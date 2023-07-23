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akurt написав:Ці параметри можете легко дізнатися в мобільному додатку - якщо це ПриватБанк. Натискаєте на картку - потім праворуч вверху шестерня налаштувань - потім шукаєте внизу «Реквізити». Оскільки це Румунія, там будуть румунські леї, а не долари, то вказуйте дані картки в гривнях, конвертація буде автоматичною. Як Вам Румунія? Я буду там в наступну суботу.
Дякую. Спробую. З того всього мені найбільше подобається. Значно краще Болгарії. Особливо захід. Ночую там періодично в Тімішоарі. Там і шоплюсь, щороку. Зараз файні розпродажі літнього шмота почались. Що сподобалось, що в такіх селах як Орадя, Сату-Маре 100 к+ мешканців валять об'їздні, чотирьополосні з дворівневими розв' язками. В Тімішоарі 300 к+, шестиполосні дороги навіть є, ніхто не завужує дороги до двох поліс, , щоб зробити по велодоріжці для декількох самокатчиків і роверистів, як Задовий у Львові завузив Шевченка та Бендера, що там тепер вічні корки. Коли того Задового вже посадять?!
Щодо анонсованого вище масового повернення в Україну
Щоби повернутися треба бачити звідки ти повертаєшся. International Monetary Fund (IMF) опублікував звіт із цінами на життя в різних країнах. Найдорожчою країною світу виявилася Норвегія – там ціни на все вищі на 36% порівняно із США. Далі у списку: Барбадос, Маршаллові острови, Південний Судан та Ісландія.
Найдешевші країни у світі – Таджикистан, М'янма, Іран, Лаос та Шрі-Ланка.
У Євросоюзі самі бюджетні – Угорщина, Румунія та Польща. У Європі також Білорусь, Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, Туреччина та балканські країни. Тут можна вибрати країну за смаком або за цим критерієм: https://flo.uri.sh/visualisation/14419318/embed
akurt написав:Все так і є. Яку країну любою - так то Румунію. Ідеш вночі при швидкості 100 км/год в шалену зливу - щітки не встигають прибирати воду із скла... А яке пиво!
Та там і вдень селами менше 70 ніхто не їздить. То колись із Русе їхав 31 серпня(народ толпою звертався з морів) , то в Румунії в якомусь селі стояли поліцаї з феном ловили, хто більше 80 км/год їхав, бо загальний потік мав 70+ км/год😎
akurt написав:Ці параметри можете легко дізнатися в мобільному додатку - якщо це ПриватБанк. Натискаєте на картку - потім праворуч вверху шестерня налаштувань - потім шукаєте внизу «Реквізити». Оскільки це Румунія, там будуть румунські леї, а не долари, то вказуйте дані картки в гривнях, конвертація буде автоматичною. Як Вам Румунія? Я буду там в наступну суботу.
Подивився, там є ІВАN, думаю його достатньо буде. Якщо напишу леї, думаю вони автоматично конвертують їх в гривню.