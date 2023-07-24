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#<1 ... 1000100110021003> Додано: Пон 24 лип, 2023 17:30 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Як я і писав раніше: всі біженці зараз по окремих програмах перебувають за кордоном. Тобто щоб змусити повернутись - достатньо припинити дію програм. Жити на пташиних правах за кордоном бажаючі не тільки лише усі. Просто потрібна політична воля від нашого уряду. Вона є. І не потрібні зайві доляри. Хоча, думаю, шлях до дому приймаючи країни нашим співвітчизникам оплатять. Навіть з-за океану. rjkz повинен залишитись в Нью Йорку єдиним російськомовним українцем. Як я і писав раніше: всі біженці зараз по окремих програмах перебувають за кордоном. Тобто щоб змусити повернутись - достатньо припинити дію програм. Жити на пташиних правах за кордоном бажаючі не тільки лише усі. Просто потрібна політична воля від нашого уряду. Вона є. І не потрібні зайві доляри. Хоча, думаю, шлях до дому приймаючи країни нашим співвітчизникам оплатять. Навіть з-за океану. rjkz повинен залишитись в Нью Йорку єдиним російськомовним українцем.

Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение. Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение. slonomag Повідомлень: 315 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 17:42 airmax78 написав: Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:

Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — Bloomberg



За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.



"Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна. Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — BloombergЗа даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку."Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.





По последствиям для рыб - как вступлление в НАТО в конституции Порошенко По последствиям для рыб - как вступлление в НАТО в конституции Порошенко fox767676 Повідомлень: 612 З нами з: 13.06.20 Подякував: 245 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 17:54 slonomag написав: airmax78 написав: Як я і писав раніше: всі біженці зараз по окремих програмах перебувають за кордоном. Тобто щоб змусити повернутись - достатньо припинити дію програм. Жити на пташиних правах за кордоном бажаючі не тільки лише усі. Просто потрібна політична воля від нашого уряду. Вона є. І не потрібні зайві доляри. Хоча, думаю, шлях до дому приймаючи країни нашим співвітчизникам оплатять. Навіть з-за океану. rjkz повинен залишитись в Нью Йорку єдиним російськомовним українцем. Як я і писав раніше: всі біженці зараз по окремих програмах перебувають за кордоном. Тобто щоб змусити повернутись - достатньо припинити дію програм. Жити на пташиних правах за кордоном бажаючі не тільки лише усі. Просто потрібна політична воля від нашого уряду. Вона є. І не потрібні зайві доляри. Хоча, думаю, шлях до дому приймаючи країни нашим співвітчизникам оплатять. Навіть з-за океану. rjkz повинен залишитись в Нью Йорку єдиним російськомовним українцем.

Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение. Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.

Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато. Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато. airmax78 Повідомлень: 42472 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 18:21 airmax78 написав: slonomag написав: airmax78 написав: Як я і писав раніше: всі біженці зараз по окремих програмах перебувають за кордоном. Тобто щоб змусити повернутись - достатньо припинити дію програм. Жити на пташиних правах за кордоном бажаючі не тільки лише усі. Просто потрібна політична воля від нашого уряду. Вона є. І не потрібні зайві доляри. Хоча, думаю, шлях до дому приймаючи країни нашим співвітчизникам оплатять. Навіть з-за океану. rjkz повинен залишитись в Нью Йорку єдиним російськомовним українцем. Як я і писав раніше: всі біженці зараз по окремих програмах перебувають за кордоном. Тобто щоб змусити повернутись - достатньо припинити дію програм. Жити на пташиних правах за кордоном бажаючі не тільки лише усі. Просто потрібна політична воля від нашого уряду. Вона є. І не потрібні зайві доляри. Хоча, думаю, шлях до дому приймаючи країни нашим співвітчизникам оплатять. Навіть з-за океану. rjkz повинен залишитись в Нью Йорку єдиним російськомовним українцем.

Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение. Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.

Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато. Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато.

Думаю, що до моменту закінчення війни, в тому чи іншому вигляді, у нашого уряду просто не буде аргументації, щоб просити про такий крок.

Працевлаштованих виштовхувати ніхто не буде. Хіба що їм самим захочеться повернутись. Думаю, що до моменту закінчення війни, в тому чи іншому вигляді, у нашого уряду просто не буде аргументації, щоб просити про такий крок.Працевлаштованих виштовхувати ніхто не буде. Хіба що їм самим захочеться повернутись. gonchik74

Повідомлень: 354 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 18:46 gonchik74 написав: airmax78 написав: Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато. Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато.

Думаю, що до моменту закінчення війни, в тому чи іншому вигляді, у нашого уряду просто не буде аргументації, щоб просити про такий крок.

Працевлаштованих виштовхувати ніхто не буде. Хіба що їм самим захочеться повернутись. Думаю, що до моменту закінчення війни, в тому чи іншому вигляді, у нашого уряду просто не буде аргументації, щоб просити про такий крок.Працевлаштованих виштовхувати ніхто не буде. Хіба що їм самим захочеться повернутись.



З дітьми теж не будуть. А це не менше 50% від виїхавших З дітьми теж не будуть. А це не менше 50% від виїхавших adeges Повідомлень: 4333 З нами з: 14.03.06 Подякував: 395 раз. Подякували: 997 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 19:06 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку. За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.

Не сильно дорого цінують - 7 тис.$/жінка. Не сильно дорого цінують - 7 тис.$/жінка. Ой+

Повідомлень: 6010 З нами з: 19.04.12 Подякував: 87 раз. Подякували: 927 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 19:25 Re: Еміграція, заробітчанство человеческий капитал состоит из тех кто сейчас работает, тех кто учится и подрастает, тех кто рожает

Украина утратила в каждой категории, т.е капиталу не откуда взяться более

no fate nekefer

Повідомлень: 593 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 20:05 Re: Еміграція, заробітчанство antey1969 написав: BIGor написав: antey1969 написав: BIGor

Где дома разбомбили, оттуда в первую очередь и беженцы.

Если все равно начинать все сначала, то лучше там, где точно бомбить не будут. Где дома разбомбили, оттуда в первую очередь и беженцы.Если все равно начинать все сначала, то лучше там, где точно бомбить не будут.

Люди їхали від "русського міра" і привезли в Польщу русській мір, таке собі. До речі, друге що кидається в очі, що вже дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%. Люди їхали від "русського міра" і привезли в Польщу русській мір, таке собі. До речі, друге що кидається в очі, що вже дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%.

Мне всегда нравились люди, которые куда не приедут, начинают возмущаться, что соседи не такие. Вам не приходило в голову, что если хозяева их приняли, то они имеют как минимум такие же права как и вы? Поляки могут потребовать говорить на польском, это их страна. И это нормально.

Раздражает язык беженцев, в Сомали будет комфортнее, там будет все по душе. Мне всегда нравились люди, которые куда не приедут, начинают возмущаться, что соседи не такие. Вам не приходило в голову, что если хозяева их приняли, то они имеют как минимум такие же права как и вы? Поляки могут потребовать говорить на польском, это их страна. И это нормально.Раздражает язык беженцев, в Сомали будет комфортнее, там будет все по душе. А мне нравятся люди и близко не видевшие ракеты, но с людьми в стрессе общаются закатывая глаза "мовить по польську". Как хочется поменяться местами А мне нравятся люди и близко не видевшие ракеты, но с людьми в стрессе общаются закатывая глаза "мовить по польську". Как хочется поменяться местами beee

Повідомлень: 775 З нами з: 17.12.22 Подякував: 47 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 20:20 Re: Еміграція, заробітчанство

Чувство, что поляки натравили на нас всю бюрократическую правоохранительную машину. Я уже писал, что общался с несколькими прокуратурами разных районов и даже городов. Хорошо, что везде всё законно и хорошо, но вчера снова пришло 4 письма из суда. Сразу на меня и на жену. У меня глаз задёргался. Оказывается это у них так запись в реестре недвижимости происходит.

Понимаете? Они суровые и строгие ребята. Даже хорошее дело у них суровое: спешим обрадовать вас - на вас подали в суд. Вы, негодяй, вступили в собственность Имея в Варшаве недвижимость я абсолютно не чувствую себя там комфортно. И сдриснул от туда через неделю, понимая, что больше из Украины не выеду.Чувство, что поляки натравили на нас всю бюрократическую правоохранительную машину. Я уже писал, что общался с несколькими прокуратурами разных районов и даже городов. Хорошо, что везде всё законно и хорошо, но вчера снова пришло 4 письма из суда. Сразу на меня и на жену. У меня глаз задёргался. Оказывается это у них так запись в реестре недвижимости происходит.Понимаете? Они суровые и строгие ребята. Даже хорошее дело у них суровое: спешим обрадовать вас - на вас подали в суд. Вы, негодяй, вступили в собственность beee

Повідомлень: 775 З нами з: 17.12.22 Подякував: 47 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 20:34 adeges написав: gonchik74 написав: airmax78 написав: Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато. Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато.

Думаю, що до моменту закінчення війни, в тому чи іншому вигляді, у нашого уряду просто не буде аргументації, щоб просити про такий крок.

Працевлаштованих виштовхувати ніхто не буде. Хіба що їм самим захочеться повернутись. Думаю, що до моменту закінчення війни, в тому чи іншому вигляді, у нашого уряду просто не буде аргументації, щоб просити про такий крок.Працевлаштованих виштовхувати ніхто не буде. Хіба що їм самим захочеться повернутись.



З дітьми теж не будуть. А це не менше 50% від виїхавших З дітьми теж не будуть. А це не менше 50% від виїхавших

История нас учит что то, что нам кажется невероятным, уже когда-то было: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92% ... 0%BE%D0%B2

Так что все зависит от договоренностей межгосударственных. История нас учит что то, что нам кажется невероятным, уже когда-то было:Так что все зависит от договоренностей межгосударственных. airmax78 Повідомлень: 42472 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1000100110021003> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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