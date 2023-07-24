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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лип, 2023 20:37
akurt написав:
- вчити мову вже зараз.
- думати про навчання дітей за кордоном (це майже всім учасникам форуму ДУЖЕ не подобається
).
Про те,що мову треба вчити давно тут поговорили і одноголосно постановили, що це правильно- ніхто не сперечався навіть.
Про навчання дітей закордоном- теж мимо: форумчани поділяються на 3 категорії:
- ті, хто вже вивчив дітей закордоном
- ті, хто зараз це робить
- і ті, хто вирішує де саме закордоном вчити дітей( бо діти ще не досягли певного віку).
Я не розумію, як ви цього не помітили
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Додано: Пон 24 лип, 2023 20:51
slonomag написав: airmax78 написав:
Як я і писав раніше: всі біженці зараз по окремих програмах перебувають за кордоном. Тобто щоб змусити повернутись - достатньо припинити дію програм. Жити на пташиних правах за кордоном бажаючі не тільки лише усі. Просто потрібна політична воля від нашого уряду. Вона є. І не потрібні зайві доляри. Хоча, думаю, шлях до дому приймаючи країни нашим співвітчизникам оплатять. Навіть з-за океану. rjkz повинен залишитись в Нью Йорку єдиним російськомовним українцем.
Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.
Нигде не дают пособия просто так - заставляют или искать работу и работать или учить язык с перспективой искать работу или интегрировать детей в школы-садики с перспективой что они позже будут там работать. И как бы тут понятно то тем странам что платят пособия НУЖНА рабочая сила - так увы МЗС идет лесом, не говоря уже о том что он просто не знает в какой стране сколько украинцев.
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katso
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Додано: Пон 24 лип, 2023 21:06
katso написав: slonomag написав: airmax78 написав:
Як я і писав раніше: всі біженці зараз по окремих програмах перебувають за кордоном. Тобто щоб змусити повернутись - достатньо припинити дію програм. Жити на пташиних правах за кордоном бажаючі не тільки лише усі. Просто потрібна політична воля від нашого уряду. Вона є. І не потрібні зайві доляри. Хоча, думаю, шлях до дому приймаючи країни нашим співвітчизникам оплатять. Навіть з-за океану. rjkz повинен залишитись в Нью Йорку єдиним російськомовним українцем.
Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.
Нигде не дают пособия просто так - заставляют или искать работу и работать или учить язык с перспективой искать работу или интегрировать детей в школы-садики с перспективой что они позже будут там работать. И как бы тут понятно то тем странам что платят пособия НУЖНА рабочая сила - так увы МЗС идет лесом, не говоря уже о том что он просто не знает в какой стране сколько украинцев.
Ну ми ж не в 19му сторіччі живемо. МЗС та податкова все дізнаються. Голове питання - чи буде політична воля повернути біженців в Україну, чи уряд вирішить що 20 млн пенсіонерів і 2 млн працюючих - це супер ОК для країни зруйнованої війною.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 21:17
Просто офігенна позиція людини з європейською зп і нерухомістю вартістю 200+. А ті, хто в Україні гарував за умовну 10-15-ку, а за кордоном може скирдувати в місяць стільки, скільки не міг в неньці за рік, яка у тих мотивація? Ваші заклики? Чи якимось чином оператор, що до війни мав 15-ку почне отримувати 40?
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Додано: Пон 24 лип, 2023 21:21
stm написав: airmax78 написав:
Уряд та МЗС таки готують неприємний сюрприз для глубоководних риб:
Україна має повернути жінок-біженок, щоб відновити економіку — Bloomberg
За даними інформагентства, якщо хоча б частину з 2,8 млн. працездатних жінок не вдасться повернути, це обійдеться Україні в 10% від її довоєнного ВВП. Це приблизно $20 млрд на рік у гіршому випадку.
"Найважливіше завдання зараз для України зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.
Максим, детям под ракетами не место. Поэтому МЗС пускай готовит что угодно, желательно вооружение выбивает у партнёров в масштабах больше, чем у орков, но мелкие должны жить без страха и с 0 вероятностью умереть от войны.
Ну якщо чесно то ймовірність загинути під ракетами в Києві і області не така і велика, дітей в області зараз купа і в Києві також
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Додано: Пон 24 лип, 2023 21:26
beee написав:
Имея в Варшаве недвижимость я абсолютно не чувствую себя там комфортно. И сдриснул от туда через неделю, понимая, что больше из Украины не выеду.
Чувство, что поляки натравили на нас всю бюрократическую правоохранительную машину. Я уже писал, что общался с несколькими прокуратурами разных районов и даже городов. Хорошо, что везде всё законно и хорошо, но вчера снова пришло 4 письма из суда. Сразу на меня и на жену. У меня глаз задёргался. Оказывается это у них так запись в реестре недвижимости происходит.
Понимаете? Они суровые и строгие ребята. Даже хорошее дело у них суровое: спешим обрадовать вас - на вас подали в суд. Вы, негодяй, вступили в собственность
Просто Варшава не ваше) мені вона теж не подобається, а ось Краків сподобався на 3 дні як туристу)
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Додано: Пон 24 лип, 2023 21:31
antey1969 написав: BIGor написав: antey1969 написав:BIGor
Где дома разбомбили, оттуда в первую очередь и беженцы.
Если все равно начинать все сначала, то лучше там, где точно бомбить не будут.
Люди їхали від "русського міра" і привезли в Польщу русській мір, таке собі. До речі, друге що кидається в очі, що вже дуже багато наших сімей пооб'єднувалось. Зараз на глаз в Польщі наших жінок до чоловіків 60/40%.
Мне всегда нравились люди, которые куда не приедут, начинают возмущаться, что соседи не такие. Вам не приходило в голову, что если хозяева их приняли, то они имеют как минимум такие же права как и вы? Поляки могут потребовать говорить на польском, это их страна. И это нормально.
Раздражает язык беженцев, в Сомали будет комфортнее, там будет все по душе.
Читаю що поляки пишуть - невдоволені масовим напливом руськоязичеіх. Вам не приходило в голову що таке можливо? Вони бачать до чого призвів руський мір в Україні.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 22:04
cherchiltank написав:
Ну якщо чесно то ймовірність загинути під ракетами в Києві і області не така і велика, дітей в області зараз купа і в Києві також
Риск - благородное дело, наверное. Вопрос цены, для кого-то он несоизмерим, для кого-то приемлем.
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stm
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Додано: Пон 24 лип, 2023 22:28
BIGor
Отвечать не могу, здесь вы во всем всегда будете правы.
Спасибо модераторам, перехожу в режим чтения.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 22:29
stm написав: cherchiltank написав:
Ну якщо чесно то ймовірність загинути під ракетами в Києві і області не така і велика, дітей в області зараз купа і в Києві також
Риск - благородное дело, наверное. Вопрос цены, для кого-то он несоизмерим, для кого-то приемлем.
Ще раз - бути вбитим ракетою в Києві такий же шанс як і загинути в автопригоді - ви по дорогам не ходите? В машині не їздите? А ось у прифронтових містах - шанс загинути в 100 разів більше. На Закарпатті - взагалі шансів побачити ракету - нуль. Це не відміняє того що всі кацапи п…си і повинні здохнути
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