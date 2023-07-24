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#<1 ... 9979989991000 Додано: Пон 24 лип, 2023 10:56 flyman написав: [

особливо патріотів в азилі сильно переймає: "хто ж буде неньку захищати"

дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%. особливо патріотів в азилі сильно переймає: "хто ж буде неньку захищати"

Флай, видите что значит семейным быть, жены в чемоданах с двойным дном перевезут ))) Флай, видите что значит семейным быть, жены в чемоданах с двойным дном перевезут ))) stm

Повідомлень: 3927 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 634 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 11:29 Щось не сходиться логіка. stm написав: flyman написав: особливо патріотів в азилі сильно переймає: "хто ж буде неньку захищати"

дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%. особливо патріотів в азилі сильно переймає: "хто ж буде неньку захищати"

Флай, видите что значит семейным быть, жены в чемоданах с двойным дном перевезут ))) Флай, видите что значит семейным быть, жены в чемоданах с двойным дном перевезут )))

Це ви так тонко натякаєте на себе?



Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на $120 "базового доходу" щось нема бажаючих (навіть із знищеним житлом), вити гніздечко в уцілілому цоколі. Це ви так тонко натякаєте на себе?Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на $120 "базового доходу" щось нема бажаючих (навіть із знищеним житлом), вити гніздечко в уцілілому цоколі. flyman

Повідомлень: 32000 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1523 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 11:33 flyman написав: Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.



Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка. Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка.

Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещё

сыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))

На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! ))) Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещёсыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! ))) stm

Повідомлень: 3927 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 634 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 12:00 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: flyman написав: Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.



Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка. Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка.

Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещё

сыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))

На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! ))) Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещёсыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! ))) А поділіться, що за вінішко за день на 120 баксів би набрали? А поділіться, що за вінішко за день на 120 баксів би набрали? Faceless

Модератор Повідомлень: 33463 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1393 раз. Подякували: 7790 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 12:21 Faceless написав: stm написав: flyman написав: Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.



Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка. Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка.

Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещё

сыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))

На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! ))) Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещёсыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! ))) А поділіться, що за вінішко за день на 120 баксів би набрали? А поділіться, що за вінішко за день на 120 баксів би набрали?

Ящик Хванчкары, что бы не бегать ))) Ящик Хванчкары, что бы не бегать ))) stm

Повідомлень: 3927 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 634 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9979989991000 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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