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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 996997998999
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 19:28

  antey1969 написав:
  adeges написав:Наплив українських біженців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції на житло у Відні. Не дарма Ермакс вирішив повернутись, коли компанія припинила платити за його житло. Пуста двушка в умовно прилеглих до центру районах легко тягне на 900 євро з комуналкою. Якість орендного житла дуже низька.

Проте це не впливає на бажання українців осісти у Відні. У іміграційному відомстві говорять по 60 реєстрацій тимчасово переселених на добу, заплановоних з наступного тижня. На цьому було по 40.

Наш МЗС утверждает, что 80+% обязательно вернутся, причем 57% совсем уже скоро.
Так что Вене перенаселение не грозит.


Вчера разговаривали со знакомой жены по Киеву.
Они около года назад приехали по Ю4Ю.
В Киеве остался муж.
Их 4-ро ее мама, она, 2-е детей.
Мама уже спаковала чемодан (буквально), собирается назад.
Она, хоть очень тяжело, как и всем в первое время, будет пытаться зацепиться, потом, когда это станет возможным, вытащить мужа.
Работала в аптеке, сейчас ННА, планирует эвалюировать украинский диплом и стать для начала медсестрой.
Для госпитальной медсестры сейчас есть вариант через каледж - для ньюкамеров можно получить адаптационный грант, покрывающий все обучение. Для этого надо иметь ССН. Или через курсы стать медсестрой в медикал офис. Или имея лишь разрешение на работу пойти в госпиталь certified nursing assistant, они сами в госпитале проводят обучение и практику (в это время платят зарплату), потом работать ассистентом медсестры, постепенно проходя треннинги, подтягивая лангуаге, и можно зайти в нижнюю градацию медсестры. Это уже будет (если про НЙ) порядка 90-100 куе в год. Я знаю такую медсестру, она уже 120+ (как-то проскочило в разговоре).
В общем, есть варианты без потери нескольких лет в каледже. Это чувствительно в 40+.

Дети закончили елементари и мидл скул. Живут в дорогой локации, но с апупенными школами.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 20:07

  stm написав:
  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Ці параметри можете легко дізнатися в мобільному додатку - якщо це ПриватБанк.
Натискаєте на картку - потім праворуч вверху шестерня налаштувань - потім шукаєте внизу «Реквізити».
Оскільки це Румунія, там будуть румунські леї, а не долари, то вказуйте дані картки в гривнях, конвертація буде автоматичною.
Як Вам Румунія? Я буду там в наступну суботу.

Для SWIFT валюта переказу повинна співпадати з валютою рахунку. Інакше гроші зависнуть.
ПС. Румунія гарна. Тільки далекобійники скажені на дорогах.

Swift code банка корреспондента будут использовать, там должно совпадать, хотя я тоже больше склоняюсь что надо открыть евровую карту и брать её IBAN и swift code Привата в евро.


Global Blue зачислит деньги в доларах. Не важливо, яка валюта транзакції або де подаєшься на ріфанд. Якщо сума невелика, иіпа до 100 євро, то можуть тіпа отримати за 3 євро кешем в євро. Інакше тебе розводять десь на курс конвертації долар євро. Отримаєш в доларах стільки, скільки повинен був в євро. Тому карта в євро не допоможе. Треба доларову для зменшення втрат. Інакше долар в гривню зарахують по 36.6
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