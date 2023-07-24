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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99899910001001>
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 10:56

  flyman написав:[
особливо патріотів в азилі сильно переймає: "хто ж буде неньку захищати"
дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%.

Флай, видите что значит семейным быть, жены в чемоданах с двойным дном перевезут )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:29

Щось не сходиться логіка.

  stm написав:
  flyman написав:особливо патріотів в азилі сильно переймає: "хто ж буде неньку захищати"
дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%.

Флай, видите что значит семейным быть, жены в чемоданах с двойным дном перевезут )))

Це ви так тонко натякаєте на себе?

Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на $120 "базового доходу" щось нема бажаючих (навіть із знищеним житлом), вити гніздечко в уцілілому цоколі.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:33

  flyman написав:Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.

Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка.

Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещё
сыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))
На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:00

Re: Еміграція, заробітчанство

stm написав:
  flyman написав:Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.

Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка.

Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещё
сыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))
На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! )))
А поділіться, що за вінішко за день на 120 баксів би набрали?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:21

  Faceless написав:
stm написав:
  flyman написав:Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.

Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка.

Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещё
сыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))
На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! )))
А поділіться, що за вінішко за день на 120 баксів би набрали?

Ящик Хванчкары, что бы не бегать )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:49

stm , зачем же в Италиях с испаниями усы сталина?)
Если есть просеко за 4 Ойро).
А аналоги правильного Апероля (чтобы игнорить не ушедших из Мордора) где-то так же))

Можно «шприцеваться» в жаркие дни на все 120 Ойро
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:04

Re: Еміграція, заробітчанство

Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:
Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — Bloomberg

За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.

"Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:06

  Hotab написав:stm , зачем же в Италиях с испаниями усы сталина?)
Если есть просеко за 4 Ойро).
А аналоги правильного Апероля (чтобы игнорить не ушедших из Мордора) где-то так же))

Модно «шприцеваться» в жаркие дни на все 120 Ойро , лишив Флумана куска хлеба. Пусть закрутки грызет.

Хотаб, грузины разные бывают. Правительство у них омно, а вот подруга подруги замужем за здоровым, волосатым грузином. На Яворивском полигоне тренировать наших он был в первый же день войны :) Я действительно поклонник грузинских (Хванчкара, Мукузани, Пиросмани, Алазанская долина как для бюджетного) и Итальянских (Кьянти, НероДавола как знамена Алазанской). Maschio prosecco только с подружками :) Аппероль шприц (биттероль более бюджетная версия) - это действительно хороший напиток на жаркое лето, но он опасен каждый день, т.к. женский алкоголизм неизлечим ))) Поэтому красные вина Грузии или Италии в выходные или на встречи с подружками - это вот моё любимое :)
И надо вытаскивать гражданина Украины Саакашвили, как бы я не относилась к его эпатажности...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:08

  airmax78 написав:Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:
Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — Bloomberg

За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.

"Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Якщо перестануть надавати житло і соціал - більша половина повернеться - інакше менша половина і то не факт - за два три роки діти повністю адаптуються і будуть знати мову - нафіга їм повертатися?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:15

  airmax78 написав:Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:
Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — Bloomberg

За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.

"Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Максим, детям под ракетами не место. Поэтому МЗС пускай готовит что угодно, желательно вооружение выбивает у партнёров в масштабах больше, чем у орков, но мелкие должны жить без страха и с 0 вероятностью умереть от войны.
stm
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