RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1001100210031004
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 22:44

  antey1969 написав:BIGor
Отвечать не могу, здесь вы во всем всегда будете правы.
Спасибо модераторам, перехожу в режим чтения.

Я не кажу що прав чи не прав, але кажу свою точку зору. Я таких людей не розумію. Але нікому не вказую на якій мові їм розмовляти. Просто ігнорю їх (а то може це не українці, а драники чи ще гірше кацапи, бо як їх відрізниш?)
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7933
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1626 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 23:00

  cherchiltank написав:
  stm написав:
  cherchiltank написав:Ну якщо чесно то ймовірність загинути під ракетами в Києві і області не така і велика, дітей в області зараз купа і в Києві також

Риск - благородное дело, наверное. Вопрос цены, для кого-то он несоизмерим, для кого-то приемлем.

Ще раз - бути вбитим ракетою в Києві такий же шанс як і загинути в автопригоді - ви по дорогам не ходите? В машині не їздите? А ось у прифронтових містах - шанс загинути в 100 разів більше. На Закарпатті - взагалі шансів побачити ракету - нуль. Це не відміняє того що всі кацапи п…си і повинні здохнути

Раз Вы такой математик, в ЕС в автокатастрофе тоже вероятность погибнуть меньше, а от ракеты = 0 :-D
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3932
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 23:03

  airmax78 написав:
  slonomag написав:
  airmax78 написав:Як я і писав раніше: всі біженці зараз по окремих програмах перебувають за кордоном. Тобто щоб змусити повернутись - достатньо припинити дію програм. Жити на пташиних правах за кордоном бажаючі не тільки лише усі. Просто потрібна політична воля від нашого уряду. Вона є. І не потрібні зайві доляри. Хоча, думаю, шлях до дому приймаючи країни нашим співвітчизникам оплатять. Навіть з-за океану. rjkz повинен залишитись в Нью Йорку єдиним російськомовним українцем.

Программ много в разных странах, закончится беженство, останутся другие. Больше на решение вернуться влияют всякие пособия. Убери их в 0 сегодня, и завтра будут очереди на возвращение.

Є основна програма в кожній країні яка і дозволяє нашим біженцям там перебувати та працювати. Закінчується програма і все - ніяких подальших підстав для перебування в країні немає. Якщо наш уряд наполягатиме саме на такому варіанті - то так більшість країн і зробить. Звісно що будуть виключення. Але не думаю що багато.

Пропоную варіант допомоги повернутим назвемо його від "патріотичний airmax78". Програма полягатиме в наступному, так як дуже рве жопу за повернених, залишаючись самі за кордоном, то пропонуйте свою квартиру для проживання тим, хто бажає повністю присвятити себе Вашим тезам з благоустрою України нашими руками - із задоволенням скористаюся Вашими безкорисливими пропозиціями і переїду до Вашої квартири в Києві. Чекаю відповіді.
Інакше можна вважати все сказане Вами ранiше піздохворістю.
Прораб
 
Повідомлень: 785
З нами з: 02.03.19
Подякував: 554 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1001100210031004
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, BIGor, Прораб і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.