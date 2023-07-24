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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лип, 2023 10:56
flyman написав:
[
особливо патріотів в азилі сильно переймає: "хто ж буде неньку захищати"
дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%.
Флай, видите что значит семейным быть, жены в чемоданах с двойным дном перевезут )))
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Додано: Пон 24 лип, 2023 11:29
stm написав: flyman написав:
особливо патріотів в азилі сильно переймає: "хто ж буде неньку захищати"
дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%.
Флай, видите что значит семейным быть, жены в чемоданах с двойным дном перевезут )))
Це ви так тонко натякаєте на себе?
Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на $120 "базового доходу" щось нема бажаючих (навіть із знищеним житлом), вити гніздечко в уцілілому цоколі.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 11:33
flyman написав:
Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.
Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка.
Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещё
сыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))
На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! )))
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:00
stm написав: flyman написав:
Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.
Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка.
Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещё
сыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))
На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! )))
А поділіться, що за вінішко за день на 120 баксів би набрали?
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Faceless
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:21
Faceless написав: stm написав: flyman написав:
Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.
Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка.
Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещё
сыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))
На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! )))
А поділіться, що за вінішко за день на 120 баксів би набрали?
Ящик Хванчкары, что бы не бегать )))
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stm
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