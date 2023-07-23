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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 995996997998
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:11

  akurt написав:Ці параметри можете легко дізнатися в мобільному додатку - якщо це ПриватБанк.
Натискаєте на картку - потім праворуч вверху шестерня налаштувань - потім шукаєте внизу «Реквізити».
Оскільки це Румунія, там будуть румунські леї, а не долари, то вказуйте дані картки в гривнях, конвертація буде автоматичною.
Як Вам Румунія? Я буду там в наступну суботу.

Дякую. Спробую.
З того всього мені найбільше подобається. Значно краще Болгарії. Особливо захід. Ночую там періодично в Тімішоарі. Там і шоплюсь, щороку. Зараз файні розпродажі літнього шмота почались.
Що сподобалось, що в такіх селах як Орадя, Сату-Маре 100 к+ мешканців валять об'їздні, чотирьополосні з дворівневими розв' язками. В Тімішоарі 300 к+, шестиполосні дороги навіть є, ніхто не завужує дороги до двох поліс, , щоб зробити по велодоріжці для декількох самокатчиків і роверистів, як Задовий у Львові завузив Шевченка та Бендера, що там тепер вічні корки. Коли того Задового вже посадять?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:14

Все так і є. Яку країну любою - так то Румунію.
Ідеш вночі при швидкості 100 км/год в шалену зливу - щітки не встигають прибирати воду із скла...
А яке пиво!
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:16

Щодо анонсованого вище масового повернення в Україну

Щоби повернутися треба бачити звідки ти повертаєшся.
International Monetary Fund (IMF) опублікував звіт із цінами на життя в різних країнах.
Найдорожчою країною світу виявилася Норвегія – там ціни на все вищі на 36% порівняно із США.
Далі у списку: Барбадос, Маршаллові острови, Південний Судан та Ісландія.

Найдешевші країни у світі – Таджикистан, М'янма, Іран, Лаос та Шрі-Ланка.

У Євросоюзі самі бюджетні – Угорщина, Румунія та Польща.
У Європі також Білорусь, Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, Туреччина та балканські країни.
Тут можна вибрати країну за смаком або за цим критерієм:
https://flo.uri.sh/visualisation/14419318/embed
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:22

  akurt написав:Все так і є. Яку країну любою - так то Румунію.
Ідеш вночі при швидкості 100 км/год в шалену зливу - щітки не встигають прибирати воду із скла...
А яке пиво!

Та там і вдень селами менше 70 ніхто не їздить. То колись із Русе їхав 31 серпня(народ толпою звертався з морів) , то в Румунії в якомусь селі стояли поліцаї з феном ловили, хто більше 80 км/год їхав, бо загальний потік мав 70+ км/год😎
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:25

  akurt написав:Ці параметри можете легко дізнатися в мобільному додатку - якщо це ПриватБанк.
Натискаєте на картку - потім праворуч вверху шестерня налаштувань - потім шукаєте внизу «Реквізити».
Оскільки це Румунія, там будуть румунські леї, а не долари, то вказуйте дані картки в гривнях, конвертація буде автоматичною.
Як Вам Румунія? Я буду там в наступну суботу.

Подивився, там є ІВАN, думаю його достатньо буде. Якщо напишу леї, думаю вони автоматично конвертують їх в гривню.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:44

  akurt написав:Барбадос, Маршаллові острови, Південний Судан та Ісландія.

Это для успешных и обеспеченных, иначе пацаны уважать не будут.
Когда-то ооочень давно на форуме обсуждалось, на какой машине должен приезжать прораб к хозяину квартиры, заказавшему дорогой ремонт.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 18:23

  stm написав:
  antey1969 написав:
  adeges написав:Наплив українських біженців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції на житло у Відні. Не дарма Ермакс вирішив повернутись, коли компанія припинила платити за його житло. Пуста двушка в умовно прилеглих до центру районах легко тягне на 900 євро з комуналкою. Якість орендного житла дуже низька.

Проте це не впливає на бажання українців осісти у Відні. У іміграційному відомстві говорять по 60 реєстрацій тимчасово переселених на добу, заплановоних з наступного тижня. На цьому було по 40.

Наш МЗС утверждает, что 80+% обязательно вернутся, причем 57% совсем уже скоро.
Так что Вене перенаселение не грозит.

Антей, Вы собираетесь оставаться? На какой позиции?

Пока остаюсь здесь. Работаю по специальности. Не бог весть что, но на жизнь хватает.
Читаю новости то о нежданно сбежавшем военкоме, то о выпущенном Труханове....
К тому же свежий пример с гроссмейстером Иванчуком очень убедителен.
С интересом бы почитал еще новости о готовности страны к новому отопительному сезону, но пока не нахожу. Хотя, лето еще не закончилось, спешить походу некуда.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 19:07

  adeges написав:Наплив українських біженців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції на житло у Відні. Не дарма Ермакс вирішив повернутись, коли компанія припинила платити за його житло. Пуста двушка в умовно прилеглих до центру районах легко тягне на 900 євро з комуналкою. Якість орендного житла дуже низька.

Проте це не впливає на бажання українців осісти у Відні. У іміграційному відомстві говорять по 60 реєстрацій тимчасово переселених на добу, заплановоних з наступного тижня. На цьому було по 40.


В мене локація стрімко укрїнізується.
Поблизу є мережевий рітейл, який колись, дуже давно, мав народну назву "руская база" , коли я тут опинився, персонал був з різних країн б.срср - узбеки, казахи, українці тощо. Головна вимога - англійска та російська (бо багато хто з молоді інших країн не володіє "язіком"). Було приємно, коли на касі зустрічаєшь україномовну людину. Зараз там що менеджери в залі що на касі говорять українською. Нещодавно на касі попереду нас молода пара купляла продукти та серед іншиго - пиво, судячи з всього, ньюкамери по біженській програмі - розраховувались фудстемпами. Але ними не можна розраховуватися за пиво та повинно показати ІД. Вони не знали, розрахувались кешем, а айди їм запропонувала на її жіночка що була позаду нас, теж українською.
Тож - на касі дівчина з України, попереду за позаду нас покупці з України.
Трохи далі турецький супермаркет (там багато українських товарів, навіть молоко Люстдорф Селянське, сік ОЗДХ, Садочок та т.і.), продавчині та касирки - україномовні дівчата, азіятки та турки-чоловіки.
Вчора на спортмайданчику, де зазвичай гоняють в баскетбол "засмаглі" хлопці, грав в баскетбол з молодою парою з ЗУ.
Дуже важко стало знайти житло в рент, тож мої сусіди приймають на кілька діб родини ньюкамерів з України доки вони не знайдуть собі постійний варіант. Кожен тиждень інша родина.
Деяки ватани пошепки між собою "район становится украинским, жить невозможно".
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 19:21

  antey1969 написав:Пока остаюсь здесь. Работаю по специальности. Не бог весть что, но на жизнь хватает.
Читаю новости то о нежданно сбежавшем военкоме, то о выпущенном Труханове....
К тому же свежий пример с гроссмейстером Иванчуком очень убедителен.
С интересом бы почитал еще новости о готовности страны к новому отопительному сезону, но пока не нахожу. Хотя, лето еще не закончилось, спешить походу некуда.

Пока - это хорошо, а главное надёжно ))) смотрю стрим Притулы и понимаю почему обиделся Бен, столько "грамот подяки" у него нет )))
stm
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