antey1969 написав:adeges написав:Наплив українських біженців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції на житло у Відні. Не дарма Ермакс вирішив повернутись, коли компанія припинила платити за його житло. Пуста двушка в умовно прилеглих до центру районах легко тягне на 900 євро з комуналкою. Якість орендного житла дуже низька.
Проте це не впливає на бажання українців осісти у Відні. У іміграційному відомстві говорять по 60 реєстрацій тимчасово переселених на добу, заплановоних з наступного тижня. На цьому було по 40.
Наш МЗС утверждает, что 80+% обязательно вернутся, причем 57% совсем уже скоро.
Так что Вене перенаселение не грозит.
Вчера разговаривали со знакомой жены по Киеву.
Они около года назад приехали по Ю4Ю.
В Киеве остался муж.
Их 4-ро ее мама, она, 2-е детей.
Мама уже спаковала чемодан (буквально), собирается назад.
Она, хоть очень тяжело, как и всем в первое время, будет пытаться зацепиться, потом, когда это станет возможным, вытащить мужа.
Работала в аптеке, сейчас ННА, планирует эвалюировать украинский диплом и стать для начала медсестрой.
Для госпитальной медсестры сейчас есть вариант через каледж - для ньюкамеров можно получить адаптационный грант, покрывающий все обучение. Для этого надо иметь ССН. Или через курсы стать медсестрой в медикал офис. Или имея лишь разрешение на работу пойти в госпиталь certified nursing assistant, они сами в госпитале проводят обучение и практику (в это время платят зарплату), потом работать ассистентом медсестры, постепенно проходя треннинги, подтягивая лангуаге, и можно зайти в нижнюю градацию медсестры. Это уже будет (если про НЙ) порядка 90-100 куе в год. Я знаю такую медсестру, она уже 120+ (как-то проскочило в разговоре).
В общем, есть варианты без потери нескольких лет в каледже. Это чувствительно в 40+.
Дети закончили елементари и мидл скул. Живут в дорогой локации, но с апупенными школами.