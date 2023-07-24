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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 996997998999 Додано: Нед 23 лип, 2023 19:28 antey1969 написав: adeges написав: Наплив українських біженців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції на житло у Відні. Не дарма Ермакс вирішив повернутись, коли компанія припинила платити за його житло. Пуста двушка в умовно прилеглих до центру районах легко тягне на 900 євро з комуналкою. Якість орендного житла дуже низька.



Проте це не впливає на бажання українців осісти у Відні. У іміграційному відомстві говорять по 60 реєстрацій тимчасово переселених на добу, заплановоних з наступного тижня. На цьому було по 40. Наплив українських біженців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції на житло у Відні. Не дарма Ермакс вирішив повернутись, коли компанія припинила платити за його житло. Пуста двушка в умовно прилеглих до центру районах легко тягне на 900 євро з комуналкою. Якість орендного житла дуже низька.Проте це не впливає на бажання українців осісти у Відні. У іміграційному відомстві говорять по 60 реєстрацій тимчасово переселених на добу, заплановоних з наступного тижня. На цьому було по 40.

Наш МЗС утверждает, что 80+% обязательно вернутся, причем 57% совсем уже скоро.

Так что Вене перенаселение не грозит. Наш МЗС утверждает, что 80+% обязательно вернутся, причем 57% совсем уже скоро.Так что Вене перенаселение не грозит.



Вчера разговаривали со знакомой жены по Киеву.

Они около года назад приехали по Ю4Ю.

В Киеве остался муж.

Их 4-ро ее мама, она, 2-е детей.

Мама уже спаковала чемодан (буквально), собирается назад.

Она, хоть очень тяжело, как и всем в первое время, будет пытаться зацепиться, потом, когда это станет возможным, вытащить мужа.

Работала в аптеке, сейчас ННА, планирует эвалюировать украинский диплом и стать для начала медсестрой.

Для госпитальной медсестры сейчас есть вариант через каледж - для ньюкамеров можно получить адаптационный грант, покрывающий все обучение. Для этого надо иметь ССН. Или через курсы стать медсестрой в медикал офис. Или имея лишь разрешение на работу пойти в госпиталь certified nursing assistant, они сами в госпитале проводят обучение и практику (в это время платят зарплату), потом работать ассистентом медсестры, постепенно проходя треннинги, подтягивая лангуаге, и можно зайти в нижнюю градацию медсестры. Это уже будет (если про НЙ) порядка 90-100 куе в год. Я знаю такую медсестру, она уже 120+ (как-то проскочило в разговоре).

В общем, есть варианты без потери нескольких лет в каледже. Это чувствительно в 40+.



Дети закончили елементари и мидл скул. Живут в дорогой локации, но с апупенными школами. Вчера разговаривали со знакомой жены по Киеву.Они около года назад приехали по Ю4Ю.В Киеве остался муж.Их 4-ро ее мама, она, 2-е детей.Мама уже спаковала чемодан (буквально), собирается назад.Она, хоть очень тяжело, как и всем в первое время, будет пытаться зацепиться, потом, когда это станет возможным, вытащить мужа.Работала в аптеке, сейчас ННА, планирует эвалюировать украинский диплом и стать для начала медсестрой.Для госпитальной медсестры сейчас есть вариант через каледж - для ньюкамеров можно получить адаптационный грант, покрывающий все обучение. Для этого надо иметь ССН. Или через курсы стать медсестрой в медикал офис. Или имея лишь разрешение на работу пойти в госпиталь certified nursing assistant, они сами в госпитале проводят обучение и практику (в это время платят зарплату), потом работать ассистентом медсестры, постепенно проходя треннинги, подтягивая лангуаге, и можно зайти в нижнюю градацию медсестры. Это уже будет (если про НЙ) порядка 90-100 куе в год. Я знаю такую медсестру, она уже 120+ (как-то проскочило в разговоре).В общем, есть варианты без потери нескольких лет в каледже. Это чувствительно в 40+.Дети закончили елементари и мидл скул. Живут в дорогой локации, но с апупенными школами. rjkz

Повідомлень: 15068 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7813 раз. Подякували: 4777 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 20:07 stm написав: Gastarbaiter написав: akurt написав: Ці параметри можете легко дізнатися в мобільному додатку - якщо це ПриватБанк.

Натискаєте на картку - потім праворуч вверху шестерня налаштувань - потім шукаєте внизу «Реквізити».

Оскільки це Румунія, там будуть румунські леї, а не долари, то вказуйте дані картки в гривнях, конвертація буде автоматичною.

Як Вам Румунія? Я буду там в наступну суботу. Ці параметри можете легко дізнатися в мобільному додатку - якщо це ПриватБанк.Натискаєте на картку - потім праворуч вверху шестерня налаштувань - потім шукаєте внизу «Реквізити».Оскільки це Румунія, там будуть румунські леї, а не долари, то вказуйте дані картки в гривнях, конвертація буде автоматичною.Як Вам Румунія? Я буду там в наступну суботу.

Для SWIFT валюта переказу повинна співпадати з валютою рахунку. Інакше гроші зависнуть.

ПС. Румунія гарна. Тільки далекобійники скажені на дорогах. Для SWIFT валюта переказу повинна співпадати з валютою рахунку. Інакше гроші зависнуть.ПС. Румунія гарна. Тільки далекобійники скажені на дорогах.

Swift code банка корреспондента будут использовать, там должно совпадать, хотя я тоже больше склоняюсь что надо открыть евровую карту и брать её IBAN и swift code Привата в евро. Swift code банка корреспондента будут использовать, там должно совпадать, хотя я тоже больше склоняюсь что надо открыть евровую карту и брать её IBAN и swift code Привата в евро.



Global Blue зачислит деньги в доларах. Не важливо, яка валюта транзакції або де подаєшься на ріфанд. Якщо сума невелика, иіпа до 100 євро, то можуть тіпа отримати за 3 євро кешем в євро. Інакше тебе розводять десь на курс конвертації долар євро. Отримаєш в доларах стільки, скільки повинен був в євро. Тому карта в євро не допоможе. Треба доларову для зменшення втрат. Інакше долар в гривню зарахують по 36.6 Global Blue зачислит деньги в доларах. Не важливо, яка валюта транзакції або де подаєшься на ріфанд. Якщо сума невелика, иіпа до 100 євро, то можуть тіпа отримати за 3 євро кешем в євро. Інакше тебе розводять десь на курс конвертації долар євро. Отримаєш в доларах стільки, скільки повинен був в євро. Тому карта в євро не допоможе. Треба доларову для зменшення втрат. Інакше долар в гривню зарахують по 36.6 adeges Повідомлень: 4332 З нами з: 14.03.06 Подякував: 395 раз. Подякували: 997 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 21:31 adeges написав: stm написав: Gastarbaiter написав: Для SWIFT валюта переказу повинна співпадати з валютою рахунку. Інакше гроші зависнуть.

ПС. Румунія гарна. Тільки далекобійники скажені на дорогах. Для SWIFT валюта переказу повинна співпадати з валютою рахунку. Інакше гроші зависнуть.ПС. Румунія гарна. Тільки далекобійники скажені на дорогах.

Swift code банка корреспондента будут использовать, там должно совпадать, хотя я тоже больше склоняюсь что надо открыть евровую карту и брать её IBAN и swift code Привата в евро. Swift code банка корреспондента будут использовать, там должно совпадать, хотя я тоже больше склоняюсь что надо открыть евровую карту и брать её IBAN и swift code Привата в евро.



Global Blue зачислит деньги в доларах. Не важливо, яка валюта транзакції або де подаєшься на ріфанд. Якщо сума невелика, иіпа до 100 євро, то можуть тіпа отримати за 3 євро кешем в євро. Інакше тебе розводять десь на курс конвертації долар євро. Отримаєш в доларах стільки, скільки повинен був в євро. Тому карта в євро не допоможе. Треба доларову для зменшення втрат. Інакше долар в гривню зарахують по 36.6 Global Blue зачислит деньги в доларах. Не важливо, яка валюта транзакції або де подаєшься на ріфанд. Якщо сума невелика, иіпа до 100 євро, то можуть тіпа отримати за 3 євро кешем в євро. Інакше тебе розводять десь на курс конвертації долар євро. Отримаєш в доларах стільки, скільки повинен був в євро. Тому карта в євро не допоможе. Треба доларову для зменшення втрат. Інакше долар в гривню зарахують по 36.6

То не глобал блю, а якась румунська контора. З глобал блю зараз взагалі проблем немає. Я прямо в магазині в Польщі написав на бланці Таксфрі номер звичайної приватовської універсальної картки, на митниці зісканували штрихкод з фактури. Гроші в гривнні зарахували на картку до трьох тижнів.

А навіщо СВІФТ писати, якщо в ІВАN всі необхідні данні є?! То не глобал блю, а якась румунська контора. З глобал блю зараз взагалі проблем немає. Я прямо в магазині в Польщі написав на бланці Таксфрі номер звичайної приватовської універсальної картки, на митниці зісканували штрихкод з фактури. Гроші в гривнні зарахували на картку до трьох тижнів.А навіщо СВІФТ писати, якщо в ІВАN всі необхідні данні є?! Bolt Повідомлень: 2106 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 22:01 rjkz написав: adeges написав: Наплив українських біженців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції на житло у Відні. Не дарма Ермакс вирішив повернутись, коли компанія припинила платити за його житло. Пуста двушка в умовно прилеглих до центру районах легко тягне на 900 євро з комуналкою. Якість орендного житла дуже низька.



Проте це не впливає на бажання українців осісти у Відні. У іміграційному відомстві говорять по 60 реєстрацій тимчасово переселених на добу, заплановоних з наступного тижня. На цьому було по 40. Наплив українських біженців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції на житло у Відні. Не дарма Ермакс вирішив повернутись, коли компанія припинила платити за його житло. Пуста двушка в умовно прилеглих до центру районах легко тягне на 900 євро з комуналкою. Якість орендного житла дуже низька.Проте це не впливає на бажання українців осісти у Відні. У іміграційному відомстві говорять по 60 реєстрацій тимчасово переселених на добу, заплановоних з наступного тижня. На цьому було по 40.



В мене локація стрімко укрїнізується.

Поблизу є мережевий рітейл, який колись, дуже давно, мав народну назву "руская база" , коли я тут опинився, персонал був з різних країн б.срср - узбеки, казахи, українці тощо. Головна вимога - англійска та російська (бо багато хто з молоді інших країн не володіє "язіком"). Було приємно, коли на касі зустрічаєшь україномовну людину. Зараз там що менеджери в залі що на касі говорять українською. Нещодавно на касі попереду нас молода пара купляла продукти та серед іншиго - пиво, судячи з всього, ньюкамери по біженській програмі - розраховувались фудстемпами. Але ними не можна розраховуватися за пиво та повинно показати ІД. Вони не знали, розрахувались кешем, а айди їм запропонувала на її жіночка що була позаду нас, теж українською.

Тож - на касі дівчина з України, попереду за позаду нас покупці з України.

Трохи далі турецький супермаркет (там багато українських товарів, навіть молоко Люстдорф Селянське, сік ОЗДХ, Садочок та т.і.), продавчині та касирки - україномовні дівчата, азіятки та турки-чоловіки.

Вчора на спортмайданчику, де зазвичай гоняють в баскетбол "засмаглі" хлопці, грав в баскетбол з молодою парою з ЗУ.

Дуже важко стало знайти житло в рент, тож мої сусіди приймають на кілька діб родини ньюкамерів з України доки вони не знайдуть собі постійний варіант. Кожен тиждень інша родина.

Деяки ватани пошепки між собою "район становится украинским, жить невозможно". В мене локація стрімко укрїнізується.Поблизу є мережевий рітейл, який колись, дуже давно, мав народну назву "руская база" , коли я тут опинився, персонал був з різних країн б.срср - узбеки, казахи, українці тощо. Головна вимога - англійска та російська (бо багато хто з молоді інших країн не володіє "язіком"). Було приємно, коли на касі зустрічаєшь україномовну людину. Зараз там що менеджери в залі що на касі говорять українською. Нещодавно на касі попереду нас молода пара купляла продукти та серед іншиго - пиво, судячи з всього, ньюкамери по біженській програмі - розраховувались фудстемпами. Але ними не можна розраховуватися за пиво та повинно показати ІД. Вони не знали, розрахувались кешем, а айди їм запропонувала на її жіночка що була позаду нас, теж українською.Тож - на касі дівчина з України, попереду за позаду нас покупці з України.Трохи далі турецький супермаркет (там багато українських товарів, навіть молоко Люстдорф Селянське, сік ОЗДХ, Садочок та т.і.), продавчині та касирки - україномовні дівчата, азіятки та турки-чоловіки.Вчора на спортмайданчику, де зазвичай гоняють в баскетбол "засмаглі" хлопці, грав в баскетбол з молодою парою з ЗУ.Дуже важко стало знайти житло в рент, тож мої сусіди приймають на кілька діб родини ньюкамерів з України доки вони не знайдуть собі постійний варіант. Кожен тиждень інша родина.Деяки ватани пошепки між собою "район становится украинским, жить невозможно".

По Польщі нажаль такого не можна сказати, 90% біженців "руськоязичні". По деяким містам центр вже став "руським".... Тобто мова в основному руська. По Польщі нажаль такого не можна сказати, 90% біженців "руськоязичні". По деяким містам центр вже став "руським".... Тобто мова в основному руська. BIGor

Повідомлень: 7927 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1204 раз. Подякували: 1624 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 22:06 BIGor

Где дома разбомбили, оттуда в первую очередь и беженцы.

Если все равно начинать все сначала, то лучше там, где точно бомбить не будут. antey1969 1

Повідомлень: 11962 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1665 раз. Подякували: 3568 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 01:48 BIGor написав: По Польщі нажаль такого не можна сказати, 90% біженців "руськоязичні". По деяким містам центр вже став "руським".... Тобто мова в основному руська. По Польщі нажаль такого не можна сказати, 90% біженців "руськоязичні". По деяким містам центр вже став "руським".... Тобто мова в основному руська.

Про центру вештаються косяки підлітків, які спілкуються матерною російською мовою на всю вулицю. Хотів надавати підсрачників, але ж усюди камери, поліція... Ех... Про центру вештаються косяки підлітків, які спілкуються матерною російською мовою на всю вулицю. Хотів надавати підсрачників, але ж усюди камери, поліція... Ех... Gastarbaiter Повідомлень: 2650 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 02:06 Gastarbaiter написав: Про центру вештаються косяки підлітків, які спілкуються матерною російською мовою на всю вулицю. Хотів надавати підсрачників, але ж усюди камери, поліція... Ех... Про центру вештаються косяки підлітків, які спілкуються матерною російською мовою на всю вулицю. Хотів надавати підсрачників, але ж усюди камери, поліція... Ех...

Мій харківський дім у студентському районі, молоді чарівні дівчата на вулиці розмовляють матом.

Це мода у покоління Зю в усіх країнах, не тільки у нас. Самостверджування. Мій харківський дім у студентському районі, молоді чарівні дівчата на вулиці розмовляють матом.Це мода у покоління Зю в усіх країнах, не тільки у нас. Самостверджування. Starikan 2 Повідомлень: 19618 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2547 раз. Подякували: 3111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 996997998999 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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