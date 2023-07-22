|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 лип, 2023 23:29
Gastarbaiter написав: ЛАД написав:
Могу понять насилие в период революции при ожесточённом сопротивлении - это неизбежно. Но громить город просто, чтобы побузить...
Что-то мне подсказывает, что часть "протестующих" выходит на улицы не за отстаиванием своих прав, а за новой плазмой и кроссовками.
Не без этого, конечно.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25321
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5081 раз.
- Подякували: 4730 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 22 лип, 2023 23:45
katso написав: ЛАД написав:
Заключение хорошее. Но и сообщения о том, что он умер в больнице через несколько часов, тоже были.
Кто врёт?
Что такое умер? Пока привезли, пока пытались реанимировать, пока убедились что безрезультатно и оформили документы - вот и прошло несколько часов, а потом журналист взял свидетельство о смерти и глядя на время начал себе хайп разгонять. Нет тут противоречия. Что до толпы под окнами - это не проблема доктора - доктор взял кровь засунул в машину и получил распечатку состава, и таких трупов у него каждый день - оно ему надо ее подделывать, чего ради, и притом что он в цепочке не один?
Сомнительное описание.
Реанимировать несколько часов? Если он умер при задержании, то после доставки в больницу можно только констатировать смерть. Разве что ему делали реанимацию ещё по дороге. Но об этом, вроде, не писали.
При установлении причин смерти вряд ли делают анализ крови. Разве что, возможно, при подозрении на отравление.
Занимается исследованием трупа паталогоанатом. Практически один. Может, кто помогает. Бригаду могут собирать в особо важных случаях (убийство, смерть особо важных персон).
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25321
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5081 раз.
- Подякували: 4730 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 22 лип, 2023 23:59
Судячи по ніку ви памятаєте туалети без кабінок точніше без дверей , де в найкращому варіанті були перегородки між чашами генуя (або унітазами) з тих часі пройшло років 20 як мінімум , і тепер кожен унітаз розміщений у окремій кабіні , тобто хто там на унітазі і що робить , зовні не видно , максимум щиколотки ніг. При такій умові який сенс розділяти М\Ж якщо кабінки індивідуальні ?? Невже хтось із спущеними штанами чи спідницею виходить з кабінки і йде до дзеркала ? Спільних роздягалок ще не зустрічав . варіації конструкцій бувають різні досить цікаво зроблено коли є окремо індивідуальна роздягалка і окермо спільні шафки, в деяких басейнах так .
Тобто поділ вправо хлопчики і окрема кімната ( я б сказав фоє туалету ) з купою індивідуальних кабінок. Хоча таки є нюанс , пісюари таки зручна штука , ок ставим пісюари теж в кабінки і маркуєм їх . Доречі придумали пристосування щоб жінки могли стоя. З іншого боку в деяких містах придумали пісюари ставити прямо на вулиці ! Але роблять великі бічні стінки — теж варіант , ну бачать спину і що? Туалети відкриті залишились хіба десь в глухих селах і може в тюрьмах ( теоритизую) . Значно більше мене турбує що накладки одноразові на круг є дуже мало де. Тому М\Ж в туалетній темі вже не актуально років 20 як .
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4434
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8752 раз.
- Подякували: 1025 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 23 лип, 2023 00:02
Сибарит
Вы очень образно и точно описали.
Так раскручиваются не только БЛМ, жёлтые жилеты и прочие мелочи.
Точно так же раскручиваются и значительно более серьёзные вещи.
Во всём этом самое смешное (
) то, что страдают в результате в основном именно "лузеры с родинкой".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25321
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5081 раз.
- Подякували: 4730 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 23 лип, 2023 00:38
yama написав:
Судячи по ніку ви памятаєте туалети без кабінок точніше без дверей , де в найкращому варіанті були перегородки між чашами генуя (або унітазами) з тих часі пройшло років 20 як мінімум , і тепер кожен унітаз розміщений у окремій кабіні , тобто хто там на унітазі і що робить , зовні не видно , максимум щиколотки ніг. При такій умові який сенс розділяти М\Ж якщо кабінки індивідуальні ?? Невже хтось із спущеними штанами чи спідницею виходить з кабінки і йде до дзеркала ? Спільних роздягалок ще не зустрічав . варіації конструкцій бувають різні досить цікаво зроблено коли є окремо індивідуальна роздягалка і окермо спільні шафки, в деяких басейнах так .
Тобто поділ вправо хлопчики і окрема кімната ( я б сказав фоє туалету ) з купою індивідуальних кабінок. Хоча таки є нюанс , пісюари таки зручна штука , ок ставим пісюари теж в кабінки і маркуєм їх . Доречі придумали пристосування щоб жінки могли стоя. З іншого боку в деяких містах придумали пісюари ставити прямо на вулиці ! Але роблять великі бічні стінки — теж варіант , ну бачать спину і що? Туалети відкриті залишились хіба десь в глухих селах і може в тюрьмах ( теоритизую) . Значно більше мене турбує що накладки одноразові на круг є дуже мало де. Тому М\Ж в туалетній темі вже не актуально років 20 як .
Это Вы не в тех местах бываете.
Житомирский областной перинатальный центр. Мекка рожениц!
201..год.
Чаши генуя в ряд. Тадам!!!
В большинстве киевских школ, смортрели куда ребенка отдать. Середина + 2010-х.
Чаши генуя, дверцы кабинок где есть, а где нет.
И без боковинок тоже были.
Просто - все физиологические особенности во всех подробностях.
И дверь при отрытии открывает с вестибюля отличный осмотр.
Лет 6 назад делал ремонт, получал на одной фирме душевую кабину, там паллеты с чашами генуя стояли ровными рядами. Покупали. И, уверен, покупают.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15065
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7812 раз.
- Подякували: 4773 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Нед 23 лип, 2023 00:38
yama написав:
Судячи по ніку ви памятаєте туалети без кабінок точніше без дверей , де в найкращому варіанті були перегородки між чашами генуя (або унітазами) з тих часі пройшло років 20 як мінімум , і тепер кожен унітаз розміщений у окремій кабіні , тобто хто там на унітазі і що робить , зовні не видно , максимум щиколотки ніг. При такій умові який сенс розділяти М\Ж якщо кабінки індивідуальні ?? Невже хтось із спущеними штанами чи спідницею виходить з кабінки і йде до дзеркала ? Спільних роздягалок ще не зустрічав . варіації конструкцій бувають різні досить цікаво зроблено коли є окремо індивідуальна роздягалка і окермо спільні шафки, в деяких басейнах так .
Тобто поділ вправо хлопчики і окрема кімната ( я б сказав фоє туалету ) з купою індивідуальних кабінок. Хоча таки є нюанс , пісюари таки зручна штука , ок ставим пісюари теж в кабінки і маркуєм їх . Доречі придумали пристосування щоб жінки могли стоя. З іншого боку в деяких містах придумали пісюари ставити прямо на вулиці ! Але роблять великі бічні стінки — теж варіант , ну бачать спину і що? Туалети відкриті залишились хіба десь в глухих селах і може в тюрьмах ( теоритизую) . Значно більше мене турбує що накладки одноразові на круг є дуже мало де. Тому М\Ж в туалетній темі вже не актуально років 20 як .
Из какой страны пишете? Я из США, где туалеты таки раздельные. Кроме, конечно, туалетов с одним сидячим местом. И душевые в бассейнах тоже.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19630
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2547 раз.
- Подякували: 3110 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 23 лип, 2023 03:12
yama написав:
..........
Значно більше мене турбує що накладки одноразові на круг є дуже мало де.
..........
С точки зрения одноразовых накладок самый простой и гигиеничный вариант - старый сельский туалет с дыркой в досках.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25321
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5081 раз.
- Подякували: 4730 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 23 лип, 2023 04:23
ЛАД написав: yama написав:
..........
Значно більше мене турбує що накладки одноразові на круг є дуже мало де.
..........
С точки зрения одноразовых накладок самый простой и гигиеничный вариант - старый сельский туалет с дыркой в досках.
Ну зачем так резко? В Японии, как правило, в туалетах предлагаются одновременно и европейские сидения и с дыркой в полу. Азия-с. В Китае не был, но, подозреваю, что так же.
И даже курилки при туалетах присутствуют. Я в 99м еще баловался, было очень удобно на работе.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19630
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2547 раз.
- Подякували: 3110 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 23 лип, 2023 05:53
Еміграція, заробітчанство
Євреїв вже обоговорили.
Перейшли на "жовті жилети"...
"Жовті жилети" обговорили - перейшли до обговорення унітазів.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8063
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3211 раз.
- Подякували: 1097 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 23 лип, 2023 06:54
Подкинул Ютьюб про зарплаты в Канаде:
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15065
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7812 раз.
- Подякували: 4773 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|