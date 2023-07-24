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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99899910001001
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:21

stm , неужели в старой Европе представлена Грузия?
По напиткам - одобряю) . Где-то так же. И кьянти какое-то время назад тоже любил)) Но Грузия как-то давно не брал. Когда брал, то это был Kartuli Vazi. Может есть получше производители, не знаю.
К грузинам как таковым претензий нет. Они вроде имеют свой легион на фронте.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 15:09

  stm написав:
  airmax78 написав:Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:
Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — Bloomberg

За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.

"Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Максим, детям под ракетами не место. Поэтому МЗС пускай готовит что угодно, желательно вооружение выбивает у партнёров в масштабах больше, чем у орков, но мелкие должны жить без страха и с 0 вероятностью умереть от войны.

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Без населения КРЖН уйдет в пике.
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rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 15:14

  Hotab написав:stm , неужели в старой Европе представлена Грузия?
По напиткам - одобряю) . Где-то так же. И кьянти какое-то время назад тоже любил)) Но Грузия как-то давно не брал. Когда брал, то это был Kartuli Vazi. Может есть получше производители, не знаю.
К грузинам как таковым претензий нет. Они вроде имеют свой легион на фронте.


У меня тут рядом грузинские вина продаются, я их в еще в Киеве предпочитал -белые Телиани Велли и Картули Вази.
По сравнению с итальянским, которое тут беру, Шардоне, более насыщенный букет.
Но пару раз что-то было не то и вернулся обратно к Шардоне.
Под морепродукты и суши - вполне.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 15:33

  airmax78 написав:Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:
Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — Bloomberg

За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.

"Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

наступне найважливіше завдання: "кожна укрожінка має народити мінімум 5 укродітей", хто не вміє навчимо, хто не хоче заставим
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 16:06

  flyman написав:
  airmax78 написав:Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:
Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — Bloomberg

За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.

"Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

наступне найважливіше завдання: "кожна укрожінка має народити мінімум 5 укродітей", хто не вміє навчимо, хто не хоче заставим

Долучайтеся, Флаймане! Досить тут витрачати час на цей глубоководний планктон.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 16:18

  Hotab написав:stm , неужели в старой Европе представлена Грузия?

Есть, но надо специально искать, цена 16-20€ поэтому Италия, Испания выигрывает.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 16:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  stm написав:Ящик Хванчкары, что бы не бегать )))

Тоді можна й не вкластися. Ми останні кілька разів брали Хванчкара Khareba
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 16:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  stm написав:Поэтому МЗС пускай готовит что угодно, желательно вооружение выбивает у партнёров в масштабах больше, чем у орков, но мелкие должны жить без страха и с 0 вероятностью умереть от войны.

Хай готують $. Якщо будуть достатньо платити то можуть і повернутись у відносно безпечні Ужгород, Чернівці...
Дюрі-бачі
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