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#<1 ... 9979989991000 Додано: Пон 24 лип, 2023 08:34 Re: Еміграція, заробітчанство - настрої в ІТ - життя без вол

https://dou.ua/forums/topic/44439/



Я завжди був «ботаном», боявся «брати від життя усе», чи хоча б щось. Звик задовільнятися доступним: комп’ютером, книгами, прогулянками на природі. Я, узбережжя, море і ніяких людей навкруги — ось моя мрія коли я не у відпустці. Але я завжди плекав надію що колись «усе зміниться». Тобто зараз я багато працюю, роблю переважно те, що від мене бажають інші — але колись я стану по-справжньому вільним у буду робити що захочу.

І от у час війни я працюю стільки ж, на той самій галері, але вже немає ні відпустки, ні прогулянок, ні задоволень. І майбутнього теж немає — бо усе зароблене витрачаю зараз і воно ніколи не повернеться. Замість цього є постійний стрес: від обстрілів, від новин, від очікування «краху ІТ», від страху перед мобілізацією.

Я зрозумів що довго так жити я не зможу — почну не просто скиглити і депресувати (як завжди) — а реально почну божеволіти. Отже це виявилося «червоною лінією», до якої, мене — терпілу, можна було штовхати. Я терпів втрачаючи гроші, я терпів втративши Крим, я терпів тупу роботу, я терпів самоїзоляцію і обстріли... Але виявилося що одного я не можу терпіти: життя без волі! читається як некрологЯ завжди був «ботаном», боявся «брати від життя усе», чи хоча б щось. Звик задовільнятися доступним: комп’ютером, книгами, прогулянками на природі. Я, узбережжя, море і ніяких людей навкруги — ось моя мрія коли я не у відпустці. Але я завжди плекав надію що колись «усе зміниться». Тобто зараз я багато працюю, роблю переважно те, що від мене бажають інші — але колись я стану по-справжньому вільним у буду робити що захочу.І от у час війни я працюю стільки ж, на той самій галері, але вже немає ні відпустки, ні прогулянок, ні задоволень. І майбутнього теж немає — бо усе зароблене витрачаю зараз і воно ніколи не повернеться. Замість цього є постійний стрес: від обстрілів, від новин, від очікування «краху ІТ», від страху перед мобілізацією.Я зрозумів що довго так жити я не зможу — почну не просто скиглити і депресувати (як завжди) — а реально почну божеволіти. Отже це виявилося «червоною лінією», до якої, мене — терпілу, можна було штовхати. Я терпів втрачаючи гроші, я терпів втративши Крим, я терпів тупу роботу, я терпів самоїзоляцію і обстріли... Але виявилося що одного я не можу терпіти: життя без волі! flyman

Повідомлень: 31994 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1523 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 08:43 flyman написав: читається як некролог

https://dou.ua/forums/topic/44439/



Я завжди був «ботаном», боявся «брати від життя усе», чи хоча б щось. Звик задовільнятися доступним: комп’ютером, книгами, прогулянками на природі. Я, узбережжя, море і ніяких людей навкруги — ось моя мрія коли я не у відпустці. Але я завжди плекав надію що колись «усе зміниться». Тобто зараз я багато працюю, роблю переважно те, що від мене бажають інші — але колись я стану по-справжньому вільним у буду робити що захочу.

І от у час війни я працюю стільки ж, на той самій галері, але вже немає ні відпустки, ні прогулянок, ні задоволень. І майбутнього теж немає — бо усе зароблене витрачаю зараз і воно ніколи не повернеться. Замість цього є постійний стрес: від обстрілів, від новин, від очікування «краху ІТ», від страху перед мобілізацією.

Я зрозумів що довго так жити я не зможу — почну не просто скиглити і депресувати (як завжди) — а реально почну божеволіти. Отже це виявилося «червоною лінією», до якої, мене — терпілу, можна було штовхати. Я терпів втрачаючи гроші, я терпів втративши Крим, я терпів тупу роботу, я терпів самоїзоляцію і обстріли... Але виявилося що одного я не можу терпіти: життя без волі! читається як некрологЯ завжди був «ботаном», боявся «брати від життя усе», чи хоча б щось. Звик задовільнятися доступним: комп’ютером, книгами, прогулянками на природі. Я, узбережжя, море і ніяких людей навкруги — ось моя мрія коли я не у відпустці. Але я завжди плекав надію що колись «усе зміниться». Тобто зараз я багато працюю, роблю переважно те, що від мене бажають інші — але колись я стану по-справжньому вільним у буду робити що захочу.І от у час війни я працюю стільки ж, на той самій галері, але вже немає ні відпустки, ні прогулянок, ні задоволень. І майбутнього теж немає — бо усе зароблене витрачаю зараз і воно ніколи не повернеться. Замість цього є постійний стрес: від обстрілів, від новин, від очікування «краху ІТ», від страху перед мобілізацією.Я зрозумів що довго так жити я не зможу — почну не просто скиглити і депресувати (як завжди) — а реально почну божеволіти. Отже це виявилося «червоною лінією», до якої, мене — терпілу, можна було штовхати. Я терпів втрачаючи гроші, я терпів втративши Крим, я терпів тупу роботу, я терпів самоїзоляцію і обстріли... Але виявилося що одного я не можу терпіти: життя без волі!

Звалив би бюджетно через Молдавію за 500$ і не скиглив би тут. 😏 Звалив би бюджетно через Молдавію за 500$ і не скиглив би тут. 😏 Bolt Повідомлень: 2107 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 09:43 Bolt написав: flyman написав: читається як некролог

https://dou.ua/forums/topic/44439/



Я завжди був «ботаном», боявся «брати від життя усе», чи хоча б щось. Звик задовільнятися доступним: комп’ютером, книгами, прогулянками на природі. Я, узбережжя, море і ніяких людей навкруги — ось моя мрія коли я не у відпустці. Але я завжди плекав надію що колись «усе зміниться». Тобто зараз я багато працюю, роблю переважно те, що від мене бажають інші — але колись я стану по-справжньому вільним у буду робити що захочу.

І от у час війни я працюю стільки ж, на той самій галері, але вже немає ні відпустки, ні прогулянок, ні задоволень. І майбутнього теж немає — бо усе зароблене витрачаю зараз і воно ніколи не повернеться. Замість цього є постійний стрес: від обстрілів, від новин, від очікування «краху ІТ», від страху перед мобілізацією.

Я зрозумів що довго так жити я не зможу — почну не просто скиглити і депресувати (як завжди) — а реально почну божеволіти. Отже це виявилося «червоною лінією», до якої, мене — терпілу, можна було штовхати. Я терпів втрачаючи гроші, я терпів втративши Крим, я терпів тупу роботу, я терпів самоїзоляцію і обстріли... Але виявилося що одного я не можу терпіти: життя без волі! читається як некрологЯ завжди був «ботаном», боявся «брати від життя усе», чи хоча б щось. Звик задовільнятися доступним: комп’ютером, книгами, прогулянками на природі. Я, узбережжя, море і ніяких людей навкруги — ось моя мрія коли я не у відпустці. Але я завжди плекав надію що колись «усе зміниться». Тобто зараз я багато працюю, роблю переважно те, що від мене бажають інші — але колись я стану по-справжньому вільним у буду робити що захочу.І от у час війни я працюю стільки ж, на той самій галері, але вже немає ні відпустки, ні прогулянок, ні задоволень. І майбутнього теж немає — бо усе зароблене витрачаю зараз і воно ніколи не повернеться. Замість цього є постійний стрес: від обстрілів, від новин, від очікування «краху ІТ», від страху перед мобілізацією.Я зрозумів що довго так жити я не зможу — почну не просто скиглити і депресувати (як завжди) — а реально почну божеволіти. Отже це виявилося «червоною лінією», до якої, мене — терпілу, можна було штовхати. Я терпів втрачаючи гроші, я терпів втративши Крим, я терпів тупу роботу, я терпів самоїзоляцію і обстріли... Але виявилося що одного я не можу терпіти: життя без волі!

Звалив би бюджетно через Молдавію за 500$ і не скиглив би тут. 😏 Звалив би бюджетно через Молдавію за 500$ і не скиглив би тут. 😏

Автор звалив, але трохи інакше.



Там читати хоча би всі залайкані пости, я процитував самий-самий лайканий. Автор звалив, але трохи інакше.Там читати хоча би всі залайкані пости, я процитував самий-самий лайканий. flyman

Повідомлень: 31994 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1523 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 10:15 BIGor написав: antey1969 написав: BIGor

Где дома разбомбили, оттуда в первую очередь и беженцы.

Если все равно начинать все сначала, то лучше там, где точно бомбить не будут. Где дома разбомбили, оттуда в первую очередь и беженцы.Если все равно начинать все сначала, то лучше там, где точно бомбить не будут.

Люди їхали від "русського міра" і привезли в Польщу русській мір, таке собі. До речі, друге що кидається в очі, що вже дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%. Люди їхали від "русського міра" і привезли в Польщу русській мір, таке собі. До речі, друге що кидається в очі, що вже дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%.

Мне всегда нравились люди, которые куда не приедут, начинают возмущаться, что соседи не такие. Вам не приходило в голову, что если хозяева их приняли, то они имеют как минимум такие же права как и вы? Поляки могут потребовать говорить на польском, это их страна. И это нормально.

Раздражает язык беженцев, в Сомали будет комфортнее, там будет все по душе. Мне всегда нравились люди, которые куда не приедут, начинают возмущаться, что соседи не такие. Вам не приходило в голову, что если хозяева их приняли, то они имеют как минимум такие же права как и вы? Поляки могут потребовать говорить на польском, это их страна. И это нормально.Раздражает язык беженцев, в Сомали будет комфортнее, там будет все по душе. antey1969 1

Повідомлень: 11963 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1665 раз. Подякували: 3568 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 10:48 на глаз antey1969 написав: BIGor написав: antey1969 написав: BIGor

Где дома разбомбили, оттуда в первую очередь и беженцы.

Если все равно начинать все сначала, то лучше там, где точно бомбить не будут. Где дома разбомбили, оттуда в первую очередь и беженцы.Если все равно начинать все сначала, то лучше там, где точно бомбить не будут.

Люди їхали від "русського міра" і привезли в Польщу русській мір, таке собі. До речі, друге що кидається в очі, що вже дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%. Люди їхали від "русського міра" і привезли в Польщу русській мір, таке собі. До речі, друге що кидається в очі, що вже дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%.

Мне всегда нравились люди, которые куда не приедут, начинают возмущаться, что соседи не такие. Вам не приходило в голову, что если хозяева их приняли, то они имеют как минимум такие же права как и вы? Поляки могут потребовать говорить на польском, это их страна. И это нормально.

Раздражает язык беженцев, в Сомали будет комфортнее, там будет все по душе. Мне всегда нравились люди, которые куда не приедут, начинают возмущаться, что соседи не такие. Вам не приходило в голову, что если хозяева их приняли, то они имеют как минимум такие же права как и вы? Поляки могут потребовать говорить на польском, это их страна. И это нормально.Раздражает язык беженцев, в Сомали будет комфортнее, там будет все по душе.



особливо патріотів в азилі сильно переймає: "хто ж буде неньку захищати"

дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%. особливо патріотів в азилі сильно переймає: "хто ж буде неньку захищати" flyman

Повідомлень: 31994 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1523 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 10:56 flyman написав: [

особливо патріотів в азилі сильно переймає: "хто ж буде неньку захищати"

дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%. особливо патріотів в азилі сильно переймає: "хто ж буде неньку захищати"

Флай, видите что значит семейным быть, жены в чемоданах с двойным дном перевезут ))) Флай, видите что значит семейным быть, жены в чемоданах с двойным дном перевезут ))) stm

Повідомлень: 3926 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 635 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9979989991000 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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