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#<1 ... 99899910001001> Додано: Пон 24 лип, 2023 10:56 flyman написав: [

особливо патріотів в азилі сильно переймає: "хто ж буде неньку захищати"

дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%. особливо патріотів в азилі сильно переймає: "хто ж буде неньку захищати"

Флай, видите что значит семейным быть, жены в чемоданах с двойным дном перевезут ))) Флай, видите что значит семейным быть, жены в чемоданах с двойным дном перевезут ))) stm

Повідомлень: 3929 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 635 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 11:29 Щось не сходиться логіка. stm написав: flyman написав: особливо патріотів в азилі сильно переймає: "хто ж буде неньку захищати"

дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%. особливо патріотів в азилі сильно переймає: "хто ж буде неньку захищати"

Флай, видите что значит семейным быть, жены в чемоданах с двойным дном перевезут ))) Флай, видите что значит семейным быть, жены в чемоданах с двойным дном перевезут )))

Це ви так тонко натякаєте на себе?



Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на $120 "базового доходу" щось нема бажаючих (навіть із знищеним житлом), вити гніздечко в уцілілому цоколі. Це ви так тонко натякаєте на себе?Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на $120 "базового доходу" щось нема бажаючих (навіть із знищеним житлом), вити гніздечко в уцілілому цоколі. flyman

Повідомлень: 31999 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1523 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 11:33 flyman написав: Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.



Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка. Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка.

Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещё

сыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))

На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! ))) Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещёсыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! ))) stm

Повідомлень: 3929 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 635 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 12:00 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: flyman написав: Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.



Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка. Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка.

Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещё

сыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))

На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! ))) Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещёсыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! ))) А поділіться, що за вінішко за день на 120 баксів би набрали? А поділіться, що за вінішко за день на 120 баксів би набрали? Faceless

Модератор Повідомлень: 33458 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1393 раз. Подякували: 7790 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 12:21 Faceless написав: stm написав: flyman написав: Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.



Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка. Це ви так пропонуєте свою кандидатуру, тонко.Тим часом, читаю всепропальщиків в темі "коли дно КРЖН", а в реальності на "$120 базового доходу" щось нема бажаючих, навіть із знищеним житлом, вити гніздечко в уцілилілому цоколі. Щось не сходиться логіка.

Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещё

сыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))

На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! ))) Не, я только на винишко бюджет уже растрынькаю в первый же день. А ещёсыры и прошуто... И ведь правда, в вашем случае, женщина может предприимчиво вывезти вас закрутками на органы )))На самом деле и вас и меня поразил глаз Бигора, просто алмаз! и пропорция верная! ))) А поділіться, що за вінішко за день на 120 баксів би набрали? А поділіться, що за вінішко за день на 120 баксів би набрали?

Ящик Хванчкары, что бы не бегать ))) Ящик Хванчкары, что бы не бегать ))) stm

Повідомлень: 3929 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 635 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 13:49 stm , зачем же в Италиях с испаниями усы сталина?)

Если есть просеко за 4 Ойро).

А аналоги правильного Апероля (чтобы игнорить не ушедших из Мордора) где-то так же))



Можно «шприцеваться» в жаркие дни на все 120 Ойро Hotab Повідомлень: 9512 З нами з: 15.02.09 Подякував: 594 раз. Подякували: 2028 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 14:04 Re: Еміграція, заробітчанство Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:

Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — Bloomberg



За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.



"Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна. airmax78 Повідомлень: 42465 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 14:06 Hotab написав: stm , зачем же в Италиях с испаниями усы сталина?)

Если есть просеко за 4 Ойро).

А аналоги правильного Апероля (чтобы игнорить не ушедших из Мордора) где-то так же))



Модно «шприцеваться» в жаркие дни на все 120 Ойро , лишив Флумана куска хлеба. Пусть закрутки грызет. , зачем же в Италиях с испаниями усы сталина?)Если есть просеко за 4 Ойро).А аналоги правильного Апероля (чтобы игнорить не ушедших из Мордора) где-то так же))Модно «шприцеваться» в жаркие дни на все 120 Ойро , лишив Флумана куска хлеба. Пусть закрутки грызет.

Хотаб, грузины разные бывают. Правительство у них омно, а вот подруга подруги замужем за здоровым, волосатым грузином. На Яворивском полигоне тренировать наших он был в первый же день войны Я действительно поклонник грузинских (Хванчкара, Мукузани, Пиросмани, Алазанская долина как для бюджетного) и Итальянских (Кьянти, НероДавола как знамена Алазанской). Maschio prosecco только с подружками Аппероль шприц (биттероль более бюджетная версия) - это действительно хороший напиток на жаркое лето, но он опасен каждый день, т.к. женский алкоголизм неизлечим ))) Поэтому красные вина Грузии или Италии в выходные или на встречи с подружками - это вот моё любимое

И надо вытаскивать гражданина Украины Саакашвили, как бы я не относилась к его эпатажности... Хотаб, грузины разные бывают. Правительство у них омно, а вот подруга подруги замужем за здоровым, волосатым грузином. На Яворивском полигоне тренировать наших он был в первый же день войныЯ действительно поклонник грузинских (Хванчкара, Мукузани, Пиросмани, Алазанская долина как для бюджетного) и Итальянских (Кьянти, НероДавола как знамена Алазанской). Maschio prosecco только с подружкамиАппероль шприц (биттероль более бюджетная версия) - это действительно хороший напиток на жаркое лето, но он опасен каждый день, т.к. женский алкоголизм неизлечим ))) Поэтому красные вина Грузии или Италии в выходные или на встречи с подружками - это вот моё любимоеИ надо вытаскивать гражданина Украины Саакашвили, как бы я не относилась к его эпатажности... stm

Повідомлень: 3929 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 635 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 14:08 airmax78 написав: Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:

Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — Bloomberg



За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.



"Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна. Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — BloombergЗа даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку."Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Якщо перестануть надавати житло і соціал - більша половина повернеться - інакше менша половина і то не факт - за два три роки діти повністю адаптуються і будуть знати мову - нафіга їм повертатися? Якщо перестануть надавати житло і соціал - більша половина повернеться - інакше менша половина і то не факт - за два три роки діти повністю адаптуються і будуть знати мову - нафіга їм повертатися? cherchiltank

Повідомлень: 505 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 14:15 airmax78 написав: Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:

Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — Bloomberg



За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.



"Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна. Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — BloombergЗа даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку."Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Максим, детям под ракетами не место. Поэтому МЗС пускай готовит что угодно, желательно вооружение выбивает у партнёров в масштабах больше, чем у орков, но мелкие должны жить без страха и с 0 вероятностью умереть от войны. Максим, детям под ракетами не место. Поэтому МЗС пускай готовит что угодно, желательно вооружение выбивает у партнёров в масштабах больше, чем у орков, но мелкие должны жить без страха и с 0 вероятностью умереть от войны. stm

Повідомлень: 3929 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 635 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 99899910001001> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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