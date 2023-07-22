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#<1 ... 993994995996 Додано: Суб 22 лип, 2023 23:29 Gastarbaiter написав: ЛАД написав: Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить... Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить...

Что-то мне подсказывает, что часть "протестующих" выходит на улицы не за отстаиванием своих прав, а за новой плазмой и кроссовками. Что-то мне подсказывает, что часть "протестующих" выходит на улицы не за отстаиванием своих прав, а за новой плазмой и кроссовками.

Не без этого, конечно. Не без этого, конечно. ЛАД 2 Повідомлень: 25311 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5081 раз. Подякували: 4730 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 23:45 katso написав: ЛАД написав: Заключение хорошее. Но и сообщения о том, что он умер в больнице через несколько часов, тоже были.

Кто врёт? Заключение хорошее. Но и сообщения о том, что он умер в больнице через несколько часов, тоже были.Кто врёт?



Что такое умер? Пока привезли, пока пытались реанимировать, пока убедились что безрезультатно и оформили документы - вот и прошло несколько часов, а потом журналист взял свидетельство о смерти и глядя на время начал себе хайп разгонять. Нет тут противоречия. Что до толпы под окнами - это не проблема доктора - доктор взял кровь засунул в машину и получил распечатку состава, и таких трупов у него каждый день - оно ему надо ее подделывать, чего ради, и притом что он в цепочке не один? Что такое умер? Пока привезли, пока пытались реанимировать, пока убедились что безрезультатно и оформили документы - вот и прошло несколько часов, а потом журналист взял свидетельство о смерти и глядя на время начал себе хайп разгонять. Нет тут противоречия. Что до толпы под окнами - это не проблема доктора - доктор взял кровь засунул в машину и получил распечатку состава, и таких трупов у него каждый день - оно ему надо ее подделывать, чего ради, и притом что он в цепочке не один?

Сомнительное описание.

Реанимировать несколько часов? Если он умер при задержании, то после доставки в больницу можно только констатировать смерть. Разве что ему делали реанимацию ещё по дороге. Но об этом, вроде, не писали.

При установлении причин смерти вряд ли делают анализ крови. Разве что, возможно, при подозрении на отравление.

Занимается исследованием трупа паталогоанатом. Практически один. Может, кто помогает. Бригаду могут собирать в особо важных случаях (убийство, смерть особо важных персон). Сомнительное описание.Реанимировать несколько часов? Если он умер при задержании, то после доставки в больницу можно только констатировать смерть. Разве что ему делали реанимацию ещё по дороге. Но об этом, вроде, не писали.При установлении причин смерти вряд ли делают анализ крови. Разве что, возможно, при подозрении на отравление.Занимается исследованием трупа паталогоанатом. Практически один. Может, кто помогает. Бригаду могут собирать в особо важных случаях (убийство, смерть особо важных персон). ЛАД 2 Повідомлень: 25311 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5081 раз. Подякували: 4730 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 23:59 Starikan написав: Сибарит

Имхо, с БЛМ "не все так однозначно", а с ЛГБТ и модными вариациями на эту тему (мужики в женских раздевалках и туалетах) - Имхо, с БЛМ "не все так однозначно", а с ЛГБТ и модными вариациями на эту тему (мужики в женских раздевалках и) -

Судячи по ніку ви памятаєте туалети без кабінок точніше без дверей , де в найкращому варіанті були перегородки між чашами генуя (або унітазами) з тих часі пройшло років 20 як мінімум , і тепер кожен унітаз розміщений у окремій кабіні , тобто хто там на унітазі і що робить , зовні не видно , максимум щиколотки ніг. При такій умові який сенс розділяти М\Ж якщо кабінки індивідуальні ?? Невже хтось із спущеними штанами чи спідницею виходить з кабінки і йде до дзеркала ? Спільних роздягалок ще не зустрічав . варіації конструкцій бувають різні досить цікаво зроблено коли є окремо індивідуальна роздягалка і окермо спільні шафки, в деяких басейнах так .

Тобто поділ вправо хлопчики і окрема кімната ( я б сказав фоє туалету ) з купою індивідуальних кабінок. Хоча таки є нюанс , пісюари таки зручна штука , ок ставим пісюари теж в кабінки і маркуєм їх . Доречі придумали пристосування щоб жінки могли стоя. З іншого боку в деяких містах придумали пісюари ставити прямо на вулиці ! Але роблять великі бічні стінки — теж варіант , ну бачать спину і що? Туалети відкриті залишились хіба десь в глухих селах і може в тюрьмах ( теоритизую) . Значно більше мене турбує що накладки одноразові на круг є дуже мало де. Тому М\Ж в туалетній темі вже не актуально років 20 як . Судячи по ніку ви памятаєте туалети без кабінок точніше без дверей , де в найкращому варіанті були перегородки між чашами генуя (або унітазами) з тих часі пройшло років 20 як мінімум , і тепер кожен унітаз розміщений у окремій кабіні , тобто хто там на унітазі і що робить , зовні не видно , максимум щиколотки ніг. При такій умові який сенс розділяти М\Ж якщо кабінки індивідуальні ?? Невже хтось із спущеними штанами чи спідницею виходить з кабінки і йде до дзеркала ? Спільних роздягалок ще не зустрічав . варіації конструкцій бувають різні досить цікаво зроблено коли є окремо індивідуальна роздягалка і окермо спільні шафки, в деяких басейнах так .Тобто поділ вправо хлопчики і окрема кімната ( я б сказав фоє туалету ) з купою індивідуальних кабінок. Хоча таки є нюанс , пісюари таки зручна штука , ок ставим пісюари теж в кабінки і маркуєм їх . Доречі придумали пристосування щоб жінки могли стоя. З іншого боку в деяких містах придумали пісюари ставити прямо на вулиці ! Але роблять великі бічні стінки — теж варіант , ну бачать спину і що? Туалети відкриті залишились хіба десь в глухих селах і може в тюрьмах ( теоритизую) . Значно більше мене турбує що накладки одноразові на круг є дуже мало де. Тому М\Ж в туалетній темі вже не актуально років 20 як . yama Повідомлень: 4434 З нами з: 12.08.17 Подякував: 8752 раз. Подякували: 1025 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 00:02 Сибарит

Вы очень образно и точно описали.

Так раскручиваются не только БЛМ, жёлтые жилеты и прочие мелочи.

Точно так же раскручиваются и значительно более серьёзные вещи.

Во всём этом самое смешное ( ) то, что страдают в результате в основном именно "лузеры с родинкой". Вы очень образно и точно описали.Так раскручиваются не только БЛМ, жёлтые жилеты и прочие мелочи.Точно так же раскручиваются и значительно более серьёзные вещи.Во всём этом самое смешное () то, что страдают в результате в основном именно "лузеры с родинкой". ЛАД 2 Повідомлень: 25311 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5081 раз. Подякували: 4730 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 00:38 yama написав: Starikan написав: Сибарит

Имхо, с БЛМ "не все так однозначно", а с ЛГБТ и модными вариациями на эту тему (мужики в женских раздевалках и туалетах) - Имхо, с БЛМ "не все так однозначно", а с ЛГБТ и модными вариациями на эту тему (мужики в женских раздевалках и) -

Судячи по ніку ви памятаєте туалети без кабінок точніше без дверей , де в найкращому варіанті були перегородки між чашами генуя (або унітазами) з тих часі пройшло років 20 як мінімум , і тепер кожен унітаз розміщений у окремій кабіні , тобто хто там на унітазі і що робить , зовні не видно , максимум щиколотки ніг. При такій умові який сенс розділяти М\Ж якщо кабінки індивідуальні ?? Невже хтось із спущеними штанами чи спідницею виходить з кабінки і йде до дзеркала ? Спільних роздягалок ще не зустрічав . варіації конструкцій бувають різні досить цікаво зроблено коли є окремо індивідуальна роздягалка і окермо спільні шафки, в деяких басейнах так .

Тобто поділ вправо хлопчики і окрема кімната ( я б сказав фоє туалету ) з купою індивідуальних кабінок. Хоча таки є нюанс , пісюари таки зручна штука , ок ставим пісюари теж в кабінки і маркуєм їх . Доречі придумали пристосування щоб жінки могли стоя. З іншого боку в деяких містах придумали пісюари ставити прямо на вулиці ! Але роблять великі бічні стінки — теж варіант , ну бачать спину і що? Туалети відкриті залишились хіба десь в глухих селах і може в тюрьмах ( теоритизую) . Значно більше мене турбує що накладки одноразові на круг є дуже мало де. Тому М\Ж в туалетній темі вже не актуально років 20 як . Судячи по ніку ви памятаєте туалети без кабінок точніше без дверей , де в найкращому варіанті були перегородки між чашами генуя (або унітазами) з тих часі пройшло років 20 як мінімум , і тепер кожен унітаз розміщений у окремій кабіні , тобто хто там на унітазі і що робить , зовні не видно , максимум щиколотки ніг. При такій умові який сенс розділяти М\Ж якщо кабінки індивідуальні ?? Невже хтось із спущеними штанами чи спідницею виходить з кабінки і йде до дзеркала ? Спільних роздягалок ще не зустрічав . варіації конструкцій бувають різні досить цікаво зроблено коли є окремо індивідуальна роздягалка і окермо спільні шафки, в деяких басейнах так .Тобто поділ вправо хлопчики і окрема кімната ( я б сказав фоє туалету ) з купою індивідуальних кабінок. Хоча таки є нюанс , пісюари таки зручна штука , ок ставим пісюари теж в кабінки і маркуєм їх . Доречі придумали пристосування щоб жінки могли стоя. З іншого боку в деяких містах придумали пісюари ставити прямо на вулиці ! Але роблять великі бічні стінки — теж варіант , ну бачать спину і що? Туалети відкриті залишились хіба десь в глухих селах і може в тюрьмах ( теоритизую) . Значно більше мене турбує що накладки одноразові на круг є дуже мало де. Тому М\Ж в туалетній темі вже не актуально років 20 як .



Это Вы не в тех местах бываете.

Житомирский областной перинатальный центр. Мекка рожениц!

201..год.

Чаши генуя в ряд. Тадам!!!

В большинстве киевских школ, смортрели куда ребенка отдать. Середина + 2010-х.

Чаши генуя, дверцы кабинок где есть, а где нет.

И без боковинок тоже были.

Просто - все физиологические особенности во всех подробностях.

И дверь при отрытии открывает с вестибюля отличный осмотр.



Лет 6 назад делал ремонт, получал на одной фирме душевую кабину, там паллеты с чашами генуя стояли ровными рядами. Покупали. И, уверен, покупают. Это Вы не в тех местах бываете.Житомирский областной перинатальный центр. Мекка рожениц!201..год.Чаши генуя в ряд. Тадам!!!В большинстве киевских школ, смортрели куда ребенка отдать. Середина + 2010-х.Чаши генуя, дверцы кабинок где есть, а где нет.И без боковинок тоже были.Просто - все физиологические особенности во всех подробностях.И дверь при отрытии открывает с вестибюля отличный осмотр.Лет 6 назад делал ремонт, получал на одной фирме душевую кабину, там паллеты с чашами генуя стояли ровными рядами. Покупали. И, уверен, покупают. rjkz

Повідомлень: 15064 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7812 раз. Подякували: 4773 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 00:38 yama написав: Starikan написав: Сибарит

Имхо, с БЛМ "не все так однозначно", а с ЛГБТ и модными вариациями на эту тему (мужики в женских раздевалках и туалетах) - Имхо, с БЛМ "не все так однозначно", а с ЛГБТ и модными вариациями на эту тему (мужики в женских раздевалках и) -

Судячи по ніку ви памятаєте туалети без кабінок точніше без дверей , де в найкращому варіанті були перегородки між чашами генуя (або унітазами) з тих часі пройшло років 20 як мінімум , і тепер кожен унітаз розміщений у окремій кабіні , тобто хто там на унітазі і що робить , зовні не видно , максимум щиколотки ніг. При такій умові який сенс розділяти М\Ж якщо кабінки індивідуальні ?? Невже хтось із спущеними штанами чи спідницею виходить з кабінки і йде до дзеркала ? Спільних роздягалок ще не зустрічав . варіації конструкцій бувають різні досить цікаво зроблено коли є окремо індивідуальна роздягалка і окермо спільні шафки, в деяких басейнах так .

Тобто поділ вправо хлопчики і окрема кімната ( я б сказав фоє туалету ) з купою індивідуальних кабінок. Хоча таки є нюанс , пісюари таки зручна штука , ок ставим пісюари теж в кабінки і маркуєм їх . Доречі придумали пристосування щоб жінки могли стоя. З іншого боку в деяких містах придумали пісюари ставити прямо на вулиці ! Але роблять великі бічні стінки — теж варіант , ну бачать спину і що? Туалети відкриті залишились хіба десь в глухих селах і може в тюрьмах ( теоритизую) . Значно більше мене турбує що накладки одноразові на круг є дуже мало де. Тому М\Ж в туалетній темі вже не актуально років 20 як . Судячи по ніку ви памятаєте туалети без кабінок точніше без дверей , де в найкращому варіанті були перегородки між чашами генуя (або унітазами) з тих часі пройшло років 20 як мінімум , і тепер кожен унітаз розміщений у окремій кабіні , тобто хто там на унітазі і що робить , зовні не видно , максимум щиколотки ніг. При такій умові який сенс розділяти М\Ж якщо кабінки індивідуальні ?? Невже хтось із спущеними штанами чи спідницею виходить з кабінки і йде до дзеркала ? Спільних роздягалок ще не зустрічав . варіації конструкцій бувають різні досить цікаво зроблено коли є окремо індивідуальна роздягалка і окермо спільні шафки, в деяких басейнах так .Тобто поділ вправо хлопчики і окрема кімната ( я б сказав фоє туалету ) з купою індивідуальних кабінок. Хоча таки є нюанс , пісюари таки зручна штука , ок ставим пісюари теж в кабінки і маркуєм їх . Доречі придумали пристосування щоб жінки могли стоя. З іншого боку в деяких містах придумали пісюари ставити прямо на вулиці ! Але роблять великі бічні стінки — теж варіант , ну бачать спину і що? Туалети відкриті залишились хіба десь в глухих селах і може в тюрьмах ( теоритизую) . Значно більше мене турбує що накладки одноразові на круг є дуже мало де. Тому М\Ж в туалетній темі вже не актуально років 20 як .

Из какой страны пишете? Я из США, где туалеты таки раздельные. Кроме, конечно, туалетов с одним сидячим местом. И душевые в бассейнах тоже. Из какой страны пишете? Я из США, где туалеты таки раздельные. Кроме, конечно, туалетов с одним сидячим местом. И душевые в бассейнах тоже. Starikan 2 Повідомлень: 19624 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2547 раз. Подякували: 3110 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 993994995996 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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