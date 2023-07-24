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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 999100010011002
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 17:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Як я і писав раніше: всі біженці зараз по окремих програмах перебувають за кордоном. Тобто щоб змусити повернутись - достатньо припинити дію програм. Жити на пташиних правах за кордоном бажаючі не тільки лише усі. Просто потрібна політична воля від нашого уряду. Вона є. І не потрібні зайві доляри. Хоча, думаю, шлях до дому приймаючи країни нашим співвітчизникам оплатять. Навіть з-за океану. rjkz повинен залишитись в Нью Йорку єдиним російськомовним українцем.

Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 17:42

  airmax78 написав:Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:
Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — Bloomberg

За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.

"Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.



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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 17:54

  slonomag написав:
  airmax78 написав:Як я і писав раніше: всі біженці зараз по окремих програмах перебувають за кордоном. Тобто щоб змусити повернутись - достатньо припинити дію програм. Жити на пташиних правах за кордоном бажаючі не тільки лише усі. Просто потрібна політична воля від нашого уряду. Вона є. І не потрібні зайві доляри. Хоча, думаю, шлях до дому приймаючи країни нашим співвітчизникам оплатять. Навіть з-за океану. rjkz повинен залишитись в Нью Йорку єдиним російськомовним українцем.

Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.

Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:21

  airmax78 написав:
  slonomag написав:
  airmax78 написав:Як я і писав раніше: всі біженці зараз по окремих програмах перебувають за кордоном. Тобто щоб змусити повернутись - достатньо припинити дію програм. Жити на пташиних правах за кордоном бажаючі не тільки лише усі. Просто потрібна політична воля від нашого уряду. Вона є. І не потрібні зайві доляри. Хоча, думаю, шлях до дому приймаючи країни нашим співвітчизникам оплатять. Навіть з-за океану. rjkz повинен залишитись в Нью Йорку єдиним російськомовним українцем.

Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.

Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато.

Думаю, що до моменту закінчення війни, в тому чи іншому вигляді, у нашого уряду просто не буде аргументації, щоб просити про такий крок.
Працевлаштованих виштовхувати ніхто не буде. Хіба що їм самим захочеться повернутись.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:46

  gonchik74 написав:
  airmax78 написав:Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато.

Думаю, що до моменту закінчення війни, в тому чи іншому вигляді, у нашого уряду просто не буде аргументації, щоб просити про такий крок.
Працевлаштованих виштовхувати ніхто не буде. Хіба що їм самим захочеться повернутись.


З дітьми теж не будуть. А це не менше 50% від виїхавших
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:06

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.

Не сильно дорого цінують - 7 тис.$/жінка.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:25

Re: Еміграція, заробітчанство

человеческий капитал состоит из тех кто сейчас работает, тех кто учится и подрастает, тех кто рожает
Украина утратила в каждой категории, т.е капиталу не откуда взяться более
no fate
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:27

  Ой+ написав:
  airmax78 написав:За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.

Не сильно дорого цінують - 7 тис.$/жінка.

Так, але з іншого боку
20:2,8:12міс= 600 дол/міс
Це вам не 120, які Флайман пропонує :mrgreen:
fler
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