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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1001100210031004>
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 20:37

  akurt написав:- вчити мову вже зараз.
- думати про навчання дітей за кордоном (це майже всім учасникам форуму ДУЖЕ не подобається).

Про те,що мову треба вчити давно тут поговорили і одноголосно постановили, що це правильно- ніхто не сперечався навіть.
Про навчання дітей закордоном- теж мимо: форумчани поділяються на 3 категорії:
- ті, хто вже вивчив дітей закордоном
- ті, хто зараз це робить
- і ті, хто вирішує де саме закордоном вчити дітей( бо діти ще не досягли певного віку).
Я не розумію, як ви цього не помітили
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 20:51

  slonomag написав:
  airmax78 написав:Як я і писав раніше: всі біженці зараз по окремих програмах перебувають за кордоном. Тобто щоб змусити повернутись - достатньо припинити дію програм. Жити на пташиних правах за кордоном бажаючі не тільки лише усі. Просто потрібна політична воля від нашого уряду. Вона є. І не потрібні зайві доляри. Хоча, думаю, шлях до дому приймаючи країни нашим співвітчизникам оплатять. Навіть з-за океану. rjkz повинен залишитись в Нью Йорку єдиним російськомовним українцем.

Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.


Нигде не дают пособия просто так - заставляют или искать работу и работать или учить язык с перспективой искать работу или интегрировать детей в школы-садики с перспективой что они позже будут там работать. И как бы тут понятно то тем странам что платят пособия НУЖНА рабочая сила - так увы МЗС идет лесом, не говоря уже о том что он просто не знает в какой стране сколько украинцев.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:06

  katso написав:
  slonomag написав:
  airmax78 написав:Як я і писав раніше: всі біженці зараз по окремих програмах перебувають за кордоном. Тобто щоб змусити повернутись - достатньо припинити дію програм. Жити на пташиних правах за кордоном бажаючі не тільки лише усі. Просто потрібна політична воля від нашого уряду. Вона є. І не потрібні зайві доляри. Хоча, думаю, шлях до дому приймаючи країни нашим співвітчизникам оплатять. Навіть з-за океану. rjkz повинен залишитись в Нью Йорку єдиним російськомовним українцем.

Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.


Нигде не дают пособия просто так - заставляют или искать работу и работать или учить язык с перспективой искать работу или интегрировать детей в школы-садики с перспективой что они позже будут там работать. И как бы тут понятно то тем странам что платят пособия НУЖНА рабочая сила - так увы МЗС идет лесом, не говоря уже о том что он просто не знает в какой стране сколько украинцев.

Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:17

Просто офігенна позиція людини з європейською зп і нерухомістю вартістю 200+. А ті, хто в Україні гарував за умовну 10-15-ку, а за кордоном може скирдувати в місяць стільки, скільки не міг в неньці за рік, яка у тих мотивація? Ваші заклики? Чи якимось чином оператор, що до війни мав 15-ку почне отримувати 40?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:21

  stm написав:
  airmax78 написав:Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:
Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — Bloomberg

За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.

"Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Максим, детям под ракетами не место. Поэтому МЗС пускай готовит что угодно, желательно вооружение выбивает у партнёров в масштабах больше, чем у орков, но мелкие должны жить без страха и с 0 вероятностью умереть от войны.

Ну якщо чесно то ймовірність загинути під ракетами в Києві і області не така і велика, дітей в області зараз купа і в Києві також
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:26

  beee написав:Имея в Варшаве недвижимость я абсолютно не чувствую себя там комфортно. И сдриснул от туда через неделю, понимая, что больше из Украины не выеду.
Чувство, что поляки натравили на нас всю бюрократическую правоохранительную машину. Я уже писал, что общался с несколькими прокуратурами разных районов и даже городов. Хорошо, что везде всё законно и хорошо, но вчера снова пришло 4 письма из суда. Сразу на меня и на жену. У меня глаз задёргался. Оказывается это у них так запись в реестре недвижимости происходит.
Понимаете? Они суровые и строгие ребята. Даже хорошее дело у них суровое: спешим обрадовать вас - на вас подали в суд. Вы, негодяй, вступили в собственность

Просто Варшава не ваше) мені вона теж не подобається, а ось Краків сподобався на 3 дні як туристу)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:31

  antey1969 написав:
  BIGor написав:
  antey1969 написав:BIGor
Где дома разбомбили, оттуда в первую очередь и беженцы.
Если все равно начинать все сначала, то лучше там, где точно бомбить не будут.

Люди їхали від "русського міра" і привезли в Польщу русській мір, таке собі. До речі, друге що кидається в очі, що вже дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%.

Мне всегда нравились люди, которые куда не приедут, начинают возмущаться, что соседи не такие. Вам не приходило в голову, что если хозяева их приняли, то они имеют как минимум такие же права как и вы? Поляки могут потребовать говорить на польском, это их страна. И это нормально.
Раздражает язык беженцев, в Сомали будет комфортнее, там будет все по душе.

Читаю що поляки пишуть - невдоволені масовим напливом руськоязичеіх. Вам не приходило в голову що таке можливо? Вони бачать до чого призвів руський мір в Україні.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 22:04

  cherchiltank написав:Ну якщо чесно то ймовірність загинути під ракетами в Києві і області не така і велика, дітей в області зараз купа і в Києві також

Риск - благородное дело, наверное. Вопрос цены, для кого-то он несоизмерим, для кого-то приемлем.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 22:28

BIGor
Отвечать не могу, здесь вы во всем всегда будете правы.
Спасибо модераторам, перехожу в режим чтения.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 22:29

  stm написав:
  cherchiltank написав:Ну якщо чесно то ймовірність загинути під ракетами в Києві і області не така і велика, дітей в області зараз купа і в Києві також

Риск - благородное дело, наверное. Вопрос цены, для кого-то он несоизмерим, для кого-то приемлем.

Ще раз - бути вбитим ракетою в Києві такий же шанс як і загинути в автопригоді - ви по дорогам не ходите? В машині не їздите? А ось у прифронтових містах - шанс загинути в 100 разів більше. На Закарпатті - взагалі шансів побачити ракету - нуль. Це не відміняє того що всі кацапи п…си і повинні здохнути
cherchiltank
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