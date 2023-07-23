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#<1 ... 995996997998 Додано: Нед 23 лип, 2023 17:11 akurt написав: Ці параметри можете легко дізнатися в мобільному додатку - якщо це ПриватБанк.

Натискаєте на картку - потім праворуч вверху шестерня налаштувань - потім шукаєте внизу «Реквізити».

Оскільки це Румунія, там будуть румунські леї, а не долари, то вказуйте дані картки в гривнях, конвертація буде автоматичною.

Як Вам Румунія? Я буду там в наступну суботу. Ці параметри можете легко дізнатися в мобільному додатку - якщо це ПриватБанк.Натискаєте на картку - потім праворуч вверху шестерня налаштувань - потім шукаєте внизу «Реквізити».Оскільки це Румунія, там будуть румунські леї, а не долари, то вказуйте дані картки в гривнях, конвертація буде автоматичною.Як Вам Румунія? Я буду там в наступну суботу.

Дякую. Спробую.

З того всього мені найбільше подобається. Значно краще Болгарії. Особливо захід. Ночую там періодично в Тімішоарі. Там і шоплюсь, щороку. Зараз файні розпродажі літнього шмота почались.

Що сподобалось, що в такіх селах як Орадя, Сату-Маре 100 к+ мешканців валять об'їздні, чотирьополосні з дворівневими розв' язками. В Тімішоарі 300 к+, шестиполосні дороги навіть є, ніхто не завужує дороги до двох поліс, , щоб зробити по велодоріжці для декількох самокатчиків і роверистів, як Задовий у Львові завузив Шевченка та Бендера, що там тепер вічні корки. Коли того Задового вже посадять?! Дякую. Спробую.З того всього мені найбільше подобається. Значно краще Болгарії. Особливо захід. Ночую там періодично в Тімішоарі. Там і шоплюсь, щороку. Зараз файні розпродажі літнього шмота почались.Що сподобалось, що в такіх селах як Орадя, Сату-Маре 100 к+ мешканців валять об'їздні, чотирьополосні з дворівневими розв' язками. В Тімішоарі 300 к+, шестиполосні дороги навіть є, ніхто не завужує дороги до двох поліс, , щоб зробити по велодоріжці для декількох самокатчиків і роверистів, як Задовий у Львові завузив Шевченка та Бендера, що там тепер вічні корки. Коли того Задового вже посадять?! Bolt Повідомлень: 2105 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 156 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 17:14 Все так і є. Яку країну любою - так то Румунію.

Ідеш вночі при швидкості 100 км/год в шалену зливу - щітки не встигають прибирати воду із скла...

А яке пиво! akurt

Повідомлень: 8068 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3214 раз. Подякували: 1097 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 17:16 Щодо анонсованого вище масового повернення в Україну



Щоби повернутися треба бачити звідки ти повертаєшся.

International Monetary Fund (IMF) опублікував звіт із цінами на життя в різних країнах.

Найдорожчою країною світу виявилася Норвегія – там ціни на все вищі на 36% порівняно із США.

Далі у списку: Барбадос, Маршаллові острови, Південний Судан та Ісландія.



Найдешевші країни у світі – Таджикистан, М'янма, Іран, Лаос та Шрі-Ланка.



У Євросоюзі самі бюджетні – Угорщина, Румунія та Польща.

У Європі також Білорусь, Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, Туреччина та балканські країни.

Тут можна вибрати країну за смаком або за цим критерієм:

https://flo.uri.sh/visualisation/14419318/embed Щоби повернутися треба бачити звідки ти повертаєшся.International Monetary Fund (IMF) опублікував звіт із цінами на життя в різних країнах.Найдорожчою країною світу виявилася Норвегія – там ціни на все вищі на 36% порівняно із США.Далі у списку: Барбадос, Маршаллові острови, Південний Судан та Ісландія.Найдешевші країни у світі – Таджикистан, М'янма, Іран, Лаос та Шрі-Ланка.У Євросоюзі самі бюджетні –У Європі також Білорусь, Україна, Молдова, Грузія, Вірменія,та балканські країни.Тут можна вибрати країну за смаком або за цим критерієм: akurt

Повідомлень: 8068 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3214 раз. Подякували: 1097 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 17:22 akurt написав: Все так і є. Яку країну любою - так то Румунію.

Ідеш вночі при швидкості 100 км/год в шалену зливу - щітки не встигають прибирати воду із скла...

А яке пиво! Все так і є. Яку країну любою - так то Румунію.Ідеш вночі при швидкості 100 км/год в шалену зливу - щітки не встигають прибирати воду із скла...А яке пиво!

Та там і вдень селами менше 70 ніхто не їздить. То колись із Русе їхав 31 серпня(народ толпою звертався з морів) , то в Румунії в якомусь селі стояли поліцаї з феном ловили, хто більше 80 км/год їхав, бо загальний потік мав 70+ км/год😎 Та там і вдень селами менше 70 ніхто не їздить. То колись із Русе їхав 31 серпня(народ толпою звертався з морів) , то в Румунії в якомусь селі стояли поліцаї з феном ловили, хто більше 80 км/год їхав, бо загальний потік мав 70+ км/год😎 Bolt Повідомлень: 2105 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 17:25 akurt написав: Ці параметри можете легко дізнатися в мобільному додатку - якщо це ПриватБанк.

Натискаєте на картку - потім праворуч вверху шестерня налаштувань - потім шукаєте внизу «Реквізити».

Оскільки це Румунія, там будуть румунські леї, а не долари, то вказуйте дані картки в гривнях, конвертація буде автоматичною.

Як Вам Румунія? Я буду там в наступну суботу. Ці параметри можете легко дізнатися в мобільному додатку - якщо це ПриватБанк.Натискаєте на картку - потім праворуч вверху шестерня налаштувань - потім шукаєте внизу «Реквізити».Оскільки це Румунія, там будуть румунські леї, а не долари, то вказуйте дані картки в гривнях, конвертація буде автоматичною.Як Вам Румунія? Я буду там в наступну суботу.

Подивився, там є ІВАN, думаю його достатньо буде. Якщо напишу леї, думаю вони автоматично конвертують їх в гривню. Подивився, там є ІВАN, думаю його достатньо буде. Якщо напишу леї, думаю вони автоматично конвертують їх в гривню. Bolt Повідомлень: 2105 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 17:44 akurt написав: Барбадос, Маршаллові острови, Південний Судан та Ісландія. Барбадос, Маршаллові острови, Південний Судан та Ісландія.

Это для успешных и обеспеченных, иначе пацаны уважать не будут.

Когда-то ооочень давно на форуме обсуждалось, на какой машине должен приезжать прораб к хозяину квартиры, заказавшему дорогой ремонт. Это для успешных и обеспеченных, иначе пацаны уважать не будут.Когда-то ооочень давно на форуме обсуждалось, на какой машине должен приезжать прораб к хозяину квартиры, заказавшему дорогой ремонт. Starikan 2 Повідомлень: 19616 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2547 раз. Подякували: 3110 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 995996997998 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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