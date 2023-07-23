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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 994995996997 Додано: Нед 23 лип, 2023 07:11 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz

Повідомлень: 15066 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7812 раз. Подякували: 4775 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 08:02 Цікаві відео - я обидва подивився.

Оскільки майже щоденно спілкуюся з нашими в Канаді, коментар:

1. Підтвердити медичні дипломи українських медичних університетів вкрай складно. Подруга жінки опинилася спочатку в Польщі, потім в Празі - на сьогодні кинула спроби. Це при тому, що працювала в Україні від лікаря поліклініки до (видалено, дуже відповідальна робота в галузі медицини).

Як це зробити в Канаді - не маю точної інформації, але знаю більш/менш докладно про США.

Треба здати 4 (чотири) екзамени. Дуже складних. Два з них можна здавати поза межами США в спеціальних центрах при посольстві/консульстві. Перший екзамен продовжується 6 годин з однією перервою на 30 хвилин - звісно - під наглядом вповноважених осіб. Якщо пройшов перший екзамен успішно - допускають до другого. До другого готуються 12-18 місяців (!). Він найскладніший - продовжується 9 (!) годин. Все - англійською. Третій екзамен - на звання мови, причому не просто англійської, а медичної англійської. Четвертий екзамен - вже реальна робота в госпіталі. Тільки тоді ти зможеш претендувати на роботу лікарем. Екзамени 3 та 4 здають тільки в США (треба ще там опинитися).

Мабуть на посаду «nursing» простіше, але все одно…



2. Зять приятелів зараз в Торонто - не зміг влаштуватися далекобійником. Тільки в Манітобі та в Альберті можна більш-менш нормально отримати канадське водійське посвідчення - і то, того класу, який не дозволяє працювати далекобійником. Там треба додатково вчитися і додатково здавати екзамени.



3. Про зварювальників - хороша робота, але знову треба отримати ліцензію. Тоді будеш отримувати 50-60 CAD на годину. Зараз українцям, які приїхали за Програмою CUAET, ще не минув місяць, як це дозволили: вчитися. Там важливе питання: за рахунок чого ти будеш жити ті 9 місяців навчання та отримання ліцензії.



4. У відео називають суми зарплат 2000-3500 канадських доларів. Цікава зарплатня. Тут такий момент: буквально вчора мені сказали, що питали у працівників магазину Apple в місті Вінніпег - яка у них зарплатня - на подив наших українців сказали КАНАДЦІ, що 15 CAD на годину (мінімалка). Наші відразу сказали, що на таку культурну інтелектуальну чисту роботу можна йти, якщо маєш житло. Якщо житла немає - то така зарплатня не дозволить існувати: оренда квартир - мінімальна серед моїх респондентів 1000 на місяць, максимальна 1700 на місяць.



5. Важливе питання вже визріває з проблемою отримання PR - виду на проживання в Канаді. Якщо його отримати, то як сказав мій респондент - "Я буду самою щасливою людиною в світі" (може переїхати в будь-яку провінцію Канади та знайти іншу роботу та житло). З цього приводу він спілкувався з таксистом "з наших". І задав питання: "Робота таксиста не дасть права на отримання PR. То що будеш робити?". Відповідь таксиста була японською приказкою: "Сьoгодні - жити, вмерти завтра". Має право на існування. Старовинний вислів... Японський... Зараз, правда, став актуальним і для українців.



6. Мої респонденти сказали, що реально - якщо ви не закінчили канадський університет - можна знайти себе тільки на будівництві.

Там все просто і все не просто. Як сказав мій респондент - в нього за пів року роботи з шуруповертом вже той шуруповерт сниться в якості живої людини. Різні умови роботи. Там варіанти такі: в одного дуже солідна фірма та роботодавець платить дуже "солодку" зарплатню в 21 CAD за годину (до оподаткування), є службове приміщення, де є і кондиціонери, і нагрівачі, і місце, де можна не тільки пообідати, а й приготувати каву). Але він же бачить випадки, коли немає навіть вагончика, люди їдять на вулиці і ніде помити руки.



7. Тут вище панове писали про бюрократію в США. Я думаю, це не бюрократія, а чіткі вимоги до документів та інших питань. Наші вже спіткнулися в Канаді з таким: щоби отримати PR, треба надати купу документів з перекладом на українську, зараз нашим надсилають навіть шкільні атестати з України. Цікаве питання про Довідку про несудимість: українську отримати легко в додатку "Дія", але є вимога надати таку ж довідку з усіх країн, де ти перебував більше 6-ти місяців. Отут є проблема...



8. Знову виникає головне питання: МОВА МОВА І ЩЕ раз мова. Мало того, що у наших є варіанти змінити місце роботи (але треба враховувати, що зміна не тільки місця роботи, а й посади (!) на одному й тому ж місці роботі - вже позбавляє права подавати документи на PR), але мовний бар"єр не дає можливості влаштуватися на приємну роботу, навіть якщо є вакансія.

Додаткові екзамени підготовки на здачі екзамену на PR теж коштують грошей - 360 доларів як мінімум.



Так що мрії в одному з відео про 100 000 на рік - цікаві, але зовсім не реалістичні.

Реалістично:

- отримувати максимум 20-25 CAD на годину - що дає приблизно 3500...4000 CAD на місяць (це ще до сплати податків);

- орендувати житло від 1000 (1 к квартира, Вінніпег) до 1300...1700 CAD (Ванкувер, Калгарі).

- бути ІТ-ником та відчувати себе досить приємно (є відосики від нашого українця).

- вчити мову вже зараз.

- думати про навчання дітей за кордоном (це майже всім учасникам форуму ДУЖЕ не подобається). akurt

Повідомлень: 8065 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3212 раз. Подякували: 1097 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 14:56 Re: Еміграція, заробітчанство Наплив українських біженців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції на житло у Відні. Не дарма Ермакс вирішив повернутись, коли компанія припинила платити за його житло. Пуста двушка в умовно прилеглих до центру районах легко тягне на 900 євро з комуналкою. Якість орендного житла дуже низька.



Проте це не впливає на бажання українців осісти у Відні. У іміграційному відомстві говорять по 60 реєстрацій тимчасово переселених на добу, заплановоних з наступного тижня. На цьому було по 40. adeges Повідомлень: 4331 З нами з: 14.03.06 Подякував: 395 раз. Подякували: 996 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 15:06 adeges написав: Наплив українських біженців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції на житло у Відні. Не дарма Ермакс вирішив повернутись, коли компанія припинила платити за його житло. Пуста двушка в умовно прилеглих до центру районах легко тягне на 900 євро з комуналкою. Якість орендного житла дуже низька.



Проте це не впливає на бажання українців осісти у Відні. У іміграційному відомстві говорять по 60 реєстрацій тимчасово переселених на добу, заплановоних з наступного тижня. На цьому було по 40. Наплив українських біженців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції на житло у Відні. Не дарма Ермакс вирішив повернутись, коли компанія припинила платити за його житло. Пуста двушка в умовно прилеглих до центру районах легко тягне на 900 євро з комуналкою. Якість орендного житла дуже низька.Проте це не впливає на бажання українців осісти у Відні. У іміграційному відомстві говорять по 60 реєстрацій тимчасово переселених на добу, заплановоних з наступного тижня. На цьому було по 40.

Наш МЗС утверждает, что 80+% обязательно вернутся, причем 57% совсем уже скоро.

Так что Вене перенаселение не грозит. Наш МЗС утверждает, что 80+% обязательно вернутся, причем 57% совсем уже скоро.Так что Вене перенаселение не грозит. antey1969 1

Повідомлень: 11958 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1663 раз. Подякували: 3568 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 15:11 Знаю тут есть спецы. Взял фактуру Так-с фри в Румынии. Все отметил на границе. Бланк нужно выслать в офис в Румынию. И если например для Глобал Блю, просто писал номер дебетеной карточки и на неё потом скидывали возврат Так фри, то тут заболнить Holder name(Я Так понимаю Имя и Фамилия), Bank Name(понятно), Swift code і IBAN это где в моем банке спросить, где счёт открыт? И в какой валюте просить перевод, если карточка гривневая. Bolt Повідомлень: 2102 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 15:53 Ці параметри можете легко дізнатися в мобільному додатку - якщо це ПриватБанк.

Натискаєте на картку - потім праворуч вверху шестерня налаштувань - потім шукаєте внизу «Реквізити».

Оскільки це Румунія, там будуть румунські леї, а не долари, то вказуйте дані картки в гривнях, конвертація буде автоматичною.

Як Вам Румунія? Я буду там в наступну суботу. akurt

Повідомлень: 8065 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3212 раз. Подякували: 1097 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 16:13 antey1969 написав: adeges написав: Наплив українських біженців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції на житло у Відні. Не дарма Ермакс вирішив повернутись, коли компанія припинила платити за його житло. Пуста двушка в умовно прилеглих до центру районах легко тягне на 900 євро з комуналкою. Якість орендного житла дуже низька.



Проте це не впливає на бажання українців осісти у Відні. У іміграційному відомстві говорять по 60 реєстрацій тимчасово переселених на добу, заплановоних з наступного тижня. На цьому було по 40. Наплив українських біженців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції на житло у Відні. Не дарма Ермакс вирішив повернутись, коли компанія припинила платити за його житло. Пуста двушка в умовно прилеглих до центру районах легко тягне на 900 євро з комуналкою. Якість орендного житла дуже низька.Проте це не впливає на бажання українців осісти у Відні. У іміграційному відомстві говорять по 60 реєстрацій тимчасово переселених на добу, заплановоних з наступного тижня. На цьому було по 40.

Наш МЗС утверждает, что 80+% обязательно вернутся, причем 57% совсем уже скоро.

Так что Вене перенаселение не грозит. Наш МЗС утверждает, что 80+% обязательно вернутся, причем 57% совсем уже скоро.Так что Вене перенаселение не грозит.

Антей, Вы собираетесь оставаться? На какой позиции? Антей, Вы собираетесь оставаться? На какой позиции? stm

Повідомлень: 3923 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 634 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 994995996997 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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