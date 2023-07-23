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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 996997998999> Додано: Нед 23 лип, 2023 17:11 akurt написав: Ці параметри можете легко дізнатися в мобільному додатку - якщо це ПриватБанк.

Натискаєте на картку - потім праворуч вверху шестерня налаштувань - потім шукаєте внизу «Реквізити».

Оскільки це Румунія, там будуть румунські леї, а не долари, то вказуйте дані картки в гривнях, конвертація буде автоматичною.

Як Вам Румунія? Я буду там в наступну суботу. Ці параметри можете легко дізнатися в мобільному додатку - якщо це ПриватБанк.Натискаєте на картку - потім праворуч вверху шестерня налаштувань - потім шукаєте внизу «Реквізити».Оскільки це Румунія, там будуть румунські леї, а не долари, то вказуйте дані картки в гривнях, конвертація буде автоматичною.Як Вам Румунія? Я буду там в наступну суботу.

Дякую. Спробую.

З того всього мені найбільше подобається. Значно краще Болгарії. Особливо захід. Ночую там періодично в Тімішоарі. Там і шоплюсь, щороку. Зараз файні розпродажі літнього шмота почались.

Що сподобалось, що в такіх селах як Орадя, Сату-Маре 100 к+ мешканців валять об'їздні, чотирьополосні з дворівневими розв' язками. В Тімішоарі 300 к+, шестиполосні дороги навіть є, ніхто не завужує дороги до двох поліс, , щоб зробити по велодоріжці для декількох самокатчиків і роверистів, як Задовий у Львові завузив Шевченка та Бендера, що там тепер вічні корки. Коли того Задового вже посадять?! Дякую. Спробую.З того всього мені найбільше подобається. Значно краще Болгарії. Особливо захід. Ночую там періодично в Тімішоарі. Там і шоплюсь, щороку. Зараз файні розпродажі літнього шмота почались.Що сподобалось, що в такіх селах як Орадя, Сату-Маре 100 к+ мешканців валять об'їздні, чотирьополосні з дворівневими розв' язками. В Тімішоарі 300 к+, шестиполосні дороги навіть є, ніхто не завужує дороги до двох поліс, , щоб зробити по велодоріжці для декількох самокатчиків і роверистів, як Задовий у Львові завузив Шевченка та Бендера, що там тепер вічні корки. Коли того Задового вже посадять?! Bolt Повідомлень: 2105 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 156 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 17:14 Все так і є. Яку країну любою - так то Румунію.

Ідеш вночі при швидкості 100 км/год в шалену зливу - щітки не встигають прибирати воду із скла...

А яке пиво! akurt

Повідомлень: 8069 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3214 раз. Подякували: 1097 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 17:16 Щодо анонсованого вище масового повернення в Україну



Щоби повернутися треба бачити звідки ти повертаєшся.

International Monetary Fund (IMF) опублікував звіт із цінами на життя в різних країнах.

Найдорожчою країною світу виявилася Норвегія – там ціни на все вищі на 36% порівняно із США.

Далі у списку: Барбадос, Маршаллові острови, Південний Судан та Ісландія.



Найдешевші країни у світі – Таджикистан, М'янма, Іран, Лаос та Шрі-Ланка.



У Євросоюзі самі бюджетні – Угорщина, Румунія та Польща.

У Європі також Білорусь, Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, Туреччина та балканські країни.

Тут можна вибрати країну за смаком або за цим критерієм:

https://flo.uri.sh/visualisation/14419318/embed Щоби повернутися треба бачити звідки ти повертаєшся.International Monetary Fund (IMF) опублікував звіт із цінами на життя в різних країнах.Найдорожчою країною світу виявилася Норвегія – там ціни на все вищі на 36% порівняно із США.Далі у списку: Барбадос, Маршаллові острови, Південний Судан та Ісландія.Найдешевші країни у світі – Таджикистан, М'янма, Іран, Лаос та Шрі-Ланка.У Євросоюзі самі бюджетні –У Європі також Білорусь, Україна, Молдова, Грузія, Вірменія,та балканські країни.Тут можна вибрати країну за смаком або за цим критерієм: akurt

Повідомлень: 8069 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3214 раз. Подякували: 1097 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 17:22 akurt написав: Все так і є. Яку країну любою - так то Румунію.

Ідеш вночі при швидкості 100 км/год в шалену зливу - щітки не встигають прибирати воду із скла...

А яке пиво! Все так і є. Яку країну любою - так то Румунію.Ідеш вночі при швидкості 100 км/год в шалену зливу - щітки не встигають прибирати воду із скла...А яке пиво!

Та там і вдень селами менше 70 ніхто не їздить. То колись із Русе їхав 31 серпня(народ толпою звертався з морів) , то в Румунії в якомусь селі стояли поліцаї з феном ловили, хто більше 80 км/год їхав, бо загальний потік мав 70+ км/год😎 Та там і вдень селами менше 70 ніхто не їздить. То колись із Русе їхав 31 серпня(народ толпою звертався з морів) , то в Румунії в якомусь селі стояли поліцаї з феном ловили, хто більше 80 км/год їхав, бо загальний потік мав 70+ км/год😎 Bolt Повідомлень: 2105 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 17:25 akurt написав: Ці параметри можете легко дізнатися в мобільному додатку - якщо це ПриватБанк.

Натискаєте на картку - потім праворуч вверху шестерня налаштувань - потім шукаєте внизу «Реквізити».

Оскільки це Румунія, там будуть румунські леї, а не долари, то вказуйте дані картки в гривнях, конвертація буде автоматичною.

Як Вам Румунія? Я буду там в наступну суботу. Ці параметри можете легко дізнатися в мобільному додатку - якщо це ПриватБанк.Натискаєте на картку - потім праворуч вверху шестерня налаштувань - потім шукаєте внизу «Реквізити».Оскільки це Румунія, там будуть румунські леї, а не долари, то вказуйте дані картки в гривнях, конвертація буде автоматичною.Як Вам Румунія? Я буду там в наступну суботу.

Подивився, там є ІВАN, думаю його достатньо буде. Якщо напишу леї, думаю вони автоматично конвертують їх в гривню. Подивився, там є ІВАN, думаю його достатньо буде. Якщо напишу леї, думаю вони автоматично конвертують їх в гривню. Bolt Повідомлень: 2105 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 17:44 akurt написав: Барбадос, Маршаллові острови, Південний Судан та Ісландія. Барбадос, Маршаллові острови, Південний Судан та Ісландія.

Это для успешных и обеспеченных, иначе пацаны уважать не будут.

Когда-то ооочень давно на форуме обсуждалось, на какой машине должен приезжать прораб к хозяину квартиры, заказавшему дорогой ремонт. Это для успешных и обеспеченных, иначе пацаны уважать не будут.Когда-то ооочень давно на форуме обсуждалось, на какой машине должен приезжать прораб к хозяину квартиры, заказавшему дорогой ремонт. Starikan 2 Повідомлень: 19617 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2547 раз. Подякували: 3110 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 18:23 stm написав: antey1969 написав: adeges написав: Наплив українських біженців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції на житло у Відні. Не дарма Ермакс вирішив повернутись, коли компанія припинила платити за його житло. Пуста двушка в умовно прилеглих до центру районах легко тягне на 900 євро з комуналкою. Якість орендного житла дуже низька.



Проте це не впливає на бажання українців осісти у Відні. У іміграційному відомстві говорять по 60 реєстрацій тимчасово переселених на добу, заплановоних з наступного тижня. На цьому було по 40. Наплив українських біженців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції на житло у Відні. Не дарма Ермакс вирішив повернутись, коли компанія припинила платити за його житло. Пуста двушка в умовно прилеглих до центру районах легко тягне на 900 євро з комуналкою. Якість орендного житла дуже низька.Проте це не впливає на бажання українців осісти у Відні. У іміграційному відомстві говорять по 60 реєстрацій тимчасово переселених на добу, заплановоних з наступного тижня. На цьому було по 40.

Наш МЗС утверждает, что 80+% обязательно вернутся, причем 57% совсем уже скоро.

Так что Вене перенаселение не грозит. Наш МЗС утверждает, что 80+% обязательно вернутся, причем 57% совсем уже скоро.Так что Вене перенаселение не грозит.

Антей, Вы собираетесь оставаться? На какой позиции? Антей, Вы собираетесь оставаться? На какой позиции?

Пока остаюсь здесь. Работаю по специальности. Не бог весть что, но на жизнь хватает.

Читаю новости то о нежданно сбежавшем военкоме, то о выпущенном Труханове....

К тому же свежий пример с гроссмейстером Иванчуком очень убедителен.

С интересом бы почитал еще новости о готовности страны к новому отопительному сезону, но пока не нахожу. Хотя, лето еще не закончилось, спешить походу некуда. Пока остаюсь здесь. Работаю по специальности. Не бог весть что, но на жизнь хватает.Читаю новости то о нежданно сбежавшем военкоме, то о выпущенном Труханове....К тому же свежий пример с гроссмейстером Иванчуком очень убедителен.С интересом бы почитал еще новости о готовности страны к новому отопительному сезону, но пока не нахожу. Хотя, лето еще не закончилось, спешить походу некуда. antey1969 1

Повідомлень: 11959 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1663 раз. Подякували: 3568 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 19:07 adeges написав: Наплив українських біженців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції на житло у Відні. Не дарма Ермакс вирішив повернутись, коли компанія припинила платити за його житло. Пуста двушка в умовно прилеглих до центру районах легко тягне на 900 євро з комуналкою. Якість орендного житла дуже низька.



Проте це не впливає на бажання українців осісти у Відні. У іміграційному відомстві говорять по 60 реєстрацій тимчасово переселених на добу, заплановоних з наступного тижня. На цьому було по 40. Наплив українських біженців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції на житло у Відні. Не дарма Ермакс вирішив повернутись, коли компанія припинила платити за його житло. Пуста двушка в умовно прилеглих до центру районах легко тягне на 900 євро з комуналкою. Якість орендного житла дуже низька.Проте це не впливає на бажання українців осісти у Відні. У іміграційному відомстві говорять по 60 реєстрацій тимчасово переселених на добу, заплановоних з наступного тижня. На цьому було по 40.



В мене локація стрімко укрїнізується.

Поблизу є мережевий рітейл, який колись, дуже давно, мав народну назву "руская база" , коли я тут опинився, персонал був з різних країн б.срср - узбеки, казахи, українці тощо. Головна вимога - англійска та російська (бо багато хто з молоді інших країн не володіє "язіком"). Було приємно, коли на касі зустрічаєшь україномовну людину. Зараз там що менеджери в залі що на касі говорять українською. Нещодавно на касі попереду нас молода пара купляла продукти та серед іншиго - пиво, судячи з всього, ньюкамери по біженській програмі - розраховувались фудстемпами. Але ними не можна розраховуватися за пиво та повинно показати ІД. Вони не знали, розрахувались кешем, а айди їм запропонувала на її жіночка що була позаду нас, теж українською.

Тож - на касі дівчина з України, попереду за позаду нас покупці з України.

Трохи далі турецький супермаркет (там багато українських товарів, навіть молоко Люстдорф Селянське, сік ОЗДХ, Садочок та т.і.), продавчині та касирки - україномовні дівчата, азіятки та турки-чоловіки.

Вчора на спортмайданчику, де зазвичай гоняють в баскетбол "засмаглі" хлопці, грав в баскетбол з молодою парою з ЗУ.

Дуже важко стало знайти житло в рент, тож мої сусіди приймають на кілька діб родини ньюкамерів з України доки вони не знайдуть собі постійний варіант. Кожен тиждень інша родина.

Деяки ватани пошепки між собою "район становится украинским, жить невозможно". В мене локація стрімко укрїнізується.Поблизу є мережевий рітейл, який колись, дуже давно, мав народну назву "руская база" , коли я тут опинився, персонал був з різних країн б.срср - узбеки, казахи, українці тощо. Головна вимога - англійска та російська (бо багато хто з молоді інших країн не володіє "язіком"). Було приємно, коли на касі зустрічаєшь україномовну людину. Зараз там що менеджери в залі що на касі говорять українською. Нещодавно на касі попереду нас молода пара купляла продукти та серед іншиго - пиво, судячи з всього, ньюкамери по біженській програмі - розраховувались фудстемпами. Але ними не можна розраховуватися за пиво та повинно показати ІД. Вони не знали, розрахувались кешем, а айди їм запропонувала на її жіночка що була позаду нас, теж українською.Тож - на касі дівчина з України, попереду за позаду нас покупці з України.Трохи далі турецький супермаркет (там багато українських товарів, навіть молоко Люстдорф Селянське, сік ОЗДХ, Садочок та т.і.), продавчині та касирки - україномовні дівчата, азіятки та турки-чоловіки.Вчора на спортмайданчику, де зазвичай гоняють в баскетбол "засмаглі" хлопці, грав в баскетбол з молодою парою з ЗУ.Дуже важко стало знайти житло в рент, тож мої сусіди приймають на кілька діб родини ньюкамерів з України доки вони не знайдуть собі постійний варіант. Кожен тиждень інша родина.Деяки ватани пошепки між собою "район становится украинским, жить невозможно". rjkz

Повідомлень: 15068 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7813 раз. Подякували: 4777 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 19:21 antey1969 написав: Пока остаюсь здесь. Работаю по специальности. Не бог весть что, но на жизнь хватает.

Читаю новости то о нежданно сбежавшем военкоме, то о выпущенном Труханове....

К тому же свежий пример с гроссмейстером Иванчуком очень убедителен.

С интересом бы почитал еще новости о готовности страны к новому отопительному сезону, но пока не нахожу. Хотя, лето еще не закончилось, спешить походу некуда. Пока остаюсь здесь. Работаю по специальности. Не бог весть что, но на жизнь хватает.Читаю новости то о нежданно сбежавшем военкоме, то о выпущенном Труханове....К тому же свежий пример с гроссмейстером Иванчуком очень убедителен.С интересом бы почитал еще новости о готовности страны к новому отопительному сезону, но пока не нахожу. Хотя, лето еще не закончилось, спешить походу некуда.

Пока - это хорошо, а главное надёжно ))) смотрю стрим Притулы и понимаю почему обиделся Бен, столько "грамот подяки" у него нет ))) Пока - это хорошо, а главное надёжно ))) смотрю стрим Притулы и понимаю почему обиделся Бен, столько "грамот подяки" у него нет ))) stm

Повідомлень: 3925 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 635 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 19:27 News from Canada

Наша людина влаштувалася на роботу в банк.

Спитав про оренду житла.

Відповідь:

« 2500 CAD на місяць на чотирьох людей + комуналка 120. Це апартмент білдінг, зараз ціни в Торонто на оренду дуже високі, тому наш варіант насправді дуже дешевий».



[Примітка: Спілкуються виключно українською та англійською]



Стандартна ситуація: я знаю хлопців в Ірландії так орендували: 2-о поверховий будинок на 4 кімнати. І так само знаю хлопці орендували в 4-х 1- поверховий будинок на березі Тихого океану. Востаннє редагувалось akurt в Нед 23 лип, 2023 19:28, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8069 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3214 раз. Подякували: 1097 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 996997998999> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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