Цікаві відео - я обидва подивився.
Оскільки майже щоденно спілкуюся з нашими в Канаді, коментар:
1. Підтвердити медичні дипломи українських медичних університетів вкрай складно. Подруга жінки опинилася спочатку в Польщі, потім в Празі - на сьогодні кинула спроби. Це при тому, що працювала в Україні від лікаря поліклініки до (видалено, дуже відповідальна робота в галузі медицини).
Як це зробити в Канаді - не маю точної інформації, але знаю більш/менш докладно про США.
Треба здати 4 (чотири) екзамени. Дуже складних. Два з них можна здавати поза межами США в спеціальних центрах при посольстві/консульстві. Перший екзамен продовжується 6 годин з однією перервою на 30 хвилин - звісно - під наглядом вповноважених осіб. Якщо пройшов перший екзамен успішно - допускають до другого. До другого готуються 12-18 місяців (!). Він найскладніший - продовжується 9 (!) годин. Все - англійською. Третій екзамен - на звання мови, причому не просто англійської, а медичної англійської. Четвертий екзамен - вже реальна робота в госпіталі. Тільки тоді ти зможеш претендувати на роботу лікарем. Екзамени 3 та 4 здають тільки в США (треба ще там опинитися).
2. Зять приятелів зараз в Торонто - не зміг влаштуватися далекобійником. Тільки в Манітобі та в Альберті можна більш-менш нормально отримати канадське водійське посвідчення - і то, того класу, який не дозволяє працювати далекобійником. Там треба додатково вчитися і додатково здавати екзамени.
3. Про зварювальників - хороша робота, але знову треба отримати ліцензію. Тоді будеш отримувати 50-60 CAD на годину. Зараз українцям, які приїхали за Програмою CUAET, ще не минув місяць, як це дозволили: вчитися. Там важливе питання: за рахунок чого ти будеш жити ті 9 місяців навчання та отримання ліцензії.
4. У відео називають суми зарплат 2000-3500 канадських доларів. Цікава зарплатня. Тут такий момент: буквально вчора мені сказали, що питали у працівників магазину Apple в місті Вінніпег - яка у них зарплатня - на подив наших українців сказали КАНАДЦІ, що 15 CAD на годину (мінімалка). Наші відразу сказали, що на таку культурну інтелектуальну чисту роботу можна йти, якщо маєш житло. Якщо житла немає - то така зарплатня не дозволить існувати: оренда квартир - мінімальна серед моїх респондентів 1000 на місяць, максимальна 1700 на місяць.
5. Важливе питання вже визріває з проблемою отримання PR - виду на проживання в Канаді. Якщо його отримати, то як сказав мій респондент - "Я буду самою щасливою людиною в світі" (може переїхати в будь-яку провінцію Канади та знайти іншу роботу та житло). З цього приводу він спілкувався з таксистом "з наших". І задав питання: "Робота таксиста не дасть права на отримання PR. То що будеш робити?". Відповідь таксиста була японською приказкою: "Сьoгодні - жити, вмерти завтра". Має право на існування. Старовинний вислів... Японський... Зараз, правда, став актуальним і для українців.
6. Мої респонденти сказали, що реально - якщо ви не закінчили канадський університет - можна знайти себе тільки на будівництві.
Там все просто і все не просто. Як сказав мій респондент - в нього за пів року роботи з шуруповертом вже той шуруповерт сниться в якості живої людини. Різні умови роботи. Там варіанти такі: в одного дуже солідна фірма та роботодавець платить дуже "солодку" зарплатню в 21 CAD за годину (до оподаткування), є службове приміщення, де є і кондиціонери, і нагрівачі, і місце, де можна не тільки пообідати, а й приготувати каву). Але він же бачить випадки, коли немає навіть вагончика, люди їдять на вулиці і ніде помити руки.
7. Тут вище панове писали про бюрократію в США. Я думаю, це не бюрократія, а чіткі вимоги до документів та інших питань. Наші вже спіткнулися в Канаді з таким: щоби отримати PR, треба надати купу документів з перекладом на українську, зараз нашим надсилають навіть шкільні атестати з України. Цікаве питання про Довідку про несудимість: українську отримати легко в додатку "Дія", але є вимога надати таку ж довідку з усіх країн, де ти перебував більше 6-ти місяців. Отут є проблема...
8. Знову виникає головне питання: МОВА МОВА І ЩЕ раз мова. Мало того, що у наших є варіанти змінити місце роботи (але треба враховувати, що зміна не тільки місця роботи, а й посади (!) на одному й тому ж місці роботі - вже позбавляє права подавати документи на PR), але мовний бар"єр не дає можливості влаштуватися на приємну роботу, навіть якщо є вакансія.
Додаткові екзамени підготовки на здачі екзамену на PR теж коштують грошей - 360 доларів як мінімум.
Так що мрії в одному з відео про 100 000 на рік - цікаві, але зовсім не реалістичні.
Реалістично:
- отримувати максимум 20-25 CAD на годину - що дає приблизно 3500...4000 CAD на місяць (це ще до сплати податків);
- орендувати житло від 1000 (1 к квартира, Вінніпег) до 1300...1700 CAD (Ванкувер, Калгарі).
- бути ІТ-ником та відчувати себе досить приємно (є відосики від нашого українця).
- вчити мову вже зараз.
- думати про навчання дітей за кордоном (це майже всім учасникам форуму ДУЖЕ не подобається).