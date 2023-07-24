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#<1 ... 999100010011002> Додано: Пон 24 лип, 2023 14:21 stm , неужели в старой Европе представлена Грузия?

По напиткам - одобряю) . Где-то так же. И кьянти какое-то время назад тоже любил)) Но Грузия как-то давно не брал. Когда брал, то это был Kartuli Vazi. Может есть получше производители, не знаю.

К грузинам как таковым претензий нет. Они вроде имеют свой легион на фронте. Hotab Повідомлень: 9512 З нами з: 15.02.09 Подякував: 594 раз. Подякували: 2028 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 15:09 stm написав: airmax78 написав: Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:

Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — Bloomberg



За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.



"Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна. Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — BloombergЗа даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку."Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Максим, детям под ракетами не место. Поэтому МЗС пускай готовит что угодно, желательно вооружение выбивает у партнёров в масштабах больше, чем у орков, но мелкие должны жить без страха и с 0 вероятностью умереть от войны. Максим, детям под ракетами не место. Поэтому МЗС пускай готовит что угодно, желательно вооружение выбивает у партнёров в масштабах больше, чем у орков, но мелкие должны жить без страха и с 0 вероятностью умереть от войны.

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Без населения КРЖН уйдет в пике.

Кому за 352куя продать квитку? Без населения КРЖН уйдет в пике.Кому за 352куя продать квитку? rjkz

Повідомлень: 15070 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7814 раз. Подякували: 4778 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 15:14 Hotab написав: stm , неужели в старой Европе представлена Грузия?

По напиткам - одобряю) . Где-то так же. И кьянти какое-то время назад тоже любил)) Но Грузия как-то давно не брал. Когда брал, то это был Kartuli Vazi. Может есть получше производители, не знаю.

К грузинам как таковым претензий нет. Они вроде имеют свой легион на фронте. , неужели в старой Европе представлена Грузия?По напиткам - одобряю) . Где-то так же. И кьянти какое-то время назад тоже любил)) Но Грузия как-то давно не брал. Когда брал, то это был Kartuli Vazi. Может есть получше производители, не знаю.К грузинам как таковым претензий нет. Они вроде имеют свой легион на фронте.



У меня тут рядом грузинские вина продаются, я их в еще в Киеве предпочитал -белые Телиани Велли и Картули Вази.

По сравнению с итальянским, которое тут беру, Шардоне, более насыщенный букет.

Но пару раз что-то было не то и вернулся обратно к Шардоне.

Под морепродукты и суши - вполне. У меня тут рядом грузинские вина продаются, я их в еще в Киеве предпочитал -белые Телиани Велли и Картули Вази.По сравнению с итальянским, которое тут беру, Шардоне, более насыщенный букет.Но пару раз что-то было не то и вернулся обратно к Шардоне.Под морепродукты и суши - вполне. rjkz

Повідомлень: 15070 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7814 раз. Подякували: 4778 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 15:33 airmax78 написав: Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:

Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — Bloomberg



За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.



"Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна. Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — BloombergЗа даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку."Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

наступне найважливіше завдання: "кожна укрожінка має народити мінімум 5 укродітей", хто не вміє навчимо, хто не хоче заставим наступне найважливіше завдання: "кожна укрожінка має народити мінімум 5 укродітей", хто не вміє навчимо, хто не хоче заставим flyman

Повідомлень: 32000 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1523 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 16:06 flyman написав: airmax78 написав: Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:

Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — Bloomberg



За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.



"Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна. Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — BloombergЗа даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку."Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

наступне найважливіше завдання: "кожна укрожінка має народити мінімум 5 укродітей", хто не вміє навчимо, хто не хоче заставим наступне найважливіше завдання: "кожна укрожінка має народити мінімум 5 укродітей", хто не вміє навчимо, хто не хоче заставим

Долучайтеся, Флаймане! Досить тут витрачати час на цей глубоководний планктон. Долучайтеся, Флаймане! Досить тут витрачати час на цей глубоководний планктон. airmax78 Повідомлень: 42469 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 16:18 Hotab написав: stm , неужели в старой Европе представлена Грузия?

, неужели в старой Европе представлена Грузия?

Есть, но надо специально искать, цена 16-20€ поэтому Италия, Испания выигрывает. Есть, но надо специально искать, цена 16-20€ поэтому Италия, Испания выигрывает. stm

Повідомлень: 3930 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 16:19 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Ящик Хванчкары, что бы не бегать ))) Ящик Хванчкары, что бы не бегать )))

Тоді можна й не вкластися. Ми останні кілька разів брали Хванчкара Khareba Тоді можна й не вкластися. Ми останні кілька разів брали Хванчкара Khareba Faceless

Модератор Повідомлень: 33460 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1393 раз. Подякували: 7790 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 16:20 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Поэтому МЗС пускай готовит что угодно, желательно вооружение выбивает у партнёров в масштабах больше, чем у орков, но мелкие должны жить без страха и с 0 вероятностью умереть от войны. Поэтому МЗС пускай готовит что угодно, желательно вооружение выбивает у партнёров в масштабах больше, чем у орков, но мелкие должны жить без страха и с 0 вероятностью умереть от войны.

Хай готують $. Якщо будуть достатньо платити то можуть і повернутись у відносно безпечні Ужгород, Чернівці... Хай готують $. Якщо будуть достатньо платити то можуть і повернутись у відносно безпечні Ужгород, Чернівці... Дюрі-бачі

Повідомлень: 990 З нами з: 29.07.22 Подякував: 118 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 16:48 Дюрі-бачі написав: stm написав: Поэтому МЗС пускай готовит что угодно, желательно вооружение выбивает у партнёров в масштабах больше, чем у орков, но мелкие должны жить без страха и с 0 вероятностью умереть от войны. Поэтому МЗС пускай готовит что угодно, желательно вооружение выбивает у партнёров в масштабах больше, чем у орков, но мелкие должны жить без страха и с 0 вероятностью умереть от войны.

Хай готують $. Якщо будуть достатньо платити то можуть і повернутись у відносно безпечні Ужгород, Чернівці... Хай готують $. Якщо будуть достатньо платити то можуть і повернутись у відносно безпечні Ужгород, Чернівці...

Як я і писав раніше: всі біженці зараз по окремих програмах перебувають за кордоном. Тобто щоб змусити повернутись - достатньо припинити дію програм. Жити на пташиних правах за кордоном бажаючі не тільки лише усі. Просто потрібна політична воля від нашого уряду. Вона є. І не потрібні зайві доляри. Хоча, думаю, шлях до дому приймаючи країни нашим співвітчизникам оплатять. Навіть з-за океану. rjkz повинен залишитись в Нью Йорку єдиним російськомовним українцем. Як я і писав раніше: всі біженці зараз по окремих програмах перебувають за кордоном. Тобто щоб змусити повернутись - достатньо припинити дію програм. Жити на пташиних правах за кордоном бажаючі не тільки лише усі. Просто потрібна політична воля від нашого уряду. Вона є. І не потрібні зайві доляри. Хоча, думаю, шлях до дому приймаючи країни нашим співвітчизникам оплатять. Навіть з-за океану. rjkz повинен залишитись в Нью Йорку єдиним російськомовним українцем. airmax78 Повідомлень: 42469 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 17:15 airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав: Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:

Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — Bloomberg



За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.



"Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна. Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — BloombergЗа даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку."Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

наступне найважливіше завдання: "кожна укрожінка має народити мінімум 5 укродітей", хто не вміє навчимо, хто не хоче заставим наступне найважливіше завдання: "кожна укрожінка має народити мінімум 5 укродітей", хто не вміє навчимо, хто не хоче заставим

Долучайтеся, Флаймане! Досить тут витрачати час на цей глубоководний планктон. Долучайтеся, Флаймане! Досить тут витрачати час на цей глубоководний планктон.

а $120 безумовного доходу літом і $150 на ніс кожному хто даватиме? а $120 безумовного доходу літом і $150 на ніс кожному хто даватиме? flyman

Повідомлень: 32000 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1523 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 999100010011002> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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