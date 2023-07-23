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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 995996997998
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:11

  akurt написав:Ці параметри можете легко дізнатися в мобільному додатку - якщо це ПриватБанк.
Натискаєте на картку - потім праворуч вверху шестерня налаштувань - потім шукаєте внизу «Реквізити».
Оскільки це Румунія, там будуть румунські леї, а не долари, то вказуйте дані картки в гривнях, конвертація буде автоматичною.
Як Вам Румунія? Я буду там в наступну суботу.

Дякую. Спробую.
З того всього мені найбільше подобається. Значно краще Болгарії. Особливо захід. Ночую там періодично в Тімішоарі. Там і шоплюсь, щороку. Зараз файні розпродажі літнього шмота почались.
Що сподобалось, що в такіх селах як Орадя, Сату-Маре 100 к+ мешканців валять об'їздні, чотирьополосні з дворівневими розв' язками. В Тімішоарі 300 к+, шестиполосні дороги навіть є, ніхто не завужує дороги до двох поліс, , щоб зробити по велодоріжці для декількох самокатчиків і роверистів, як Задовий у Львові завузив Шевченка та Бендера, що там тепер вічні корки. Коли того Задового вже посадять?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:14

Все так і є. Яку країну любою - так то Румунію.
Ідеш вночі при швидкості 100 км/год в шалену зливу - щітки не встигають прибирати воду із скла...
А яке пиво!
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:16

Щодо анонсованого вище масового повернення в Україну

Щоби повернутися треба бачити звідки ти повертаєшся.
International Monetary Fund (IMF) опублікував звіт із цінами на життя в різних країнах.
Найдорожчою країною світу виявилася Норвегія – там ціни на все вищі на 36% порівняно із США.
Далі у списку: Барбадос, Маршаллові острови, Південний Судан та Ісландія.

Найдешевші країни у світі – Таджикистан, М'янма, Іран, Лаос та Шрі-Ланка.

У Євросоюзі самі бюджетні – Угорщина, Румунія та Польща.
У Європі також Білорусь, Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, Туреччина та балканські країни.
Тут можна вибрати країну за смаком або за цим критерієм:
https://flo.uri.sh/visualisation/14419318/embed
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:22

  akurt написав:Все так і є. Яку країну любою - так то Румунію.
Ідеш вночі при швидкості 100 км/год в шалену зливу - щітки не встигають прибирати воду із скла...
А яке пиво!

Та там і вдень селами менше 70 ніхто не їздить. То колись із Русе їхав 31 серпня(народ толпою звертався з морів) , то в Румунії в якомусь селі стояли поліцаї з феном ловили, хто більше 80 км/год їхав, бо загальний потік мав 70+ км/год😎
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:25

  akurt написав:Ці параметри можете легко дізнатися в мобільному додатку - якщо це ПриватБанк.
Натискаєте на картку - потім праворуч вверху шестерня налаштувань - потім шукаєте внизу «Реквізити».
Оскільки це Румунія, там будуть румунські леї, а не долари, то вказуйте дані картки в гривнях, конвертація буде автоматичною.
Як Вам Румунія? Я буду там в наступну суботу.

Подивився, там є ІВАN, думаю його достатньо буде. Якщо напишу леї, думаю вони автоматично конвертують їх в гривню.
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  akurt написав:Барбадос, Маршаллові острови, Південний Судан та Ісландія.

Это для успешных и обеспеченных, иначе пацаны уважать не будут.
Когда-то ооочень давно на форуме обсуждалось, на какой машине должен приезжать прораб к хозяину квартиры, заказавшему дорогой ремонт.
Starikan
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