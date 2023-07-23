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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лип, 2023 19:28
antey1969 написав: adeges написав:
Наплив українських біженців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції на житло у Відні. Не дарма Ермакс вирішив повернутись, коли компанія припинила платити за його житло. Пуста двушка в умовно прилеглих до центру районах легко тягне на 900 євро з комуналкою. Якість орендного житла дуже низька.
Проте це не впливає на бажання українців осісти у Відні. У іміграційному відомстві говорять по 60 реєстрацій тимчасово переселених на добу, заплановоних з наступного тижня. На цьому було по 40.
Наш МЗС утверждает, что 80+% обязательно вернутся, причем 57% совсем уже скоро.
Так что Вене перенаселение не грозит.
Вчера разговаривали со знакомой жены по Киеву.
Они около года назад приехали по Ю4Ю.
В Киеве остался муж.
Их 4-ро ее мама, она, 2-е детей.
Мама уже спаковала чемодан (буквально), собирается назад.
Она, хоть очень тяжело, как и всем в первое время, будет пытаться зацепиться, потом, когда это станет возможным, вытащить мужа.
Работала в аптеке, сейчас ННА, планирует эвалюировать украинский диплом и стать для начала медсестрой.
Для госпитальной медсестры сейчас есть вариант через каледж - для ньюкамеров можно получить адаптационный грант, покрывающий все обучение. Для этого надо иметь ССН. Или через курсы стать медсестрой в медикал офис. Или имея лишь разрешение на работу пойти в госпиталь certified nursing assistant, они сами в госпитале проводят обучение и практику (в это время платят зарплату), потом работать ассистентом медсестры, постепенно проходя треннинги, подтягивая лангуаге, и можно зайти в нижнюю градацию медсестры. Это уже будет (если про НЙ) порядка 90-100 куе в год. Я знаю такую медсестру, она уже 120+ (как-то проскочило в разговоре).
В общем, есть варианты без потери нескольких лет в каледже. Это чувствительно в 40+.
Дети закончили елементари и мидл скул. Живут в дорогой локации, но с апупенными школами.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 20:07
stm написав: Gastarbaiter написав: akurt написав:
Ці параметри можете легко дізнатися в мобільному додатку - якщо це ПриватБанк.
Натискаєте на картку - потім праворуч вверху шестерня налаштувань - потім шукаєте внизу «Реквізити».
Оскільки це Румунія, там будуть румунські леї, а не долари, то вказуйте дані картки в гривнях, конвертація буде автоматичною.
Як Вам Румунія? Я буду там в наступну суботу.
Для SWIFT валюта переказу повинна співпадати з валютою рахунку. Інакше гроші зависнуть.
ПС. Румунія гарна. Тільки далекобійники скажені на дорогах.
Swift code банка корреспондента будут использовать, там должно совпадать, хотя я тоже больше склоняюсь что надо открыть евровую карту и брать её IBAN и swift code Привата в евро.
Global Blue зачислит деньги в доларах. Не важливо, яка валюта транзакції або де подаєшься на ріфанд. Якщо сума невелика, иіпа до 100 євро, то можуть тіпа отримати за 3 євро кешем в євро. Інакше тебе розводять десь на курс конвертації долар євро. Отримаєш в доларах стільки, скільки повинен був в євро. Тому карта в євро не допоможе. Треба доларову для зменшення втрат. Інакше долар в гривню зарахують по 36.6
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Додано: Нед 23 лип, 2023 21:31
adeges написав: stm написав: Gastarbaiter написав:
Для SWIFT валюта переказу повинна співпадати з валютою рахунку. Інакше гроші зависнуть.
ПС. Румунія гарна. Тільки далекобійники скажені на дорогах.
Swift code банка корреспондента будут использовать, там должно совпадать, хотя я тоже больше склоняюсь что надо открыть евровую карту и брать её IBAN и swift code Привата в евро.
Global Blue зачислит деньги в доларах. Не важливо, яка валюта транзакції або де подаєшься на ріфанд. Якщо сума невелика, иіпа до 100 євро, то можуть тіпа отримати за 3 євро кешем в євро. Інакше тебе розводять десь на курс конвертації долар євро. Отримаєш в доларах стільки, скільки повинен був в євро. Тому карта в євро не допоможе. Треба доларову для зменшення втрат. Інакше долар в гривню зарахують по 36.6
То не глобал блю, а якась румунська контора. З глобал блю зараз взагалі проблем немає. Я прямо в магазині в Польщі написав на бланці Таксфрі номер звичайної приватовської універсальної картки, на митниці зісканували штрихкод з фактури. Гроші в гривнні зарахували на картку до трьох тижнів.
А навіщо СВІФТ писати, якщо в ІВАN всі необхідні данні є?!
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Додано: Нед 23 лип, 2023 22:01
rjkz написав: adeges написав:
Наплив українських біженців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції на житло у Відні. Не дарма Ермакс вирішив повернутись, коли компанія припинила платити за його житло. Пуста двушка в умовно прилеглих до центру районах легко тягне на 900 євро з комуналкою. Якість орендного житла дуже низька.
Проте це не впливає на бажання українців осісти у Відні. У іміграційному відомстві говорять по 60 реєстрацій тимчасово переселених на добу, заплановоних з наступного тижня. На цьому було по 40.
В мене локація стрімко укрїнізується.
Поблизу є мережевий рітейл, який колись, дуже давно, мав народну назву "руская база" , коли я тут опинився, персонал був з різних країн б.срср - узбеки, казахи, українці тощо. Головна вимога - англійска та російська (бо багато хто з молоді інших країн не володіє "язіком"). Було приємно, коли на касі зустрічаєшь україномовну людину. Зараз там що менеджери в залі що на касі говорять українською. Нещодавно на касі попереду нас молода пара купляла продукти та серед іншиго - пиво, судячи з всього, ньюкамери по біженській програмі - розраховувались фудстемпами. Але ними не можна розраховуватися за пиво та повинно показати ІД. Вони не знали, розрахувались кешем, а айди їм запропонувала на її жіночка що була позаду нас, теж українською.
Тож - на касі дівчина з України, попереду за позаду нас покупці з України.
Трохи далі турецький супермаркет (там багато українських товарів, навіть молоко Люстдорф Селянське, сік ОЗДХ, Садочок та т.і.), продавчині та касирки - україномовні дівчата, азіятки та турки-чоловіки.
Вчора на спортмайданчику, де зазвичай гоняють в баскетбол "засмаглі" хлопці, грав в баскетбол з молодою парою з ЗУ.
Дуже важко стало знайти житло в рент, тож мої сусіди приймають на кілька діб родини ньюкамерів з України доки вони не знайдуть собі постійний варіант. Кожен тиждень інша родина.
Деяки ватани пошепки між собою "район становится украинским, жить невозможно".
По Польщі нажаль такого не можна сказати, 90% біженців "руськоязичні". По деяким містам центр вже став "руським".... Тобто мова в основному руська.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 22:06
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Где дома разбомбили, оттуда в первую очередь и беженцы.
Если все равно начинать все сначала, то лучше там, где точно бомбить не будут.
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