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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9979989991000
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 10:56

  flyman написав:[
особливо патріотів в азилі сильно переймає: "хто ж буде неньку захищати"
дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%.

Флай, видите что значит семейным быть, жены в чемоданах с двойным дном перевезут )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:29

Щось не сходиться логіка.

  stm написав:
  flyman написав:особливо патріотів в азилі сильно переймає: "хто ж буде неньку захищати"
дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%.

Флай, видите что значит семейным быть, жены в чемоданах с двойным дном перевезут )))

Це ви так тонко натякаєте на себе?

Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на $120 "базового доходу" щось нема бажаючих (навіть із знищеним житлом), вити гніздечко в уцілілому цоколі.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:33

  flyman написав:Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.

Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка.

Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещё
сыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))
На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:00

Re: Еміграція, заробітчанство

stm написав:
  flyman написав:Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.

Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка.

Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещё
сыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))
На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! )))
А поділіться, що за вінішко за день на 120 баксів би набрали?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:21

  Faceless написав:
stm написав:
  flyman написав:Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.

Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка.

Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещё
сыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))
На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! )))
А поділіться, що за вінішко за день на 120 баксів би набрали?

Ящик Хванчкары, что бы не бегать )))
stm
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  #<1 ... 9979989991000
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