлечениях, и скинутся деньгами на поддержку борьбы, что собственно мне и надо.Если повезет, найдутся крупные бизнесмены, такие же мерзавцы, как я, которые захотят создать себе славу гуманистов, и показательно насыпят мне много денег. Профит!Особо подчеркну, что начинается все именно с информационного шума. Без него никто не поднимет свою родинку от дивана.



Браво. +1

Теперь немного добавлю штрихов.

Во время блм был стрим от "дяди Миши", он, к слову, очень неглупый чувак.

Он обратил внимание на один примечательный факт.

В США действительно существует проблема полицейского насилия. У него есть разные причины, в том числе вполне его обосновывающие, но сейчас не об этом.

Итак, по его словам (которые я не перепроверял), основанным на анализе статданных, к которым в США особая страсть, в год во время полицейских задержаний, гибнет около 1000 (одной тысячи) человек в год. Это и полицейских и тех, кого они задерживают. Среди них с разным разбросом идут случаи, когда :

-белые полицейские убивают черных правонарушителей

-черные полицейские убивают черных правонарушителей

-белые полицейские убивают белых правонарушителей

-белые правонарушители убивают белых полицейских

-белые правонарушители убивают черных полицейских

-черные правонарушители убивают черных полицейских

-черные полицейские убивают белых полицейских

....

а еще есть азиаты, испанцы и арабы среди полицейских и правонарушителей и возможных вариаций убийств при задержании становится архимного.

Но выхвачен был один конкретный персонаж и из него сделали идола.

Национальный херой.

И как по команде вся страна вспыхнула.

В НЙ это привело к тому, что был избран черный мэр, который был многократно уличен в мелких коррупционных делах, как-то

- неоплачиваемых им посещений ресторанов

- перелеты за счет частных лиц (ничего не напоминает?)

- и самый безобидный - пиар на городских инфраструктурных проектах (опять что-то напоминает, не могу вспомнить кого?)))

Это еще я не интересуюсь настолько местной политикой, чтобы сказать больше.

Ну и по идиотизму его решений, то вполне может соревноваться с кличко, хотя мусоропроводы пока не заваривает.

Как-бы то ни было, при Адамсе НЙ впервые близок к банкротству. Абсолютно безумные деньги тратятся на какие-то не очень внятные проекты, типа расселения беженцев в лакшери отелях Манхеттена за счет СИти. Браво. +1Теперь немного добавлю штрихов.Во время блм был стрим от "дяди Миши", он, к слову, очень неглупый чувак.Он обратил внимание на один примечательный факт.В США действительно существует проблема полицейского насилия. У него есть разные причины, в том числе вполне его обосновывающие, но сейчас не об этом.Итак, по его словам (которые я не перепроверял), основанным на анализе статданных, к которым в США особая страсть, в год во время полицейских задержаний, гибнет около 1000 (одной тысячи) человек в год. Это и полицейских и тех, кого они задерживают. Среди них с разным разбросом идут случаи, когда :-белые полицейские убивают черных правонарушителей-черные полицейские убивают черных правонарушителей-белые полицейские убивают белых правонарушителей-белые правонарушители убивают белых полицейских-белые правонарушители убивают черных полицейских-черные правонарушители убивают черных полицейских-черные полицейские убивают белых полицейских....а еще есть азиаты, испанцы и арабы среди полицейских и правонарушителей и возможных вариаций убийств при задержании становится архимного.Но выхвачен был один конкретный персонаж и из него сделали идола.Национальный херой.И как по команде вся страна вспыхнула.В НЙ это привело к тому, что был избран черный мэр, который был многократно уличен в мелких коррупционных делах, как-то- неоплачиваемых им посещений ресторанов- перелеты за счет частных лиц (ничего не напоминает?)- и самый безобидный - пиар на городских инфраструктурных проектах (опять что-то напоминает, не могу вспомнить кого?)))Это еще я не интересуюсь настолько местной политикой, чтобы сказать больше.Ну и по идиотизму его решений, то вполне может соревноваться с кличко, хотя мусоропроводы пока не заваривает.Как-бы то ни было, при Адамсе НЙ впервые близок к банкротству. Абсолютно безумные деньги тратятся на какие-то не очень внятные проекты, типа расселения беженцев в лакшери отелях Манхеттена за счет СИти. rjkz

Повідомлень: 15063 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7812 раз. Подякували: 4772 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 20:34 Gastarbaiter написав: ЛАД написав: Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить... Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить...

Что-то мне подсказывает, что часть "протестующих" выходит на улицы не за отстаиванием своих прав, а за новой плазмой и кроссовками. Что-то мне подсказывает, что часть "протестующих" выходит на улицы не за отстаиванием своих прав, а за новой плазмой и кроссовками.



Вы знаете, не думаю, что среди "протестующих" были доктора или профессоры университетов.

На Ютьюбе много репортажей тех лет, посмотрите на контингент.







Вы знаете, не думаю, что среди "протестующих" были доктора или профессоры университетов.На Ютьюбе много репортажей тех лет, посмотрите на контингент. rjkz

Повідомлень: 15063 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7812 раз. Подякували: 4772 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 992993994995 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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