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Я завжди був «ботаном», боявся «брати від життя усе», чи хоча б щось. Звик задовільнятися доступним: комп’ютером, книгами, прогулянками на природі. Я, узбережжя, море і ніяких людей навкруги — ось моя мрія коли я не у відпустці. Але я завжди плекав надію що колись «усе зміниться». Тобто зараз я багато працюю, роблю переважно те, що від мене бажають інші — але колись я стану по-справжньому вільним у буду робити що захочу. І от у час війни я працюю стільки ж, на той самій галері, але вже немає ні відпустки, ні прогулянок, ні задоволень. І майбутнього теж немає — бо усе зароблене витрачаю зараз і воно ніколи не повернеться. Замість цього є постійний стрес: від обстрілів, від новин, від очікування «краху ІТ», від страху перед мобілізацією. Я зрозумів що довго так жити я не зможу — почну не просто скиглити і депресувати (як завжди) — а реально почну божеволіти. Отже це виявилося «червоною лінією», до якої, мене — терпілу, можна було штовхати. Я терпів втрачаючи гроші, я терпів втративши Крим, я терпів тупу роботу, я терпів самоїзоляцію і обстріли... Але виявилося що одного я не можу терпіти: життя без волі!
Я завжди був «ботаном», боявся «брати від життя усе», чи хоча б щось. Звик задовільнятися доступним: комп’ютером, книгами, прогулянками на природі. Я, узбережжя, море і ніяких людей навкруги — ось моя мрія коли я не у відпустці. Але я завжди плекав надію що колись «усе зміниться». Тобто зараз я багато працюю, роблю переважно те, що від мене бажають інші — але колись я стану по-справжньому вільним у буду робити що захочу. І от у час війни я працюю стільки ж, на той самій галері, але вже немає ні відпустки, ні прогулянок, ні задоволень. І майбутнього теж немає — бо усе зароблене витрачаю зараз і воно ніколи не повернеться. Замість цього є постійний стрес: від обстрілів, від новин, від очікування «краху ІТ», від страху перед мобілізацією. Я зрозумів що довго так жити я не зможу — почну не просто скиглити і депресувати (як завжди) — а реально почну божеволіти. Отже це виявилося «червоною лінією», до якої, мене — терпілу, можна було штовхати. Я терпів втрачаючи гроші, я терпів втративши Крим, я терпів тупу роботу, я терпів самоїзоляцію і обстріли... Але виявилося що одного я не можу терпіти: життя без волі!
Звалив би бюджетно через Молдавію за 500$ і не скиглив би тут. 😏